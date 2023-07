Talmassons ufficializza l'arrivo di Katja Eckl

TALMASSONS (UDINE) - Mancava solo l’ufficialità per il nuovo acquisto della CDA Volley Talmassons , ufficialità che arriva nella giornata odierna. Katja Eckl sarà una nuova Pink Panther per la stagione 2023/2024. Un’altra giovanissima (classe 2003) arriva dunque alla corte di coach Leonardo Barbieri, andando così a completare il reparto dei centrali della società friulana, dopo la conferma di Veronica Costantini e l’acquisto di Camilla Grazia.

LA CARRIERA-

La centrale trentina, cresciuta nelle giovanili dell’Imoco Volley Conegliano, si appresterà a vivere il suo terzo anno in Serie A2 in Friuli Venezia Giulia, dopo aver vestito nelle ultime due stagioni la maglia dell’Itas Ceccarelli Martignacco. Un altro acquisto importante dunque per la società di Talmassons, che mette così nel roster della prossima stagione un altro tassello importante, confermando la volontà di creare una squadra di grande prospettiva e potenzialità. Anche Eckl inoltre, come Eze e Costantini, potrà portare con sé quanto tratto dall’esperienza vissuta con la maglia della Nazionale Under 21.

LE PAROLE DI KATJA ECKL -

« Innanzitutto ciao a tutti! Il mio ruolo è quello di centrale e il fondamentale che preferisco è il muro. Ho scelto il progetto della CDA perché mi hanno convinto un po’ tutti gli aspetti. Ho parlato con lo staff, ho sentito anche le ragazze che sono qui e così ho deciso di rimanere in Friuli. Ho già avuto modo di conoscere il coach e mi ha fatto una buonissima impressione in questi primi incontri, abbiamo parlato un po’ della squadra e di quello che potrà essere il percorso per l’anno prossimo: è stato molto convincente. Dal punto di vista personale spero di poter crescere tecnicamente, così come spero di crescere assieme alla squadra, poi dipenderà da come andrà quest’anno. Sto muovendo i miei primi passi con la Nazionale, spero di continuare così per arrivare dove voglio, dove ho messo i miei obiettivi ».

