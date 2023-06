Dalila Modestino è il terzo colpo di Messina

Salgono a tre i nuovi acquisti di Akademia Sant’Anna per la prossima stagione. La centrale Dalila Modestino, proveniente dalla Libertas Martignacco, si aggiunge all’opposto Kelsie Payne ed alla palleggiatrice Giulia Galletti tra le new entry per il campionato di Serie A2 2023/24.

Dopo le quattro conferme di Martinelli, Mearini, Ciancio e Catania, ed i nuovi innesti di Payne e Galletti, è Dalila Modestino, ex capitano della Libertas Martignacco, la terza novità nell’organico del club peloritano.

Classe ’98, 185 cm di altezza, la centrale nativa di Ariano Irpino (AV) nelle ultime tre stagioni ha indossato la casacca della società friulana dove, alla corte di Coach Gazzotti, si è affermata dimostrando grande abnegazione, determinazione ed una leadership innata. Con Dalila il club messinese si assicura le prestazioni di una giocatrice di spessore e con ulteriori margini di crescita, consentendo ad Akademia di alzare ulteriormente la qualità di un reparto già solido come quello centrale, ora davvero al completo. Con Coach Bonafede, la nuova centrale di Akademia avrà la possibilità di consacrarsi definitivamente ad alti livelli, fornendo anche quel contributo utile a consentire al club messinese di blindare una prima linea altamente competitiva.

LA CARRIERA-

Cresciuta nella Gsa Pallavolo Ariano, ambiente al quale rimane tuttora molto legata, la centrale irpina con la società del Tricolle conquista obiettivi di rilievo nei campionati di categoria, coronati anche da due convocazioni in Nazionale giovanile con il tecnico Marco Mencarelli. Nel 2014, la Modestino viene ingaggiata dalla Volley Caserta, club con il quale disputa due campionati: il primo in serie C ed il secondo in A2. Successivamente si trasferisce nella vicina Benevento, in B2, quindi tre annate in B1 con Cerignola, Isernia e Altino, prima di approdare a Martignacco.

Nell’ultima stagione in terra friulana, Dalila colleziona 26 presenze, tra Campionato e Coppa Italia, e realizza 179 punti (130 in attacco, 41 muri, 8 ace), trascinando il proprio club fino alla Poule Promozione.