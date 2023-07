Chiara Coccoli completa l'organico di Soverato

SOVERATO (CATANZARO)-É l’opposto Chiara Coccoli l’ultimo arrivo in ordine di tempo che completa l’organico 2023/2024 del Volley Soverato. La società del presidente Matozzo, dunque, in un mercato come sempre difficile, é riuscita a costruire una squadra giovane che sotto la guida di coach Andrea Mafrici darà certamente soddisfazioni in riva allo Ionio. La dirigenza calabrese é soddisfatta della sua campagna estiva e come ribadito dal presidente Matozzo varie volte, i tifosi posso state tranquilli perché anche nella prossima stagione ci si divertirà con le biancorosse.