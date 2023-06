Valentina Cantaluppi dall'Albese ad Offanengo

LA CARRIERA –

Nata il 12 agosto 2004 a Como e originaria della stessa città lariana, Valentina Cantaluppi è alta un metro e 84 centimetri; si è avvicinata al volley all’età di 11 anni a Como, per poi passare a Varese; maturata per due anni e mezzo nel vivaio di Orago, ha chiuso la stagione 2020-2021 a Induno Olona in B2. Nelle ultime due annate, invece, il salto in A2, affrontata prima con Sassuolo e poi con la Tecnoteam Albese Volley Como.





LE PAROLE DI VALENTINA CANTALUPPI –

« Offanengo mi aveva già cercato ma in quel momento non potevo accettare; ora che è arrivata nuovamente una chiamata, non ho esitato un attimo e ho scelto subito la Chromavis Eco DB. Dalla costruzione del roster si vede che è una squadra molto giovane e che può fare bene. Conosco un po’ coach Bolzoni dai tempi di Orago e me ne hanno parlato molto bene, così come dell’ambiente e della società. Personalmente, sono una ragazza molto testarda, mi piace lavorare perché ho tanto da migliorare, avendo cambiato ruolo da poco; sono partita centrale, negli ultimi due anni ho giocato schiacciatrice e opposta, ora mi piace concentrarmi in posto quattro, il ruolo che sento più naturale per me. Non vedo l’ora di iniziare per imparare cose nuove e migliorare anche dal punto di vista mentale ».







LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE STEFANO CONDINA –

« Avevo cercato Valentina anche a dicembre nella scorsa stagione, ma poi Albese ha preferito trattenerla in organico fino al termine dell’annata sportiva. La reputo una giovane con ottime prospettive; è un posto quattro che tornerà molto utile al nostro progetto ».