Leah Hardeman, schiacciatrice USA per Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Per il roster della CDA Talmassons che andrà ad affrontare la prossima stagione mancava soltanto l’ufficialità della seconda giocatrice straniera che andrà ad occupare il secondo slot a disposizione della società. Ufficialità che arriva prontamente: per la squadra friulana infatti arriva Leah Hardeman , che andrà a rinforzare il reparto dei posti quattro. Per Leah Hardeman, atleta statunitense formatasi nel club del Coastal Carolina University, si tratta di un ritorno in Italia dopo l’ultimo anno vissuto all’estero, più precisamente in Grecia con la maglia dell’ASP Thetis. Leah Hardeman va dunque ad arricchire la rosa a disposizione di coach Leonardo Barbieri, fornendo alla squadra nuova potenza in fase offensiva. La CDA Talmassons è ormai pronta per la prossima stagione ed attende soltanto l’inizio ufficiale della preparazione.

Leah Hardeman, classe 1995, non è nuova al campionato italiano: nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022 ha infatti indossato la maglia di Mondovì, arrivando fino alla finale playoff promozione nella sua ultima stagione italiana. Per lei numeri importanti in queste due annate, con 60 partite disputate e oltre 800 punti realizzati. La schiacciatrice americana è ora pronta a dare il suo apporto alla CDA Talmassons, dopo averla già conosciuta come avversaria nei precedenti campionati.

LE PAROLE DI LEAH HARDEMAN-

« Ho deciso di tornare in Italia in Serie A2 perché volevo far parte di un progetto forte, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie A1 e penso che quello della CDA Talmassons possa essere quello giusto. Non vedo l’ora di affrontare le sfide di questa nuova stagione e di lottare per i colori di Talmassons con i nostri tifosi al nostro fianco.” Sull’arrivo di Hardeman a Talmassons arrivano le parole del Presidente Ambrogio Cattelan: “Leah sarà un rinforzo importante per la nostra squadra. Si è distinta nel nostro campionato con la maglia di Mondovì e siamo contenti che dopo un anno in Grecia, abbia deciso di tornare in Italia vestendo la nostra maglia. Dopo averla affrontata da avversaria nel 2021/2022 siamo convinti che possa alzare la qualità in fase offensiva della squadra e siamo contenti di accoglierla in casa CDA ».

LE PAROLE DEL SECONDO ALLENATORE FABIO PARAZZOLI-

« Leah è un terminale d’attacco molto importante nella sua precedente esperienza italiana si è contraddistinta nel campionato Italiano per le sue doti fisiche e nei fondamentali di prima linea.. Per il nostro scacchiere è una pedina importantissima e crediamo che dopo l’esperienza in Grecia il suo apporto alla squadra sarà sicuramente importante. Sono in contatto con lei dall’inizio dell’estate e sto monitorando i suoi allenamenti nel suo college d’appartenenza dove si è allenata quest’estate sia in campo che in sala pesi ».