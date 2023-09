Milica Tosic è l'opposto di Pescara

PESCARA- La Sirdeco Pescara, che si sta preparando all'esordio in A2, ha completato il roster ingaggiando l'opposto serbo Milica Tosic, La schiacciatrice serba classe 1999, alta 1 metro e 92 centimetri, è già arrivata in Abruzzo e si è messa a disposizione la giocatrice serba si è da subito messa a disposizione del tecnico Bosica per farsi trovare pronta all'inizio del torneo. Alla prima esperienza in Italia, Milica, arriva da un campionato vinto in Ungheria dove ha disputato l’ultima stagione nelle file del Diósgy?ri.