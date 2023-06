Candela Sol Salinas giocherà a Lecco

LA CARRIERA-

La laterale di Buenos Aires, classe 2000, cresciuta nel Boca Juniors, è reduce da una bella stagione in A2 nelle file della 3M Perugia. In precedenza ha giocato in Belgio nello Charleroi. Nella stagione 2020/2021 l'esordio nel campionato italiano a Sassuolo.

LE PAROLE DI CANDELA SOL SALINAS-

« Sono molto contenta di poter condividere questa nuova stagione con Lecco, sento che sarà una grande sfida e questo mi entusiasma molto. Apprezzo la fiducia che mi date per questa nuova sfida e farò del mio meglio. Spero che i tifosi ci accompagnino e ci sostengano durante questa stagione, non vedo l'ora di conoscerli, insieme alle mie compagne e allo staff ».