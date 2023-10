Futura Giovani e Omag uniche a punteggio pieno in A2

Nel Girone A doppietta per la Futura Giovani Busto Arsizio che ha bissato il successo della prima giornata superando in tre set la Sirdeco Pescara. Alle sue spalle la Bartoccini Fortinfissi Perugia che ha espugnato con il massimo punteggio il campo dell’Fcredil Bologna con ancora una grande Kosareva da 19 punti (3 ace e 3 muri),la CDA Talmassons che ha espugnato Soverato in tre set grazie a Katja Eckl, 19 punti e ben 9 muri, e Città di Messina vittoriosa sulla Tecnoteam Albese nel nuovo Palarescifina Mattatrici del match Dalila Modestino, top scorer con 19 punti, e Jessica Joly, MVP con 17. Domani si gioca Valsabbina Millenium Brescia-Nuvolì AltafrattePadova appaiate ad un punto dopo la prima giornata.

Nel Girone B in fuga la Omag-Mt San Giovanni In M.No che ha strapazzato l’Hermaea Olbia grazie ai 30 punti della coppia Nardo-Ortolani. Ad una lunghezza la Lpm Bam Mondovì, che oggi ha superato la Narconon Melendugno in rimonta grazie ad una super Lux (20 punti ed MVP), e la Ipag S.Lle Ramonda Montecchio che ha lasciato un set ad una buona Orocash Lecco na potuto contare sui 38 punti in combinata di Mangani e Arciprete. Solo due punti per l’ambiziosa Balducci Macerata che lascia due set alla Cremonaufficio e la spunta con una Fiesoli superlativa da 20 punti,. Ancora un successo al tie break per la neo-promossa Pallavolo C.B.L. Costa Volpino che rimonta due volte e batte la Trasporti Bressan Offanengo grazie alle belle prestazioni di Ghezzi (22) e Boshnakova (18).

I TABELLINI-

GIRONE A-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – SIRDECO VOLLEY PESCARA 3-0 (25-19 25-17 25-22)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 2, Furlan 12, Zanette 22, Bosso 9, Rebora 8, Monza 4, Bonvicini (L), Silva Conceicao 4, Bresciani, Osana, Citterio, Del Core. Non entrate: Pomili (L), Tonello. All. Amadio.

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Becic 8, Stellati 2, Casarotti 1, Bassi 18, Martinez Volskis 1, Tosic 11, Falcone (L), Formenti. Non entrate: El Mahi, De Fabritiis, Cherepova, Rumori (L). All. Bosica.

ARBITRI: Cavicchi, Faia.

Durata set: 25′, 25′, 30′; Tot: 80′.

MVP: Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)

VOLLEY SOVERATO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (17-25 17-25 18-25)

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 1, Guzin 8, Orlandi 4, Jurdza 9, Barbazeni 1, Okenwa 7, Vittorio (L), Buffo 8, Coccoli, Romanin, Zuliani, Tolotti. All. Guidetti.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 11, Eckl 19, Eze Blessing 1, Hardeman 9, Costantini 7, Kavalenka 5, Negretti (L), Bagnoli. Non entrate: Monaco (L), Grazia, Gulich, Bole, Piomboni. All. Barbieri.

ARBITRI: Pecoraro, Guarneri.

Durata set: 25′, 25′, 24′; Tot: 74′.

MVP: Katja Eckl (CDA Talmassons)

CITTA’ DI MESSINA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1 (15-25 30-28 25-22 25-20)

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 2, Battista 12, Martinelli 1, Payne 5, Joly 17, Modestino 19, Maggipinto (L), Rossetto 10, Mearini 5, Ciancio, Felappi, Michelini. Non entrate: Catania. All. Bonafede.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bulaich Simian 12, Veneriano 5, Zatkovic 6, Longobardi 12, Meli 3, Nicolini 4, Fiori (L), Zanotto 14, Bernasconi 1, Brandi, Radice. Non entrate: Patasce. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Scarfo’, Gaetano.

Durata set: 21′, 39′, 28′, 30′; Tot: 118′.

MVP: Jessica Joly (Città di Messina)

VTB FCREDIL BOLOGNA – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0-3 (21-25 22-25 23-25)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Rossi 2, Fiore 17, Lotti 5, Neriotti 5, Saccani 3, Ristori 5, Laporta (L), Bovolo 7, Tellaroli 1. Non entrate: Tresoldi, Del Federico, Taiani (L), Bongiovanni. All. Zappaterra.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Cogliandro 5, Ricci 1, Kosareva 19, Bartolini 5, Montano Lucumi 10, Traballi 14, Sirressi (L), Atamah 1, Messaggi 1, Braida. Non entrate: Lillacci (L), Turini, Viscioni. All. Giovi.

ARBITRI: Cecconato, Sumeraro. Durata set: 25′, 28′, 30′; Tot: 83′.

MVP: Dayana Kosareva (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

Girone B-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-9 25-16 25-22)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 16, Parini 9, Ortolani 14, Saguatti 13, Consoli 8, Turco 5, Caforio (L). Non entrate: Cangini, Salvatori, Giacomello, Meliffi (L), Ghibaudo. All. Bertini.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Imamura 3, Anello 3, Adriano 12, Orlandi 10, Gannar 4, Schmit, Blasi (L), Fontemaggi 2. Non entrate: Civetta, Parise, Marku, Buselli. All. Guadalupi.

