Nicole Piomboni, talento in erba per Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Il roster della CDA Talmassons continua a prendere sempre più forma giorno dopo giorno. La società infatti piazza un nuovo colpo di mercato in entrata con l’arrivo in Friuli di Nicole Piomboni. Una nuova giovanissima dunque alla corte di coach Barbieri. Una scelta in linea con il progetto di Talmassons, che sta formando una squadra giovane e di prospettiva in tutti i reparti.

LA CARRIERA-

La nuova schiacciatrice di Talmassons è infatti una classe 2005, con 18 anni ancora da compiere. Nonostante la giovane età, Piomboni ha già esordito in Serie A2, quando nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022 ha vestito la maglia dell’Olimpia Teodora Ravenna, prima di passare nella stagione appena conclusa alla Volley Academy Piacenza, dove ha disputato il campionato di Serie B1.

LE PAROLE DI NICOLE PIOMBONI-

« Sono molto contenta di essere qui. Ho avuto modo di parlare con alcune delle ragazze che hanno già giocato qui e me ne hanno parlato in maniera positiva. Quest’anno poi ho seguito anche il campionato e ho visto i buoni risultati raggiunti e quindi ho deciso di prendere parte a questo progetto. Mi considero una giocatrice abile soprattutto dietro, credo di essere migliorata molto in ricezione in questi ultimi anni. In fase offensiva salto abbastanza e credo di poter attaccare in maniera forte. Dal punto di vista personale, spero di crescere sotto l’aspetto tecnico e di migliorare su tutti i fondamentali, così come imparare il più possibile dagli allenatori e dalle mie compagne ».

LE PAROLE DEL VICE ALLENATORE FABIO PARAZZOLI-

« La crescita delle giovani atlete è un punto determinante. L’abbiamo visto la scorsa stagione dove le nostre atlete, specialmente quelle più giovani, si sono contraddistinte con una grande crescita sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista caratteriale e tecnico. Abbiamo seguito Nicole in questa ultima stagione che ha avuto il culmine con delle ottime prestazioni nelle finali Nazionali e crediamo che possa dare un grosso contributo alla nostra squadra e quindi crediamo molto anche in lei ».