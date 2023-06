Per Montecchio la potenza di Alexandra Botezat

LA CARRIERA-

Nata a Braila in Romania il 3 agosto 1998, è arrivata in Italia giovanissima e qui ha iniziato la sua brillante carriera pallavolistica. Vanta infatti, a venticinque anni ancora da compiere, la bellezza di 7 stagioni in serie A1 con 268 presenze (dal 2015 in poi), 4 titoli conquistati nel club e 2 titoli con la maglia azzurra, e altri due anni in Serie A2.

196 cm di altezza, approccia il mondo del volley nelle giovanili nella sua città di adozione, Castel Franco Veneto, dove gioca nel Giorgione. Nella stagione 2013-14 il salto nel professionismo al Bruel Bassano, dove gioca il campionato di B1, mostrando qualità tecniche e fisiche che attirano subito l’attenzione della federazione che punta su di lei portandola alla corte del Club Italia.

In maglia azzurra Alexandra è subito protagonista e gioca tre stagioni, di cui la prima in A2 e le successive in serie A1, dove esordisce nel 2015 a soli 17 anni.

Nell’estate dello stesso anno arriva per lei anche la chiamata con l’azzurro della nazionale under 18, con cui sale sul gradino più alto del podio conquistando, per la prima volta nella storia, la medaglia d’oro nel Campionato Mondiale di categoria, grazie alla vittoria per 3-0 sugli Stati Uniti nella finale di Lima.

Le belle prestazioni collezionate fino ad allora portano alla chiamata della Unet E-Work Busto Arsizio, dove con la numero 18 sulle spalle, nel biennio da “farfalla” fa registrare 105 punti di cui 51 muri e alza al cielo, proprio a Busto, la coppa CEV dell’edizione 2018-19.

Le soddisfazioni non finiscono qui, nell’estate 2019, nuovamente convocata in nazionale, conquista la medaglia d’argento alla XXX Universiade di Napoli.

Nella stagione 2019-20 il trasferimento alle “pantere” di Conegliano con cui fa incetta di titoli conquistando il ‘triplete’ con la vittoria di Supercoppa Italiana, Campionato Mondiale per club e Coppa Italia.

Il viaggio della centrale non si ferma qui, perché nelle due stagioni successive, si accasa prima a Brescia e da poi alla Megabox Vallefoglia. Lo scorso anno ha giocato in A2 con la maglia della Futura Volley Busto Arsizio.

Ai successi sul campo si aggiunge anche il risultato accademico, con la laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi.