Giulia Galletti in cabina di regia a Messina

Dopo l'opposto Kelsie Payne e le conferme di quattro giocatrici, ecco la seconda novità di Akademia Sant’Anna per la stagione 2023/2024. Si tratta della palleggiatrice classe ‘99 Giulia Galletti, bolognese, in arrivo dalla Chromavis Eco db Offanengo.

Salutata Margherita Muzi, capitano del club messinese per due stagioni, Akademia affida la cabina di regia alla neo ventiquattrenne che, nonostante la giovane età, può essere considerata già una veterana della seconda serie nazionale, dove è cresciuta quanto basta per affermarsi e farsi notare da tanti club. In un ruolo fondamentale come quello del palleggiatore, la società messinese ha deciso di puntare su un profilo di sicura affidabilità nella costruzione del gioco e fisicamente dotato di tanti centimetri (188), da spendere nelle variabilità situazionale tipica di uno sport come il volley. Giulia arriva a Messina - dove ritroverà Melissa Martinelli, sua compagna all’HR Volley Macerata nel 2020/2021 – con la consapevolezza di essere ormai atleta pronta per recitare un ruolo decisivo anche in una squadra con obiettivi di alta classifica come quelli di Akademia Sant’Anna.

LA CARRIERA-

Pallavolisticamente Giulia inizia a muovere i primi passi nella squadra di casa dell’Ozzano, per poi trasferirsi nelle giovanili della Liu Jo Volley Modena dove, nel dicembre del 2014, viene aggregata alla prima squadra in A1 e nella quale militano atlete del calibro di Raphaela Folie e Francesca Piccinini. Nella stagione 2017-2018 conquista la promozione in A2 con la Volley Academy Sassuolo e, sempre con la formazione emiliana, l’anno successivo arrivano una tranquilla salvezza e un’importante Coppa Italia di categoria. Seguono una breve esperienza a Marsala, ancora in A2 e, nel corso della stagione, il ritorno a Sassuolo, dove termina la regular season ed inizia la Pool Salvezza prima del lockdown. Complice l'infortunio di Jordyn Poulter, nell’ottobre del 2020 riceve la chiamata dalle farfalle dell’UYBA in A1 per affiancare la giovanissima Asia Bonelli. A stagione in corso si trasferisce nell’ HR Volley Macerata in A2 mettendo in bacheca, nella finale di Rimini contro Mondovì, un’altra Coppa Italia di categoria. Nel 2021/22 parentesi in B1 con Volley Offanengo e l’obiettivo di provare a trascinare le cremasche alla promozione; risultato centrato giocando da protagonista assoluta. Nella stagione successiva, quella appena trascorsa, inevitabile la conferma anche nella categoria superiore: con Offanengo la neo regista messinese gioca 32 gare, realizzando 83 punti (40 in attacco, 24 muri, 19 ace) e contribuendo alla salvezza del club, al termine di una pool durante la quale Offanengo riesce a spuntarla, proprio come Akademia, a conclusione di un rush finale ad alta intensità.