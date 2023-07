Sara Bellia cerca il rilancio a Montecchio

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)- Linea verde ed atlete affamate di riscatto: l’Ipag Montecchio Maggiore conferma il mantra dominante della sua campagna acquisti, ingaggiando la schiacciatrice Sara Bellia. La classe 2004 originaria di Scorzè, piccolo paese in provincia di Venezia, possiede infatti tutti i requisiti che accomunano gran parte della rosa costruita dal club di Carla Burato. Ha un’irrefrenabile voglia di affermarsi, in barba agli infortuni che l’hanno colpita negli ultimi anni. Proprio dopo l’esperienza in terra messicana, la dea bendata decide di voltare le spalle a Bellia, che, tra dicembre 2021 e maggio 2022, patisce due infortuni al crociato dello stesso ginocchio. Non abbastanza per metterla ko e spegnere le sue ambizioni.