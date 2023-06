Ylenia Pericati torna a giocare a Brescia

BRESCIA- La Millenium Brescia ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione per il ritorno fra le Leonesse di Ylenia Pericati , libero veneto classe 1994, proveniente dalla Prosecco DOC Imoco Volley Campionessa d’Italia 2023. Ylenia ha già giocato nel club lombardo nella stagione 2020/2021.

LA CARRIERA-

Ylenia Pericati, nata a Bovolone in provincia di Verona, cresce nelle giovanili della Pallavolo Cerea dove rimane per sei stagioni – dal 2010 al 2016 – e conquista anche la promozione in B1. Nella stagione 2016/17 il passaggio a Montecchio Maggiore, dove raggiunge la promozione in A2. Rimane nella formazione vicentina per le due stagioni successive, nella seconda delle quali (2018/19) è allenata da coach Beltrami e gioca con Alice Pamio. Nel 2019 si accasa alla Roana CBF HR Macerata, neopromossa nella serie cadetta. Nell’annata 2020/21 per Ylenia arriva il salto di categoria, proprio con la Banca Valsabbina Millenium Brescia, con cui esordisce in serie A1. Nella stagione successiva approda a Pinerolo, con cui è avversaria delle Leonesse nello Spareggio Promozione di Serie A2 e viene promossa nella massima serie affermandosi tra le protagoniste della squadra piemontese. Nella stagione appena conclusa, il libero veneto ha giocato nella Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, con cui ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa di Serie A1 e ha conquistato il Mondiale per Club.

LE PAROLE DI YLENIA PERICATI-

«Sono felice di tornare a Brescia. Quando ci sono stata è stato un anno difficile, un anno di retrocessione. È una bella sfida tornare per puntare al riscatto, visto che la società ha le idee ben chiare e noi faremo di tutto per riuscire a fare il meglio possibile. Sono davvero contenta, per me vuol dire tornare a casa. Mi fa piacere ritrovare gli Amici delle Leonesse, sempre calorosi e presenti: non vedo l’ora di salutarli ».