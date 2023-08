La centrale Vittoria Belotti a Olbia

LA CARRIERA –

Nata a Roma l’11 settembre 2002, alta 181 centimetri, dopo il settore giovanile Belotti ha maturato le sue prime esperienze a livello “senior” nel 2017-18 indossando la maglia del Volley Calerno (B2). Nel 2019 è salita di un gradino approdando a Città di Castello (B1), mentre l’anno seguente è stata a Casale Monferrato (ancora in B2). Negli ultimi due campionati, infine, è stata sempre protagonista nella terza serie nazionale: prima con la 3M Pallavolo Perugia, poi con la Zero5 Castellana Grotte. Ora, per lei, la prima avventura in Serie A. Fuori dal campo la nuova centrale hermeina porta avanti gli studi universitari in Giurisprudenza.

LE PAROLE DI VITTORIA BELOTTI –

« Desidero ringraziare la società per la fiducia e per l’opportunità non vedo l’ora di cominciare. Ho scelto Olbia perché è una realtà di cui tutti parlano bene. Ho sentito buone parole sia sulla società che sullo staff e questo è molto motivante. Lavorare in un bell’ambiente è fondamentale. Sono certa che questa esperienza mi farà crescere molto e mi aiuterà a migliorare l’aspetto emotivo. Cercherò di lavorare e ad impegnarmi il più possibile per raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati. Per quanto mi riguarda sono una ragazza timida, ma mi piace anche stare in compagnia e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne. In campo riesco a mantenere la concentrazione e cerco sempre in qualche modo di trovare una soluzione nei momenti di difficoltà, che sia in un fondamentale o semplicemente con delle parole. Sono pronta a mettermi in gioco e ho come obiettivo quello di farmi trovare pronta nei momenti in cui mi sarà data occasione. Questa chiamata mi ha regalato davvero tanta felicità e voglia di fare: è ormai da quando ho 14 anni che giro l’Italia e la Serie A la prendo come una ricompensa per tutti i sacrifici fatti ».