Teresa Bosso completa il roster della Futura Giovani

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- L’ultimo tassello del puzzle biancorosso agli ordini di Amadio targato 2023/2024, è ancora un ‘braccio armato’ che completa definitivamente il reparto schiacciatrici della Futura Giovani Busto Arsizio , Teresa Bosso. Si chiude così dunque il trittico finale di annunci nel segno della ‘linea verde’, continuità e coerenza con la scelta di profilo tra i più promettenti in ambito giovanile, giovanissima, dalle ottime prospettive future, ma che allo stesso tempo ha già anche dimostrato di avere tutte le carte in regola, oltre a qualità non indifferenti e la capacità di poter solcare tutti i campi con grande umiltà e professionalità. Il team ora è definitivamente al gran completo con tutti gli ingranaggi perfettamente piazzati ai loro posti, pronti a scaldare ora i motori in vista del via ufficiale della stagione.

LA CARRIERA-

Classe 2005, la terza del gruppo, nata a Benne di Corio, paesino della provincia di Torino, 180 cm di altezza, schiacciatrice dalle ottime prospettive, duttile ed efficace, capace di giocare sia in posto 2 che in posto 4, è questo l’identikit in breve della tredicesima ed ultima cocca del roster.

Reduce nella stagione appena passata dall’esperienza in B1 con la divisa dell’Igor Volley Trecate, Teresa muove i suoi primi passi nel mondo della pallavolo con la Pallavolo Valli di Lanzo, per accasarsi poi nel giro di poco al Caselle Volley.

Con questa divisa sulle spalle, nei tre anni disputati, non manca di mettersi in luce con prestazioni di sostanza, qualità ed una crescita costante, che la vedono presto prendersi un ruolo da protagonista in B2 nella cavalcata trionfale culminata poi con la promozione in B1. Non solo successi di squadra ma anche soddisfazioni individuali per la giovanissima atleta, che nella stagione 2020/2021 strappa anche il titolo di miglior rookie del torneo e nella stessa estate, nel pieno della battaglia playoff, suonano per lei anche le sirene azzurre con la convocazione per uno stage, risultando così la prima atleta della società a vestire la maglia della nazionale.

LE PAROLE DI TERESA BOSSO-

Quali sono state le motivazioni principali che ti hanno spinta ad accettare l’offerta della Futura?

« Sicuramente per me questa esperienza rappresenta un grande passo in avanti nella mia carriera sportiva dunque ho avuto davvero pochissimi dubbi ad accettare quando ho ricevuto la chiamata. Mi auguro di poter essere al livello delle mie compagne perché entro a far parte di in un gruppo di ragazze molto esperte e più grandi di me. Io, dal canto mio, voglio mettermi in gioco fin da subito, come ho sempre fatto, con grinta e determinazione ».

Per te sarà l’esordio nella serie A2,cosa ti aspetti ?

« Questa è sicuramente una squadra che punta in alto, a lattare per le primissime posizioni ed il primo anno in questa categoria in un gruppo di così alto livello per è una grande emozione e sono super entusiasta e carica per affrontarlo dando lavorando sempre al meglio e dando sempre il 110%. Credo, inoltre, che entrare a far parte di un gruppo di atlete di questo livello mi permetterà di imparare tanto e crescere sotto molti aspetti ».

Come ti descriveresti come giocatrice?

« Dal punto di vista caratteriale sono una giocatrice che in campo ci mette sempre molta grinta in tutte le situazioni provando a trasmetterla anche al resto del gruppo. Dal punto di vista tecnico sicuramente direi che un mio punto forte è l’attacco, anche se al contempo è sempre un aspetto su cui vorrei lavorare e migliorare soprattutto in termini di forza, efficacia, varietà di colpi ».

Come trascorrerai le vacanze prima dell’inizio della stagione ?

« Sono appena tornata dalla Grecia, dove ho trascorso le mie vacanze estive, per cui adesso inizio, come di consueto, a riprendere un po’ ad allenarmi e preparami in vista dell’inizio della stagione ».