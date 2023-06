La Futura Giovani mette Sofia Monza in regia

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Nessuna sosta ed allora ecco che dal centro si va dritti in cabina di regia, dove a prendersi le redini della squadra ci saranno le “mani fatate” di una delle giocatrici già in orbita nel grande volley, ma allo stesso tempo anche di maggior prospettiva futura, anche in ottica azzurra. Da una Sofia all’altra, dunque, perché a mettersi la casacca numero 5 sulle spalle sarà Sofia Monza , palleggiatrice giovanissima, classe 2002, 174 cm di altezza, reduce da due stagioni consecutive nella massima serie, sempre nella stessa città, Busto, ma dall’altra sponda quella dei “cugini” della Uyba.

LA CARRIERA-

Non proprio una novità assoluta per casa Forte quella di Sofia, che ha iniziato fin da piccolissima la sua avventura nel mondo del volley proprio in quella ex Yamamay agli ordini dell’attuale ds Matteo Lucchini ed allora coach del settore giovanile.

Soli 21 anni all’anagrafe, ma un curriculum già pieno e di tutto rispetto, che recita già di tre stagioni in serie A1 e due in serie A2, in cui ha saputo ritagliarsi un ruolo non solo da comprimaria, tra le altre del duo a stelle e strisce Poulter-Lloyd, ma anche da protagonista, vedasi i numeri delle ultime due stagioni che recitano di 30 gare disputate con 15 punti realizzati e 7 muri. Non solo successi e numeri importanti a livello di club per la palleggiatrice milanese, nata a Rho, che nel giro di poco si è conquistata di diritto anche l’azzurro della nazionale con la quale non sono mancati altrettanti riconoscimenti sia a livello individuale che di squadra.

Sofia, infatti, si è messa al collo la bellezza di due medaglie mondiali, di cui un oro ed un argento, rispettivamente nel 2021 con l’U20 nella finale vinta 3-0 a Rotterdam contro le padrone di casa della Serbia e nel 2019 con l’U18, sconfitta per 3-2 in finale contro gli Stati Uniti.

Altrettanti successi, però, anche in ambito Europeo, dove sono due le medaglie d’oro ed una quella di argento. Nell’ordine, nel 2017 con l’U16, in Bulgaria arriva il gradino più alto con la vittoria netta per 3-0 sulla Russia a cui aggiungere anche il titolo di miglior palleggiatrice dell’intero torneo. L’anno successivo, con l’U17, fu invece vendetta russa e seconda piazza con la resa azzurra per 3-1. Da ultimo, nel 2022, secondo oro azzurro con l’U21, nella finale al cardiopalma ‘in casa’ a Cerignola, vinta 3-2 contro la Serbia.

Insomma, talento, ambizione, gioventù ma anche tanta voglia di lavorare e dare il massimo mettendosi al servizio della squadra, non sono certo doti che le mancano a Sofia che è pronta a portare una buona dote per mettersi in gioco anche con la maglia delle “cocche”, pronta per dare il suo contributo verso il raggiungimento dell’obiettivo finale.

LE PAROLE DI SOFIA MONZA-

Quali sono stati i fattori determinanti nella tua scelta di vestire la maglia Futura ?

« Diciamo che in parte conoscevo già questa società, sia i Forte che Lucchini, visto che ho iniziato proprio con loro il mio percorso passato nelle giovanili della allora Yamamay Busto Arsizio. Oltre a questo aspetto, anche in questi anni che ho giocato altrove ho sempre sentito parlare davvero bene della Futura e dell’ambiente qui, inoltre, ho sempre un po’ seguito il campionato di A2 ed il percorso che stavano facendo. È una società seria e ambiziosa che punta sempre a fare bene, quindi sono davvero felicissima di aver fatto questa scelta e di poter vestire questa maglia il prossimo anno ».

Due stagioni, anche da protagonista, in serie A1 che cosa ti porti dietro in particolare ?

« Sicuramente il fatto di aver giocato a stretto contatto con giocatrici che hanno vinto tanto e con tantissima esperienza, solo guardando al mio ruolo, ho avuto come compagne Poulter e Lloyd che sono tra le migliori registe in circolazione, è stata una grande fortuna perché mi ha permesso di imparare tanto sotto molteplici aspetti ».

Quale pensi potrà essere il tuo apporto principale alla squadra ?

« Posso dire che sono una ragazza che cerca sempre di dare il massimo in tutte le situazioni, tanto in partita quanto in allenamento. Dal punto di vista tecnico penso che un mio punto di forza possa esser la rapidità nella gestione del gioco ed ogni tanto il fatto di osare qualcosa in più con qualche colpo che vada un po’ fuori dagli schemi ».

Parlando, invece, di te quali sono le tue passioni oltre alla pallavolo ?

« Trascorrerò le vacanze divisa un po’ tra mare e cultura, in particolare farò un tour di tre città europee con le mie amiche. In generale sono una ragazza molto solare e semplice, che cerca sempre di tenersi impegnata durante il giorno e come hobby e passioni a livello generale mi piace leggere, guardare serie tv e uscire con le amiche ».