A2 Femminile: ecco il calendario

1^ GIORNATA - ANDATA 8 ottobre 2023 - RITORNO 26 novembre 2023 CBF Balducci H.R. Macerata - Ipag S.lle Ramonda Montecchio Volley Hermaea Olbia - LPM BAM Mondovì Picco Lecco - Pallavolo C.B.L Costa Volpino Volley Offanengo - OMAG-MT San Giovanni in M.no Narconon Volley Melendugno - U.S. Esperia Cremona 2^ GIORNATA - ANDATA 15 ottobre 2023 - RITORNO 3 dicembre 2023 OMAG-MT San Giovanni in M.no - Volley Hermaea Olbia Ipag S.lle Ramonda Montecchio - Picco Lecco LPM BAM Mondovì - Narconon Volley Melendugno U.S. Esperia Cremona - CBF Balducci H.R. Macerata Pallavolo C.B.L Costa Volpino - Volley Offanengo 3^ GIORNATA - ANDATA 22 ottobre 2023 - RITORNO 10 dicembre 2023 CBF Balducci H.R. Macerata - LPM BAM Mondovì Ipag S.lle Ramonda Montecchio - OMAG-MT San Giovanni in M.no Volley Hermaea Olbia - U.S. Esperia Cremona Volley Offanengo - Picco Lecco Narconon Volley Melendugno - Pallavolo C.B.L Costa Volpino 4^ GIORNATA - ANDATA 29 ottobre 2023 - RITORNO 17 dicembre 2023 LPM BAM Mondovì - Ipag S.lle Ramonda Montecchio U.S. Esperia Cremona - OMAG-MT San Giovanni in M.no Picco Lecco - Narconon Volley Melendugno Volley Offanengo - CBF Balducci H.R. Macerata Pallavolo C.B.L Costa Volpino - Volley Hermaea Olbia 5^ GIORNATA - ANDATA 1 novembre 2023 - RITORNO 23 dicembre 2023 CBF Balducci H.R. Macerata - Picco Lecco OMAG-MT San Giovanni in M.no - Narconon Volley Melendugno Ipag S.lle Ramonda Montecchio - Pallavolo C.B.L Costa Volpino LPM BAM Mondovì - U.S. Esperia Cremona Volley Hermaea Olbia - Volley Offanengo 6^ GIORNATA - ANDATA 5 novembre 2023 - RITORNO 26 dicembre 2023 OMAG-MT San Giovanni in M.no - CBF Balducci H.R. Macerata Picco Lecco - Volley Hermaea Olbia Volley Offanengo - U.S. Esperia Cremona Narconon Volley Melendugno - Ipag S.lle Ramonda Montecchio Pallavolo C.B.L Costa Volpino - LPM BAM Mondovì 7^ GIORNATA - ANDATA 12 novembre 2023 - RITORNO 7 gennaio 2024 CBF Balducci H.R. Macerata - Pallavolo C.B.L Costa Volpino Ipag S.lle Ramonda Montecchio - Volley Offanengo LPM BAM Mondovì - OMAG-MT San Giovanni in M.no Volley Hermaea Olbia - Narconon Volley Melendugno U.S. Esperia Cremona - Picco Lecco 8^ GIORNATA - ANDATA 19 novembre 2023 - RITORNO 14 gennaio 2024 OMAG-MT San Giovanni in M.no - Picco Lecco LPM BAM Mondovì - Volley Offanengo Volley Hermaea Olbia - Ipag S.lle Ramonda Montecchio U.S. Esperia Cremona - Pallavolo C.B.L Costa Volpino Narconon Volley Melendugno - CBF Balducci H.R. Macerata 9^ GIORNATA - ANDATA 22 novembre 2023 - RITORNO 21 gennaio 2024 CBF Balducci H.R. Macerata - Volley Hermaea Olbia Ipag S.lle Ramonda Montecchio - U.S. Esperia Cremona Picco Lecco - LPM BAM Mondovì Volley Offanengo - Narconon Volley Melendugno Pallavolo C.B.L Costa Volpino - OMAG-MT San Giovanni in M.no