Futura a punteggio pieno, Montecchio vince il big match

ROMA- Futura Giovani Busto Arsizio protagonista dopo le prime tre giornate di A2 Femminile , la squadra di Amadio è l’unica a punteggio pieno fra tutte le protagoniste di entrambi i gironi. Le bustocche hanno vinto con grande sicurezza sul campo della Nuvoli’ Altafratte Padova volando a 9 punti. Ma nel raggruppamento ci sono anche altre grandi protagoniste, prima fra tutte Città di Messina che davanti al pubblico del “PalaRescifina” ha spazzato via le resistenza della Vtb Fcredil Bologna. Soffre la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ma alla fine la spunta al quinto set nel big match sul campo della CDA Talmassons. Sale a 7 punti anche la Valsabbina Brescia che ha espugnato il campo della Sirdeco Pescara. Vittoria da tre punti per la Tecnoteam Albese Volley Como contro Soverato che servono a lasciare l’ultimo posto in classifica.

Nel Girone B battaglia sul campo di Montecchio dove l’Ipag batte, ma solo al tie break l’Omag-Mt San Giovanni In M.No e la raggiunge in vetta. A completare il terzetto in testa alla classifica c’è la Cremonaufficio corsara sul campo dell’Hermaea Olbia. Una lunghezza sotto l’ Lpm Bam Mondovì che si arrende al tie break sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata. Derby lombardo e sorpasso per la La Trasporti Bressan Offanengo che batte l’Orocash Picco Lecco 3-0.

I TABELLINI-

GIRONE A-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 2-3 (18-25 25-19 19-25 28-26 11-15)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Hardeman 19, Costantini 9, Kavalenka 13, Populini 9, Eckl 13, Eze Blessing 2, Negretti (L), Piomboni 4, Bagnoli, Bole, Monaco (L). Non entrate: Gulich, Grazia. All. Barbieri.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Kosareva 15, Bartolini 7, Montano Lucumi 16, Traballi 25, Cogliandro 12, Ricci 5, Sirressi (L), Messaggi 1, Atamah, Viscioni, Braida. Non entrate: Turini, Lillacci (L). All. Giovi.

ARBITRI: Pasquali, Sabia.

Durata set: 23′, 23′, 26′, 33′, 16′; Tot: 121′.

MVP: Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-20 28-26 22-25 25-10) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 20, Veneriano 9, Zatkovic 13, Zanotto 18, Meli 10, Nicolini 3, Fiori (L), Brandi, Patasce. Non entrate: Radice, Annoni, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 8, Guzin 8, Orlandi 2, Jurdza 12, Barbazeni 9, Okenwa 12, Vittorio (L), Buffo 5, Romanin 2, Zuliani, Coccoli. Non entrate: Tolotti. All. Guidetti.

ARBITRI: Galletti, Mazzara’.

Durata set: 24′, 34′, 31′, 20′; Tot: 109′.

MVP: Silvia Fiori (Tecnoteam Albese Volley Como)

CITTA’ DI MESSINA – VTB FCREDIL BOLOGNA 3-0 (25-21 26-24 25-22)

CITTA’ DI MESSINA: Martinelli 7, Payne 16, Rossetto 7, Modestino 9, Galletti 5, Joly 12, Maggipinto (L), Ciancio. Non entrate: Minutoli, Michelini, Catania, Mearini, Battista, Felappi. All. Bonafede.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori, Tresoldi 4, Saccani, Bovolo 16, Neriotti 8, Fiore 18, Laporta (L), Lotti 1. Non entrate: Rossi, Taiani (L), Bongiovanni, Tellaroli, Del Federico. All. Zappaterra. A

RBITRI: Ciaccio, Pecoraro.

NOTE – Durata set: 25′, 31′, 26′; Tot: 82′.

MVP: Giulia Galletti (Città di Messina)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (17-25 25-27 20-25)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Volpin 7, Bortolot 2, Rizzo 2, Fanelli 6, Cicolini 7, Trampus 11, Masiero (L), Nardelli 8, Wabersich 1, Pavei, Magnabosco, Pasa. Non entrate: Menegaldo, Bonfiglioli (L). All. Rondinelli.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 14, Rebora 13, Zanette 9, Silva Conceicao 13, Tonello 10, Monza 1, Bonvicini (L), Citterio. Non entrate: Del Core, Bosso, Bresciani, Furlan, Pomili (L), Osana. All. Amadio.

ARBITRI: Lorenzin, Pernpruner.

Durata set: 23′, 29′, 27′; Tot: 79′.

MVP: Lana Silva Conceicao (Futura Giovani Busto Arsizio)

SIRDECO VOLLEY PESCARA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (16-25 16-25 25-23 24-26)

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Casarotti 3, Bassi 22, Stellati 7, Tosic 20, Becic 4, Martinez Volskis 3, Falcone (L), Rumori, Formenti, Cherepova. Non entrate: De Fabritiis (L), Albano, Vanni, El Mahi. All. Bosica.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 24, Torcolacci 8, Malik 19, Fiorio 14, Brandi 4, Scacchetti 1, Tagliani (L), Bulovic 1, Pericati (L), Ratti. Non entrate: Babatunde, Pinetti, Pinarello. All. Beltrami.

