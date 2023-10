Subito emozioni nella 1a giornata di A2 Femminile

ROMA- Tante emozioni e più di un risultato inaspettato nella prima giornata del Campionato di Serie A2 Femminile. Nel Girone A ben tre partite al tie-break: solo Futura Giovani Busto Arsizio e Volley Soverato si prendono i tre punti, vincendo in trasferta contro la Tecnoteam Albese Volley Como e la neopromossa Sirdeco Volley Pescara. Spettacolo al PalaBarton, con le padrone di casa della Bartoccini-Fortinfissi Perugia che rimontano e superano al quinto set la Valsabbina Millenium Brescia. Merito della sensazionale prestazione a muro della squadra di coach Giovi, che fa registrare 22 blocks (6 di Bartolini, 5 di Montano Lucumì e 4 di Cogliandro) e che costringe le giallonere ad un'efficienza offensiva bassissima (1%). MVP dell'incontro Kosareva con 19 punti.



A Trebaseleghe, ottima presentazione in Serie A per la Nuvolì AltaFratte Padova, che mette in difficoltà la Città di Messina con una partenza sprint e il 2-0 iniziale guidato da Trampus (16) e Fanelli (15). Poi sale in cattedra Kelsie Payne che con 25 punti permette alle siciliane di ribaltare l'inerzia del match e portare a casa i due punti. Gli stessi guadagnati con fatica dalla Cda Volley Talmassons FVG contro un'altra neopromossa, la VTB Fcredil Bologna. Emanuela Fiore non trema al ritorno nel campionato cadetto e realizza 21 punti, tre in più di Leah Hardeman per le friulane che però, dopo aver subito il pareggio del 2-2, hanno chiuso l'incontro



Nel Girone B, il big match tra la CBF Balducci HR Macerata e l'Ipag S.lle Ramonda Montecchio va alle venete al quarto set. Dopo l'1-0 iniziale delle marchigiane, le ragazze di coach Buonavita cominciano a carburare, facendo la differenza soprattutto nei finali di set, tutti tiratissimi. MVP la regista ex Conegliano Carraro, top scorer l'arancionera Korhonen (22 punti). Con lo stesso risultato di 1-3 l'Omag-MT San Giovanni in M.no sbanca il PalaCoim della Trasporti Bressan Offanengo con una grande prestazione della ritrovata Ortolani che chiude con 20 punti, gli stessi dell'avversaria Sironi.



Sono invece cinque i set che permettono alla LPM BAM Mondovì e alla nuova arrivata Pallavolo C.B.L. Costa Volpino di avere la meglio, in trasferta, contro la Volley Hermaea Olbia e l'Orocash Picco Lecco. In Sardegna, Decortes riparte dove aveva finito: 24 punti e titolo di MVP. Bene anche Grigolo (17), ma è ottimo anche l'esordio della nipponica Imamura con la maglia delle isolane. A presentarsi benissimo è anche l'attaccante azera Boshnakova, che con 23 punti e il premio MVP permette alle bergamasche di avere la meglio nel derby contro le lecchesi rimontando dal 2-0. Inutili per le ragazze di coach Milano i 19 punti di Conti e i 18 di Badalamenti.