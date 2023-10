Prima vittoria in campionato per Melendugno

LECCE-La Narconon Volley Melendugno di coach Napolitano si prende di forza la prima vittoria stagionale superando, nell'anticipo della 3a giornata del Girone B, in rimonta, per 3-1 (20-25, 25-18, 25-19, 25-16) la C.B.L. Costa Volpino che di contro incappa nella prima sconfitta di questo campionato. Pugliesi protagoniste di una bella prestazione collettiva, impreziosita dalle performance di capitan Caraucta e soprattutto di Paola Santiago, MVP grazie ai suoi 19 punti (2 ace), bene anche la compagna Stival (11 con 2 muri). Per le ragazze di coach Cominetti la migliore è Ghezzi (9 punti), Boshnakova non va oltre i 5.