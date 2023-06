SOVERATO - Terza new entry per il roster 23/24 di Soverato che ha ingaggiato Alma Frangipane. Schiacciatrice potente, alta 1,90, che sarà una delle punte di diamante della squadra di Mafrici.

LA CARRIERA-

Nata nel 1996 in provincia di Pordenone, ha fatto parte nelle ultime due stagioni della squadra Emilbronzo Montale, guadagnandosi nel 2022 la promozione in Serie A2. Prima ancora ha giocato a Verona in B1.