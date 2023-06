Karin Barbazeni da Montecchio a Soverato

SOVERATO (CATANZARO)- Nuovo arrivo al centro per il Volley Soverato che accoglie in biancorosso l’ex Montecchio Karin Barbazeni, classe 1999 alta 195 cm. Un’operazione portata a compimento nelle ultime ore da parte della dirigenza ionica che, dunque, procede spedita nella costruzione della squadra da affidare a coach Andrea Mafrici.

LA CARRIERA-

Karin Barbazeni ha iniziato il suo percorso pallavolistico nelle fila del Basilisco Volley Mezzocorona, poi, a 16 anni, si è trasferita all’Argentario Trento, formazione in cui è cresciuta fino ad approdare alla prima squadra. Cinque stagioni in crescendo tra B2 e B1 hanno poi attirato le attenzioni di Talmassons, che l’ha portata per la prima volta in A2. In Friuli, la nuova giocatrice del Soverato è riuscita pian piano a ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno del roster giocando spesso da titolare, specie nella prima fase dell’ultimo campionato. Nella scorsa stagione, invece, buon campionato disputato con Montecchio. Si chiude così una settimana importante per Soverato che ha chiuso con ben cinque giocatrici e, nella prossima settimana, riprenderanno le trattative già avviate con altre importanti atlete.