ARBITRI: Dell’Orso, Bonomo.

Durata set: 17′, 22′, 28′; Tot: 67′.

MVP: Sveva Parini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – OROCASH PICCO LECCO 3-2 (25-19 18-25 22-25 25-14 15-13)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 3, Arciprete 16, Botezat 7, Mazzon 4, Mangani 22, Caruso 13, Napodano (L), Bellia 11, Pandolfi 7, Gabrielli 2, Malvicini 1, Gueli. All. Buonavita.

OROCASH PICCO LECCO: Badalamenti 14, Piacentini 6, Conti 10, Salinas 5, Caneva 14, Rimoldi, Barbagallo (L), Zojzi 7, Frigerio 2, Bazzani 2, Mainetti, Sassolini. Non entrate: Casari, Morandi, Monti. All. Milano.

ARBITRI: Scotti, Tundo.

Durata set: 27′, 27′, 28′, 24′, 20′; Tot: 126′.

MVP: Chiara Pandolfi (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

LPM BAM MONDOVI’ – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (23-25 25-19 25-23 25-23)

LPM BAM MONDOVI’: Allasia 3, Grigolo 3, Pizzolato 12, Decortes 13, Lux 20, Riparbelli 12, Tellone (L), Coulibaly 4, Marengo 1. Non entrate: Manig, Farina, Lapini. All. Gazzotti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Antignano 8, Caracuta 1, Santiago 6, Polesello 9, Rastelli 15, Esposito 3, Oggioni (L), Campana 6, Maruotti 5, Stival 4, Courroux. Non entrate: Favero (L), Biesso. All. Napolitano.

ARBITRI: Marigliano, Lentini.

Durata set: 26′, 24′, 28′, 29′; Tot: 107′.

MVP: Kristin Lux (Lpm Bam Mondovì)

Spettatori: 600.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3 (25-15 14-25 19-25 25-21 12-15)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 13, Ferrarini 15, Turla’ 6, Piovesan 11, Munarini 5, Taborelli 8, Gamba (L), Felappi 10, Balconati 1, Coveccia, Zorzetto. Non entrate: Landucci. All. Zanelli.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bolzonetti 2, Mazzon 15, Korhonen 17, Fiesoli 20, Busolini 7, Bonelli 1, Bresciani (L), Vittorini 9, Civitico. Non entrate: Masciullo, Stroppa, Morandini (L). All. Saja.

ARBITRI: Licchelli, Viterbo.

Durata set: 23′, 27′, 27′, 28′, 20′; Tot: 125′.

MVP: Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-2 (16-25 25-21 21-25 25-19 15-9)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 5, Lancini 10, Agazzi 10, Boshnakova 18, Ghezzi 22, Mazzoleni 8, Imperiali (L), Rossi 5, Pacchiotti (L), Green, Magazza. Non entrate: Agbortabi. All. Cominetti.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 20, D’este 4, Sironi 18, Trevisan 14, Taje’ 10, Bridi 6, Pelloni (L), Tommasini 1, Modesti, Cantaluppi. Non entrate: Compagnin, Valdameri (L), Sassolini, Martinelli. All. Bolzoni.

ARBITRI: Marconi, D’Argenio.

Durata set: 27′, 30′, 32′, 27′, 21′; Tot: 137′.

MVP: Martina Ghezzi (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)

GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia - Nuvolì Altafratte Padova Si gioca il 16/10/2023 Ore 20:00

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 0); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 5 (2 – 0); Cda Volley Talmassons Fvg 5 (2 – 0); Citta’ Di Messina 5 (2 – 0); Volley Soverato 3 (1 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 1 (0 – 1); Vtb Fcredil Bologna 1 (0 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 0 (0 – 2); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 2);

IL PROSSIMO TURNO- 22/10/2023 Ore 17.00-



Cda Volley Talmassons Fvg – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Soverato

Citta’ Di Messina – Vtb Fcredil Bologna

Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio

Sirdeco Volley Pescara – Valsabbina Millenium Brescia

GIRONE B-

LA CLASSIFICA-

Omag-Mt San Giovanni In M.No 6 (2 – 0); Lpm Bam Mondovi’ 5 (2 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 5 (2 – 0); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 4 (2 – 0); Cremonaufficio Esperia Cremona 4 (1 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 2 (1 – 1); Orocash Picco Lecco 2 (0 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 1 (0 – 2); Volley Hermaea Olbia 1 (0 – 2); Narconon Volley Melendugno 0 (0 – 2).

IL PROSSIMO TURNO- 22/10/2023 Ore 17.00-

Cbf Balducci Hr Macerata – Lpm Bam Mondovi’

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Volley Hermaea Olbia – Cremonaufficio Esperia Cremona

Trasporti Bressan Offanengo – Orocash Picco Lecco

Narconon Volley Melendugno – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Si gioca il 21/10/2023 Ore 16:00