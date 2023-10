Al via l'A2 Femminile, campionato senza padroni

ROMA- Grande attesa per la partenza del Campionato di Serie A2 Femminile per il qualeuna cosa è certa: nessuna favorita dichiarata, almeno nelle prime giornate. Molte formazioni ancora da scoprire, squadre che si sono rinforzate e che sperano nel grande salto: 18 giornate di Regular Season da vivere tutte d’un fiato, che prepareranno il terreno per la Pool Promozione e la Pool Salvezza in partenza a fine gennaio.

Girone A-

La prima giornata si giocherà integralmente domenica alle ore 17, con un match su tutti che si preannuncia infuocato: la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, scesa dalla Serie A1, si presenta al PalaBarton sfidando la Valsabbina Millenium Brescia, finalista di Playoff Promozione la passata stagione. Un test subito importante per conoscere i valori delle due formazioni, in una giornata che regala anche un altro scontro molto interessante come Tecnoteam Albese Volley Como contro Futura Giovani Busto Arsizio. Spazio anche a tre neopromosse: VTB Fcredil Bologna viaggerà verso Lignano Sabbiadoro per affrontare la Cda Volley Talmassons FVG, mentre la Nuvolì AltaFratte Padova e la Sirdeco Volley Pescara faranno il loro esordio davanti al pubblico amico contro Città di Messina e Volley Soverato.

Le partite della prima giornata-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Valsabbina Millenium Brescia-

Il campionato di Serie A2 si apre con un big match per Bartoccini-Fortinfissi Perugia e Valsabbina Millenium Brescia che, al PalaBarton, si sfidano per la sesta volta nella loro storia. Perugia, appena scesa dalla massima serie, e Brescia, che per la terza stagione cerca di tornare in A1 dopo aver raggiunto la finale playoff lo scorso anno, cercheranno di iniziare al meglio un campionato competitivo e denso di ostacoli. Reduce dai test di livello delle ultime settimane, terminati con il Trofeo Mimmo Fusco con Bergamo e l'allenamento congiunto con Talmassons, Millenium è attesa ora dal banco di prova di una delle avversarie più attrezzate del girone. Fischio d'inizio domenica 8 ottobre alle ore 17.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno



Antonio Bartoccini (Presidente Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Siamo emozionati e tesi ma in senso positivo. Scendiamo in campo determinati ma sereni. Facciamo vedere quel che sappiamo fare, abbiamo già espresso una buona pallavolo in questo pre campionato. Abbiamo inserito elementi di esperienza e altri che rappresentano una scommessa per il futuro. Abbiamo poi puntato su due tecnici perugini, ci piace valorizzare gli uomini di casa. Giovi e Marangi hanno grande esperienza e grandi qualità. Sarò sempre il primo tifoso da dietro i led dei cartelloni pubblicitari. In bocca al lupo ragazze ».



Chiara Scacchetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Finalmente arriva l'inizio del campionato! Siamo cariche, arriviamo da una preparazione tosta e lunga, e ora si inizia a fare sul serio. Essendo la prima partita, delle avversarie conosciamo poco, sarà importante imporre le sicurezze che abbiamo costruito in queste settimane, aiutandoci una con l'altra come ci stiamo ripetendo negli ultimi allenamenti. La parola chiave sarà quindi giocare di gruppo. Perugia è una squadra molto fisica, che ha attaccanti davvero potenti. Dovremo lavorare bene sul muro-difesa e sfruttare la velocità del nostro gioco per metterle in difficoltà il più possibile. Come squadra non dovremo perdere lucidità, cercare di rimanere focalizzate su quello che facciamo. Sarà una partita impegnativa, loro sono un'ottima squadra e ce la metteremo tutta per portare a casa punti ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Vtb Fcredil Bologna-

L'esordio tanto atteso è finalmente alle porte per la CDA Talmassons FVG. Nella giornata di Domenica 8 Ottobre infatti, le Pink Panthers apriranno ufficialmente il proprio campionato e lo faranno davanti al proprio pubblico. Le ragazze di coach Barbieri giocheranno la prima gara della nuova stagione in casa, al Palazzetto dello Sport di Lignano Sabbiadoro alle ore 17.00. Davanti a sé, le ragazze della CDA Talmassons FVG troveranno VTB Fcredil Bologna, squadra che nella passata stagione ha affrontato la Serie B1, conquistando il pass per la Serie A2. Per la società bolognese si tratterà dell’esordio in Serie A, motivo per cui la squadra friulana dovrà entrare in campo con grande motivazione e attenzione, davanti all’entusiasmo con cui si presenterà la formazione emiliana.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Chidera Eze Blessing (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Finalmente l’inizio della nuova stagione è alle porte e sono molto contenta di iniziare quest’avventura tra le mura di casa! Bologna sicuramente arriverà a Lignano agguerrita e con tanta voglia di dimostrare la sua forza e noi cercheremo di rispondere alla stessa maniera, sfruttando il fattore campo a nostro vantaggio ».

