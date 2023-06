Anna Green in regia a Costa Volpino

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- La Costa Volpino, formazione neo promossa in A2, ha raggiunto un accordo per la stagione 2023/24 con l’alzatrice classe 2000, Anna Green.

Nata a Brescia ,ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo in Bielorussia per poi passare in Azerbaigian dove viene naturalizzata .

Anna ha disputato l’ultima annata pallavolistica a metà , fra la Pallavolo Giorgione e Volley Piadena .

I tre anni precedenti ha giocato sempre in serie B1 nel girone Veneto ,passando nel 2019/2020 all’Anthea Volley ,nel 2020/2021 all’AltaFratte e nel 2021/2022 alla Pallavolo Giorgione.

LE PAROLE DI ANNA GREEN-

« Sono molto contenta della possibilità di venire in Italia ,è’ la mia prima esperienza nella vostra terra,sono molto eccitata da quello che mi aspetta e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il mio nuovo team ».