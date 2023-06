Mondovì completa l'organico con Kristin Lux

MONDOVI’ (CUNEO)- Kristin Lux, schiacciatrice statunitense di ventire anni è l'ultimo tassello del roster della LPM Bam Mondovì. Coach Gazzotti ed il suo staff avranno a disposizione 12 giocatrici: in palleggio Veronica Allasia e Miriana Manig, opposto Clara Decortes, al centro Alice Farina, Valeria Pizzolato e Chiara Riparbelli, schiacciatrici Salì Coulibaly , Laura Grigolo, Bianca Lapini, Kristin Lux e Chiara Marengo, libero Agata Tellone. L’inizio della preparazione è previsto dopo Ferragosto, mentre il campionato prenderà il via ad ottobre. Nata e cresciuta a North Bend, in Nebraska, Lux è pronta per il debutto in Italia, con la maglia della LPM BAM Mondovì. Kristin arriva dall’esperienza sportiva universitaria a stelle e strisce, per poi approdare nel campionato finlandese la scorsa stagione.

LE PAROLE DI KRISTIN LUX-

« Fin da ragazzina e poi al liceo ho praticato tanti sport diversi: danza, softball, nuoto a squadre, atletica leggera, basket e volley.” – spiega la nuova pumina – “Ho giocato a pallavolo nel College e mi sono laureata dopo quattro anni alla West Virginia University. La mia prima stagione da “atleta” è stata a Pihtipudas, in Finlandia, per Liigaploki. Non vedo l’ora di avere una stagione di successo a Mondovì. Cerco sempre di essere il meglio che posso essere, quindi il mio obiettivo personale per la prossima stagione è quello di migliorare le mie abilità a tutto tondo e imparare ancora di più sul gioco della pallavolo dai miei allenatori, dalle compagne di squadra e persino degli avversari. Non so molto della città di Mondovì, ma mi aspetto molta crescita e sviluppo personale, dentro e fuori dal campo durante la mia permanenza in Italia. Spero di costruire molti e ottimi rapporti umani e di conoscere meglio la cultura italiana e le sue tradizioni. Non conosco personalmente nessun’altra americana che abbia giocato in Italia o giocherà lì la prossima stagione, quindi sono entusiasta di incontrare nuove persone! ».