Emanuela Fiore (Vtb Fcredil Bologna)- « La CDA Volley Talmassons FVG è sicuramente un’ottima squadra con delle buone individualità e un allenatore che ha già esperienza in questa categoria. Mi aspetto, dopo che entrambe le formazioni avranno rotto il ghiaccio per l'inizio della nuova stagione, una partita bella e combattuta. Noi, in palestra, stiamo preparando il match seguendo le indicazioni del coach e con i video, ma siamo focalizzate principalmente sul nostro gioco e sulla nostra crescita ».



Tecnoteam Albese Volley Como - Futura Giovani Busto Arsizio-

Futura Volley con tanti volti nuovi che si presenterà all'appuntamento con la prima di campionato al completo ad eccezione della sola lungodegente Pomili, ancora in fase di riabilitazione. Grande attesa per la Tecnoteam Albese Volley Como che domenica debutto al Palafrancescucci di Casnate contro una avversaria forte come Futura Volley: Squadra al completo, procede l'inserimento nel rooster delle straniere arrivate da pochi giorni, Bulaich e Zatkovic. Coach Mauro ha l'organico al completo, biglietti in vendita al palazzetto di Casnate (Como) dalle 15,30. La società ha confermato i prezzi della scorsa stagione: 8 euro intero, 5 ridotti (12/18 anni ed Over65).

PRECEDENTI: 3 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Cecilia Nicolini a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2020/2021; Martina Veneriano a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020, 2020/2021

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Finalmente si gioca, abbiamo fatto una buonissima pre-season. Ma ora non vediamo l'ora di essere in campo. Domenica ci aspetta una avversaria molto complicata, tra le favorite per la scalata alla A1: massimo impegno da parte nostra per dare soddisfazione ai tifosi che ci seguono sempre con affetto. Le nostre straniere stanno acquisendo i meccanismi di gioco e la confidenza con il resto della squadra: sono in palla, speriamo di sfruttare il loro buon momento. Chiedo ai tifosi di essere numerosi sugli spalti del nostro palazzetto per darci una mano: ne abbiamo bisogno domenica. Le ragazze sono pronte e cariche per il debutto ».

Eleonora Furlan (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La prima partita di campionato è sempre un po' una gara a sé in cui tra le tante cose entra in gioco anche l’emozione dell’esordio. Sappiamo che Albese sicuramente non è una squadra facile da incontrare e lo abbiamo visto anche al Trofeo Bellomo. Esprime un buon livello di gioco e difende bene, noi stiamo lavorando per non farci cogliere impreparate e giocarci al meglio tutte le nostre carte. Stiamo bene e siamo super cariche. Abbiamo lavorato tanto in questa preparazione e non vediamo l’ora di iniziare ».



Nuvolì Altafratte Padova - Città Di Messina-

La prima di campionato di domenica 8 ottobre sarà l’esordio nella seconda serie nazionale per molte atlete della Nuvolí AltaFratte Padova guidata da coach Vincenzo Rondinelli, anche lui all’esordio in categoria nel ruolo di primo allenatore. Solamente quattro delle tredici giocatrici agli ordini del tecnico astigiano possono già vantare nel loro curriculum la partecipazione alla serie A2: Alice Trampus, Anna Menegaldo, Elena Bortolot e Rachele Nardelli. Le ragazze dell'Akademia Città Di Messina, guidate da coach Bonafede, stanno limando gli ultimi dettagli di un lungo ritiro precampionato iniziato il 18 agosto e che progressivamente ha visto crescere il nuovo gruppo. I test-match contro Teams Volley Catania, Amando Volley, Melendugno, Itas Trentino e Volley Soverato hanno consentito di organizzare strategie e mettere a punto meccanismi d’intesa tra reparti. Domenica prenderà avvio la seconda stagione del club in serie A2; per il capitano Melissa Martinelli sarà la dodicesima stagione in A e la presenza 230 nelle due serie nazionali di vertice.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Vincenzo Rondinelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « Messina è una formazione costruita per fare bene, con giocatrici importanti ed intercambiabili in posto4 più un’americana molto brava come opposto, un’atleta che darà senza dubbio un contributo importante alla causa siciliana. C’è varietà di scelta anche al centro, per cui la definirei una squadra completa contro la quale dovremo combattere sin dalla prima palla. In casa nostra invece le amichevoli che abbiamo disputato nel pre campionato ci hanno visto crescere di match in match e adesso dovremo dimostrare questa crescita anche nelle gare che contano veramente ».

