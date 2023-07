La Beach World Pescara esclusa dall'A2

ROMA-Con la chiusura della procedura di iscrizione aiCampionati 2023-24 e dopo i dovuti controlli della Commissione Ammissione, il Consiglio d'Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha trasmesso alla FIPAV, in data 21 luglio 2023, l'elenco delle Società ammesse in Serie A1 e Serie A2. La Beach World Pescara, unica società esclusa, ha presentato come nelle sue facoltà ricorso al Giudice di Lega. Nel rispetto dei tempi previsti, il Giudice di Lega ha però rigettato il ricorso, ribadendo il verdetto già espresso dalla Commissione Ammissione a causa della mancata presentazione della fideiussione da parte della società abruzzese. La stessa Società potrà ora presentare un nuovo ricorso alla Corte d'Appello Federale. Al momento, le iscritte al Campionato di Serie A2 rimangono quindi 19, con la sola Tenaglia Altino presente nella lista dei possibili ripescaggi.