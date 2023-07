Bagnoli, giovanissima regista per Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Prosegue il mercato in entrata in casa CDA Talmassons , che mette a segno un nuovo colpo. Ad unirsi alla società friulana per la stagione 2023/2024 è Anita Bagnoli, giovanissima palleggiatrice classe 2004.

LA CARRIERA-

Anita arriva a Talmassons dopo un percorso molto importante: nelle precedenti stagioni ha infatti vinto lo scudetto Under 18 con la maglia dell’Imoco Volley Conegliano e nella stagione appena conclusa ha disputato da protagonista il campionato di Serie B1 con la maglia di Crema. Ora per lei il grande salto in Serie A2 con la maglia della società friulana, dove ritroverà anche Chidera Eze e Katja Eckl, anche loro cresciute nel settore giovanile del Conegliano. Una testimonianza questa, di come la società del patron Cattelan voglia puntare sempre più su giovani prospetti dagli ampi margini di crescita.

LE PAROLE DI ANITA BAGNOLI-

« Sono super contenta ed emozionata di intraprendere questo percorso in serie A2. Non vedo l’ora di iniziare! Arrivo da un percorso che mi ha vista prima all’Under 18 dell’Imoco Conegliano poi a Crema in Serie B1: è stato un percorso impegnativo e costruttivo e ora non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura qui. Sicuramente parlare con lo staff mi ha fatto da subito un’ottima impressione. Mi aspetto di crescere e di migliorare tanto quest’anno e non vedo l’ora di cominciare. Sono una palleggiatrice e sicuramente questo ruolo è abbastanza complicato. Non sono il classico palleggiatore fisico però diciamo che ho altre qualità. L’anno scorso giocando in B1 ho guardato la serie A2 abbastanza relativamente, ma sono sicura che questa squadra in questa stagione potrà giocare un campionato da assoluta protagonista. Conoscevo già alcune compagne, infatti sono molto contenta di poter rigiocare con loro, soprattutto con Chidera (Eze) e Katja (Eckl). Sono davvero molto felice ».