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Un gruppo in salute che si sta approcciando all’esordio in campionato con tanta curiosità. Premesso che non ci saranno più alibi, giocheremo sempre al massimo delle nostre possibilità. Il precampionato è stato abbastanza complicato perché non siamo riusciti ad organizzare le amichevoli che avremmo voluto e, di quelle già organizzate, due sono anche saltate per motivi dei quali non siamo responsabili. Padova è una squadra compatta e affiatata. Si vede che le ragazze giocano insieme da tanti anni; sbagliano poco e hanno un gioco molto veloce. Una di quelle sorprese a cui stare attenti. Dovremo essere subito sul pezzo e non conterà cosa si è fatto finora; noi ne siamo la prova visto lo scorso anno. Conterà chi avrà più motivazioni ».



Sirdeco Volley Pescara - Volley Soverato-

La serie A femminile torna in Abruzzo, il PalaRoma di Montesilvano aprirà le sue porte per ospitare la massima serie di pallavolo femminile. Domenica 8 ottobre alle 17 ci sarà il fischio d'inizio della gara interna contro la Volley Soverato. Esordio sul taraflex rosa sia per la società che per il coach Bosica. Le ragazze continuano il lavoro in palestra per limare gli ultimi dettagli in vista della prima gara ufficiale della stagione. Il palazzetto si preannuncia pieno per assistere ad una gara entusiasmante.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Lucrezia Formenti a Soverato nel 2017/2018, 2018/2019; Nicol Cherepova a Soverato nel 2022/2023

Emma Falcone (Sirdeco Volley Pescara)- « Siamo cariche ed entusiaste. Domenica si apre il palcoscenico della serie A2, personalmente come atleta è bello ricalcare il taraflex di un campionato cosi competitivo. Siamo pronte a scendere in campo per divertirci e regalare spettacolo alla città ».



Anija Jurdza (Volley Soverato)- « Iniziamo il campionato con la consapevolezza che in campo servirà sbagliare il meno possibile. In trasferta non é mai facile ma abbiamo lavorato tanto per arrivare pronte all'esordio ».

Girone B-

Il raggruppamento regalerà subito qualche incontro da capogiro: la domenica si aprirà alle 16 con Volley Hermaea Olbia-LPM BAM Mondovì, un’ora più tardi la CBF Balducci HR Macerata, tornata in Serie A2, accoglierà l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio di coach Buonavita. Al PalaCoim, la Trasporti Bressan Offanengo sfida l’Omag-MT San Giovanni in M.no che ritrova sul taraflex capitan Ortolani, mentre l’esordiente Pallavolo C.B.L. Costa Volpino fa visita alle cugine dell’Orocash Picco Lecco. Lunedì 9 ottobre, alle 16.30, l’ultimo confronto, che vedrà la neopromossa Narconon Volley Melendugno contro l’U.S. Esperia Cremona.

Le partite della prima giornata-

Cbf Balducci Hr Macerata - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-

Si riaprono le porte del Banca Macerata Forum per la CBF Balducci HR dopo la prima storica stagione in A1 purtroppo conclusa con la retrocessione, riparte una nuova annata in Serie A2, la quarta per il Club maceratese - Sarà subito un big match tutto da seguire per i tifosi arancioneri contro una delle squadre più accreditate del girone come Montecchio, oltre che per scoprire la nuova formazione arancionera rinnovata in larga parte e con la nuova guida di coach Saja -Non sarà della partita la schiacciatrice Giorgia Quarchioni che ha riportato nei giorni scorsi un infortunio al mignolo sinistro (frattura scomposta) che la terrà lontano dal campo per diverso tempo - Lato Montecchio, l'impegnativo match contro Macerata inaugura la settima stagione consecutiva in A2 - Il neo coach Eraldo Buonavita ha a disposizione tutte le giocatrici. Nove di queste sono all’esordio ufficiale con la casacca dell’Ipag Ramonda, la schiacciatrice Linda Mangani è ritornata dopo due stagioni a Casalmaggiore in A1, mentre la capitana Giorgia Mazzon e la palleggiatrice Giulia Malvicini sono le uniche confermate dalla scorsa annata - Da segnalare le ex di turno Francesca Napodano (libero della stagione maceratese in A1) e la stessa Giorgia Mazzon (a Macerata nel 2019), ques'ultima sorella gemella della neo arancionera Alessia Mazzon: le due si troveranno subito di fronte domenica per una sfida tutta in famiglia.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Giorgia Mazzon a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020; Francesca Napodano a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023

Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Finalmente è arrivato il momento della prima partita di campionato. Per quanto mi riguarda non poteva iniziare nel migliore dei modi, visto che giocheremo contro Montecchio Maggiore. Un'ottima formazione, ma soprattutto perché gioca lì mia sorella e quindi non vedo l'ora di vederla e riabbracciarla, visto che è da un po' che non ci vediamo. Noi ci stiamo preparando molto bene, secondo me ormai questa pre-season è finita e devo dire che abbiamo spinto veramente molto e sono fiera del lavoro fatto finora. Speriamo di riuscire a dimostrarlo in campo questa domenica e vi aspettiamo numerosi: servirà tanto tifo anche da parte di tutto il pubblico arancionero ».

Giorgia Mazzon (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « La partita contro Macerata sarà tosta, forse è la squadra più forte della categoria. Arriviamo comunque preparate, cariche e tranquille al debutto: il nostro precampionato è stato in crescita, se restiamo unite possiamo fare bene. Mi piacerebbe molto, anche perché torno ad affrontare la mia gemella Alessia: negli scorsi precedenti ha avuto la meglio lei, ora vorrei riscattarmi ».



Volley Hermaea Olbia - Lpm Bam Mondovì-

Gara anticipata alle ore 16. Nell'Hermaea Olbia è in dubbio l'impiego dell'opposto Virginia Adriano (problema alla schiena).

PRECEDENTI: 13 (3 successi Volley Hermaea Olbia, 10 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Veronica Allasia a Hermaea Olbia nel 2021/2022; Salimatou Coulibaly a Hermaea Olbia nel 2020/2021



Dino Guadalupi ( Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « Sappiamo di affrontare subito una squadra che ha l’ambizione di stare ai piani alti della categoria e che peraltro può contare su un assetto piuttosto collaudato, avendo cambiato poco rispetto allo scorso anno. Sicuramente non si tratta dell’ostacolo più agevole da incontrare alla prima giornata. La nostra preseason è andata avanti senza intoppi abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, sia a livello fisico che tecnico. Purtroppo ci è stata lasciata “in eredità” la condizione non perfetta di Adriano, che nell’ultima settimana ha ripreso a lavorare col gruppo. Monitoreremo il suo recupero fino alle ore immediatamente precedenti alla partita. In ogni caso ci sarà da assumersi delle responsabilità ulteriori per far fronte alla situazione non ottimale. Sia in allenamento che nelle amichevoli abbiamo provato varie situazioni, e vedremo quale si rivelerà più adatta per preservare il nostro equilibrio di squadra. Ciò che non dovrà mancare sarà senz’altro l’atteggiamento: giochiamo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi, e abbiamo l’obiettivo di provare a cogliere ogni opportunità possibile per fare dei punti. Dovremo far capire all’avversario che non sarà una partita semplice. Tra le poche modifiche che Mondovì ha apportato al sestetto c’è la palleggiatrice, e quando si cambia in un ruolo così delicato, c’è sempre una fisiologica fase di assestamento. Nessuno, alla prima giornata di campionato, può dire di avere dei meccanismi già perfettamente oliati, anche se siamo coscienti di trovare delle individualità di alto livello per la categoria, da Decortes a Grigolo fino ad arrivare all’americana Lux e alle centrali Pizzolato e Riparbelli. Proveremo a fare tutto il possibile per metterle in difficoltà ».

Laura Grigolo (Lpm Bam Mondovì)- « Siamo contente e cariche in generale per questo inizio di campionato, finalmente iniziamo a lavorare per degli obbiettivi settimanali importanti. Conosciamo tutte le difficoltà che comporta questa prima trasferta ad Olbia, sia per la squadra che di per se è sempre allestita per dare fastidio, in una palazzetto molto ostico, e anche perché ci sarà sicuramente un po’ di emozione in più essendo la prima di campionato. Noi cercheremo di farci trovare pronte e aggressive sempre con l’obbiettivo di portare a casa più punti possibile per iniziare con il piede giusto ».



