Mangiabosco e Menegaldo rinforzano Padova

PADOVA- L’ AltaFratte Padova sta completando l’organico in vista dell’imminente campionato di A2 nel quale sarà protagonista per la prima volta. Due gli acquisti messi a segno dalla società nella giornata di oggi, la regista Emma Mangiabosco e la centrale Anna Menegaldo.

Mangiabosco è molto giovane ma è sicuramente un’ atleta che ha già saputo colpire più di un osservatore per il talento che ha già dimostrato. Menegaldo, classe 2001, torna in Veneto dopo un percorso formativo sempre in regione ed un’ultima stagione coincisa con la prima esperienza lontana dal Veneto, ad Offanengo, sempre in A2. Su di loro punta fortemente il tecnico Vincenzo Rondinelli.

LE PAROLE DI EMMA MANGIABOSCO-

« Sono molto entusiasta di iniziare questo campionato, non sarà certo facile ma sicuramente un’esperienza emozionante. Ho accettato questa proposta perché spero fortemente possa essere una stagione di crescita sportiva e personale ».

LE PAROLE DI ANNA MENEGALDO-

« Dedizione, lavoro, impegno e passione sono ciò che le mie compagne, l’allenatore e la società mi hanno trasmesso e sono del tutto compatibili con i miei valori personali, sono pronta a dare il 200% e alzare ulteriormente la mia asticella! ».