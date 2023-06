Nuova regista per Mondovì: Miriana Manig

LA CARRIERA-

Manig si avvicina al volley a 13 anni nella società della sua città, Cividale del Friuli. Cresce pallavolisticamente nel Volley Martignacco, dove disputata i campionati di Under 18 e Serie D. Le qualità tecniche le permettono il passaggio in B1 a Udine, dove resta per due stagioni. Nel 2017 il salto in A2 con la Volalto Caserta; mentre l’anno successivo arriva l’occasione della Serie A1, tra le fila della Millenium Brescia. L’atleta si trasferisce poi a Perugia dove, con la maglia della 3M pallavolo conquista la promozione in A2 nel 2022, categoria che la vede protagonista nell’ultimo campionato. Dopo quattro anni in Umbria, Miriana Manig, classe 1998, affincherà dunque Veronica Allasia in cabina di regia.

LE PAROLE DI MIRIANA MANIG-

« Sono molto contenta di aver avuto questa opportunità. Il mio ruolo è importante nell’economia della squadra. Alla LPM BAM Mondovì porterò la mia esperienza, maturata in questi anni: aiuterò il gruppo e darò il mio contributo. Ho avuto modo di parlare con coach Gazzotti, che mi ha accolta con entusiasmo nel nuovo team. Mi hanno parlato molto bene della società e della cittadina, che so essere carina e accogliente! Sono inoltre stata preparata al calore degli Ultras Puma: sono molto felice di poter contare su una tifoseria così appassionata e aspetto l’inizio della preparazione per incontrarli! ».