Orocash Picco Lecco - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-

Sarà Orocash Picco Lecco-Pallavolo CBL Costa Volpino la gara valida per la prima giornata di andata della nuova stagione A2 2023-2024. Le lecchesi guidate dal coach Gianfranco Milano affrontano la delegazione di mister Luciano Cominetti, neopromossa proprio al termine dello scorso campionato. Il centro sportivo Bione ospiterà domenica 8 ottobre alle 17 la partita. L’attesa è alle stelle: l’esordio di CBL nella nuova categoria e la presenza di campo di Arianna Lancini, storiche portacolori della Picco Lecco passata al CBL proprio da quest’anno. Le due squadre inoltre sono storiche avversarie in serie B. Entrambe le formazioni si presentano al completo dopo gli allenamenti congiunti e i trofei che hanno contrassegnato le ultime due settimane. Picco, completamente rinnovata eccetto per la palleggiatrice Rebecca Rimoldi e il centrale Federica Piacentini, ha trovato un buon affiatamento cresciuto nel corso delle amichevoli. CBL ha diverse giocatrici all’esordio assoluto in serie A: Francesca Dell’Orto, Alessia Pacchiotti, Anna Green ,Nadia Rossi, Giada Agazzi oltre a Nikalina Bashnakova.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Arianna Lancini a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023, 2022/2023



Rebecca Rimoldi (Orocash Picco Lecco)- « Domenica ci aspetta la prima partita di campionato contro costa volpino, al Bione, in casa nostra. Sarà subito un'occasione per metterci alla prova. In queste settimane abbiamo lavorato tanto, e stiamo continuando tutt'ora, per trovare un nostro gioco e dargli più stabilità possibile. Sicuramente la buona prestazione di sabato al trofeo forte ci è servita per capire che stiamo viaggiando nella direzione giusta e che questa Picco ha tanto potenziale. L'8 troveremo dall'altra parte della rete una squadra neopromossa, che però vanta un roster di tutto rispetto, ha giocatrici che hanno già affrontato questa categoria e sappiamo che una caratteristica di CBL, avendo incontrato la società anche in serie B1, è il grande carattere ed entusiasmo con cui affrontano le partite, per cui sarà importantissimo cercare di rimanere lucidi e concentrati sul nostro gioco. In settimana lavoreremo per cercare di prepararci al meglio per quanto riguarda gli aspetti tecnici e tattici. Ci sarà sicuramente tanta emozione, esordiremo tra le nostre mura e cercheremo di difenderle al meglio, speriamo di vedere gli spalti pieni perché avremo bisogno di tutto il sostegno possibile, a partire da domenica e per i prossimi mesi. Tra le fila avversarie troveremo anche Arianna, che oltre ad essere una mia grande amica è stata anche una giocatrice fondamentale per la Picco, soprattutto negli ultimi anni, con la quale abbiamo conquistato la serie A e condiviso molto. Sarà molto strano sono sincera, ma non vedo l'ora ».

Arianna Lancini (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino): « Le emozioni della prima di campionato si uniranno alle emozioni di tornare in un palazzetto che conosco molto bene. Non vedo l'ora di iniziare ».



Trasporti Bressan Offanengo - Omag-Mt San Giovanni In M.No-

Per la prima volta nella storia, Offanengo e San Giovanni in Marignano si affrontano, con la sfida delle 17 di domenica al PalaCoim di Offanengo tra Trasporti Pietro Bressan e Omag-Mt ad aprire le danze nel programma del girone B di A2 femminile. In casa cremasca, indisponibile l'opposta Martina Martinelli, che sta proseguendo il recupero dopo l'intervento chirurgico degli scorsi mesi. In forte dubbio la palleggiatrice Ulrike Bridi, fermata da un piccolo problema fisico nella parte conclusiva del pre-campionato.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Come ogni anno si arriva all'esordio in campionato che è sempre un po' particolare; il tempo che si ha a disposizione non è mai abbastanza, il lavoro fatto c'è ma per tante situazioni non è sempre quello che doveva essere. Questo ovviamente vale per tutti e caratterizza l'avvicinamento al debutto stagionale. Iniziamo un campionato diverso dall'anno scorso e finché non arrivano un po' di scontri diretti è difficile fare un'analisi. Nel nostro caso, siamo un gruppo nuovo, ci sono ben poche certezze sotto questo punto di vista e bisogna vedere sul campo quali saranno i nostri punti di forza e quelli deboli. San Giovanni in Marignano è un bell'organico, composto da nomi di esperienza e giocatrici che hanno militato anche in contesti diversi e categoria superiore. E' una squadra attrezzata e nata per far bene, sicuramente un ostacolo duro. Dovremo essere bravi a trovare gli spazi per fare il nostro gioco, perché se lasciamo comandare l'Omag-Mt è nettamente superiore a noi ».

