Emanuela Agbortabi giocherà a Costa Volpino

LA CARRIERA-

Nata a Treviso ,ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo all’Imoco Volley Conegliano , disputando anche alcune apparizioni in nazionale pre-juniores. Negli ultimi 2 anni ha giocato a Catania e Perugia ,risultando sempre assoluta protagonista con ottime prestazioni.

LE PAROLE DI EMANUELA AGBORTABI-

« Sono molto contenta di aver avuto l’opportunità di poter affrontare un’altro campionato di serie A2, sono sicura che la società ha grandi ambizioni e con il contributo delle atlete e dello staff avremo tutte le armi e le carte in regola per poter affrontare questa categoria che è molto competitiva. Per quanto riguarda me, essendo giovane l’obbiettivo principale è continuare a crescere tecnicamente per dare il massimo ed aiutare la squadra ».