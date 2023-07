Giorgia Sironi, undicesimo tassello di Offanengo

OFFANENGO (CREMONA)- Altro volto nuovo in casa Chromavis Eco DB Offanengo che dà il benvenuto a Giorgia Sironi, opposta classe 1995 proveniente dal Martignacco (A2). Rush finale nel completamento del mosaico neroverde. L’arrivo di Giorgia Sironi è l’undicesimo tassello e chiude il reparto degli opposti dove figura anche la confermata Martina Martinelli. Caselle completate anche al palleggio (Ulrike Bridi e Giorgia Compagnin) e nei liberi (Federica Pelloni e Giorgia Tommasini). Il trio centrale è formato da Sara Tajè, Nicole Modesti ed Elisa D’Este, mentre in posto quattro attualmente ci sono il capitano Francesca Trevisan e Valentina Cantaluppi. LA CARRIERA –

Giorgia Sironi è nata il 24 febbraio 1995 a Monza ed è originaria di Vimercate (Monza e Brianza). Alta un metro e 85 centimetri, si è avvicinata al volley alla Pro Victoria poi la crescita l’ha portata nel 2016 a debuttare in B1 con la maglia di Albese, sodalizio dove è rimasto per un biennio. Successivamente, le esperienze a Lecco (2018-2019) e Ostiano (2019-2020), sempre in B1, poi il triennio in A2 indossando le maglie nell’ordine di Cus Torino, Brescia e Martignacco.



LE GIORGIA SIRONI –

« Nella mia scelta di Offanengo il ruolo principale l’ha avuto il coach: ero già stata allenata da Bolzoni a Ostiano, mi ero trovata benissimo ed è stato uno dei migliori tecnici che ho avuto in carriera. Appena ho avuto questa possibilità, ho accettato subito. Inoltre, in questi anni ho sempre visto Offanengo come una società che voleva crescere e far bene, allestendo sempre formazioni molto competitive. E’ un sodalizio solido e ambizioso e il progetto mi è piaciuto. Ritroverò Martinelli, con cui ho giocato a Lecco, e Bridi, che era mia compagna di squadra ad Albese ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE STEFANO CONDINA –

« Abbiamo incontrato Giorgia nelle tante sfide con Lecco in B1, è un’atleta che conosciamo bene, inoltre è stata allenata da Giorgio Bolzoni a Ostiano. Negli ultimi anni ha maturato esperienza in A2 ed era il profilo che cercavamo da abbinare a Martina Martinelli nel ruolo ».