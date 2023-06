La lettone Anija Jurdza a Soverato

SOVERATO (CATANZARO)- Dopo l’ufficialità giunta ieri sul nuovo opposto della Volley Soverato, ecco un’altra new entry per la squadra biancorossa. Ha firmato la schiacciatrice lettone Anija Jurdza, classe 1989 con 186 cm di altezza. Una giocatrice dal braccio destro pesante che nella scorsa stagione ha militato nella compagine del Fatum Nyiregyhaza; giocatrice della nazionale lettone che si é ben comportata nella Silver League continentale. Per il Soverato la Jurdza rappresenta un’atleta sulla quale fare affidamento e che potrà dare una grossa mano a finalizzare gli schemi di coach Mafrici. Si é sempre attivi sul mercato e certamente nei prossimi giorni dalla sede di Via Battisti arriveranno altre importanti novità.