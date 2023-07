Rosita Civetta seconda palleggiatrice di Olbia

LA CARRIERA –

Nata a Codogno (Lodi, Lombardia), ma originaria Niviano di Rivergaro (provincia di Piacenza), classe 2003, Civetta è cresciuta pallavolisticamente nel Cadeo per poi affrontare alcune importanti esperienze in Serie B tra Volley Academy Modena (dove ha indossato anche i gradi di capitano), Ezzelina Carinatese e Volano. Tappa fondamentale, quest’ultima, che le ha permesso di crescere fino a diventare titolare e affrontare un’altra ottima annata nelle fila dello Spakka Volley, in B1. Ora, per lei, la prima opportunità nella massima serie. Fuori dal campo è studentessa universitaria di Comunicazione e Multimedialità.

LE PAROLE DI ROSITA CIVETTA –

« La Serie A è un sogno che si avvera, tanti anni di sacrifici e duro lavoro per arrivare a questa opportunità, che per me rappresenta un punto di partenza. Cercherò di sfruttare al massimo questa occasione per migliorare sempre di più e mettermi al servizio della squadra. Le mie principali caratteristiche sono la lucidità e la volontà lavorare sodo per migliorare e crescere insieme alla squadra. Obiettivi? Vorrei farmi trovare sempre pronta tutte le volte che la squadra avrà bisogno di me. Non vedo l’ora di cominciare con le nuove compagne. La Sardegna? Nel tempo libero amo viaggiare e l’ho già girata quasi tutta! ».