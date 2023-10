Olbia ingaggia Melissa Marku e taglia Vittoria Belotti

OLBIA (SASSARI)- L’Hermaea Olbia ha ingaggiato per la stagione appena iniziata Melissa Marku, centrale/opposto classe 2004, alta 190 centimetri che andrà a sostituire Vittoria Belotti , tagliata per i problemi fisici che la giocatrice ha patito negli ultimi tempi.

La carriera-

Cresciuta nel florido settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi, Marku ha mosso i primi passi della sua carriera da schiacciatrice, per poi diventare centrale. Nell’ultima stagione ha vestito i colori della Teodora Ravenna (B1) al fianco di Serena Ortolani.

In passato ha avuto inoltre modo di vestire i colori delle nazionali giovanili con altre due hermeine come Islam Gannar e Virginia Adriano. In Sardegna vivrà la prima avventura in Serie A2.

Le parole di Melissa Marku-

«Sono felice di arrivare a Olbia la società si è guadagnata una grande reputazione negli anni, e sono onorata di farne parte. Sono una ragazza solare ma determinata. Per me la sintonia con la squadra è determinante, sia dentro che fuori dal campo. Mi auguro di crescere tanto, apprendendo il più possibile dalle mie nuove compagne ».