Matteo Bertini (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Siamo molto contenti di iniziare e non vediamo l'ora di giocare e metterci alla prova. In questo pre campionato abbiamo fatto un bella preparazione nonostante i risultati delle amichevoli. C’è stata una crescita costante da parte del gruppo in tutto l'arco della preparazione e la voglia di mettere in gioco quello che stiamo testando è tanta e c’è anche la curiosità di cominciare il campionato. Campionato in cui vorremmo recitare un ruolo da protagonisti. L’inizio non sarà semplice perché Offanengo è una buona squadra e l'ha dimostrato in tutto il precampionato disputando delle belle amichevoli anche con squadre di categoria superiore. Sappiamo che hanno anche un palazzetto caldo e ci aspettiamo tanto entusiasmo da parte loro, quindi sarà subito un test molto importante per capire a che punto siamo e se la direzione che abbiamo preso è quella giusta ».



Narconon Volley Melendugno - U.S. Esperia Cremona-

La regular season dell'Esperia prende il via in trasferta. Le tigri gialloblù saranno difatti di scena in Puglia, contro la neopromossa Narconon Melendugno, allenata da coach Bruno Napolitano. Prima gara di stagione che varrà di fatto come posticipo: si giocherà di lunedì pomeriggio, alle ore 16:30 presso la Palestra "San Giuseppe da Copertino" a Lecce, in diretta streaming gratuita su Volleyball World. Rossini e compagne giungono in Puglia al termine di un pre campionato convincente e determinato, dopo essersi confrontate con Crema (B1), Offanengo, Costa Volpino e nuovamente Offanengo. Si preannuncia interessante anche il confronto tra un coach navigato in categoria come Bruno Napolitano ed un allenatore alla prima esperienza da ‘head coach’ come Marco Zanelli. Viviamo l’atmosfera della vigilia con il vice capitano gialloblù, Sofia Ferrarini.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Sofia Ferrarini (U.S. Esperia Cremona): « Ci separano pochi giorni dall'inizio del campionato e il lavoro in palestra continua al meglio. Gli allenamenti congiunti sono stati un ottimo campo di prova, per testare schemi e intesa tra noi. In questi due mesi l'impegno è stato costante e credo che il gruppo squadra darà il meglio alla prima partita di questo campionato. Per quanto riguarda Melendugno, è una neopromossa con nuovi innesti e tanti talenti, quindi sicuramente da non sottovalutare. Ci saranno molti fattori da gestire da parte nostra, come la lunga trasferta (si giocherà lunedì, ndr), il campo ospite e l'emozione da prima di campionato. Starà a noi entrare in gioco con la concentrazione alta e mettere in campo quello che abbiamo provato in queste settimane. Il campionato è lungo ma ogni partita è fondamentale per il nostro percorso. Auguro quindi a tutte noi un grande ‘in bocca al lupo’ per questo nuovo inizio assieme ».

Programma e arbitri della 1a giornata Girone A-

Domenica 8 ottobre 2023, ore 17.00

Sirdeco Volley Pescara - Volley Soverato Arbitri: Traversa, Marani

Nuvolì Altafratte Padova - Città Di Messina Arbitri: Mesiano, Pasquali

Tecnoteam Albese Volley Como - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Pasin, Magnino

Cda Volley Talmassons Fvg - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Pernpruner, Lorenzin

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Grossi, Pazzaglini

Programma e arbitri della 1a giornata Girone B-



Domenica 8 ottobre 2023, ore 16.00



Volley Hermaea Olbia - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Adamo, Pescatore



Domenica 8 ottobre 2023, ore 17.00



Trasporti Bressan Offanengo - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Galteri, Giulietti

Orocash Picco Lecco - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Lentini, Galletti Denise



Cbf Balducci Hr Macerata - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Angelucci, Papapietro



Lunedì: 9 ottobre 2023, ore 16.30



Narconon Volley Melendugno - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Stellato, Pasciari