ARBITRI: Proietti, Polenta.

Durata set: 25′, 25′, 31′, 30′; Tot: 111′.

MVP: Alice Pamio (Valsabbina Millenium Brescia)

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (20-25 21-25 25-18 25-22 17-15)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 4, Bolzonetti 29, Civitico 3, Korhonen 9, Fiesoli 16, Mazzon 13, Bresciani (L), Busolini 8, Stroppa 1. Non entrate: Masciullo, Vittorini, Morandini, Costantini (L). All. Saja.

LPM BAM MONDOVI’: Allasia 2, Grigolo 8, Pizzolato 9, Decortes 32, Lux 6, Riparbelli 8, Tellone (L), Coulibaly 2, Lapini, Manig. Non entrate: Marengo, Farina. All. Gazzotti.

ARBITRI: Marani, Dell’Orso. NOTE – Spettatori: 380,

Durata set: 26′, 27′, 27′, 27′, 20′; Tot: 127′.

MVP: Alessia Bolzonetti (Cbf Balducci Hr Macerata)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-2 (25-21 21-25 26-24 15-25 15-10)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 12, Botezat 12, Mangani 22, Bellia 19, Caruso 8, Napodano (L), Gueli, Malvicini. Non entrate: Gabrielli, Pandolfi, Mazzon. All. Buonavita.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 5, Nardo 23, Parini 10, Ortolani 18, Saguatti 4, Consoli 8, Caforio (L), Pecorari 1, Giacomello, Ghibaudo. Non entrate: Cangini, Salvatori, Meliffi (L). All. Bertini. ARBITRI: Magnino, Marigliano.

Durata set: 27′, 28′, 36′, 24′, 17′; Tot: 132′.

MVP: Linda Mangani (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 0-3 (23-25 20-25 22-25)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Schmit 1, Imamura 6, Anello 2, Adriano 14, Orlandi 11, Gannar 9, Blasi (L), Fontemaggi, Marku. Non entrate: Parise, Franchi, Civetta. All. Guadalupi.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Piovesan 12, Munarini 6, Taborelli 14, Rossini 12, Ferrarini 6, Turla’ 2, Felappi 3, Landucci 2, Balconati 1, Gamba, Zorzetto, Coveccia. All. Zanelli. ARBITRI: Lanza, Morgillo.

Durata set: 26′, 27′, 27′; Tot: 80′.

MVP: Jasmine Rossini (Cremonaufficio Esperia Cremona)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-19 26-24 25-20)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 14, D’este 2, Sironi 10, Trevisan 13, Taje’ 3, Bridi 8, Pelloni (L), Tommasini, Modesti, Cantaluppi. Non entrate: Doneda, Compagnin, Sassolini, Martinelli. All. Bolzoni.

OROCASH PICCO LECCO: Badalamenti 11, Caneva 6, Rimoldi, Zojzi 17, Piacentini 5, Conti 3, Barbagallo (L), Frigerio 1, Bazzani 1, Mainetti. Non entrate: Casari, Morandi, Sassolini, Monti (L). All. Milano.

ARBITRI: Pazzaglini, Adamo.

NOTE – Durata set: 26′, 33′, 27′; Tot: 86′.

MVP: Abila De Paula (Trasporti Bressan Offanengo)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Cda Volley Talmassons Fvg-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 2-3 (18-25, 25-19, 19-25, 28-26, 11-15)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volley Soverato 3-1 (25-20, 28-26, 22-25, 25-10)

Citta’ Di Messina-Vtb Fcredil Bologna 3-0 (25-21, 26-24, 25-22)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (17-25, 25-27, 20-25)

Sirdeco Volley Pescara-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (16-25, 16-25, 25-23, 24-26)

LA CLASSIFICA-

Futura Giovani Busto Arsizio 9 (3 – 0); Citta’ Di Messina 8 (3 – 0); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 7 (2 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 6 (2 – 1); Volley Soverato 3 (1 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 2); Vtb Fcredil Bologna 1 (0 – 3); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 3); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 3);

IL PROSSIMO TURNO- 29/10/2023 Ore 17.00

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Nuvoli’ Altafratte Padova

Valsabbina Millenium Brescia – Volley Soverato

Cda Volley Talmassons Fvg – Citta’ Di Messina Si gioca il 28/10/2023 Ore 17.00

Vtb Fcredil Bologna – Futura Giovani Busto Arsizio

Sirdeco Volley Pescara – Tecnoteam Albese Volley Como Ore 15.00

GIRONE B-

I RISULTATI-

Cbf Balducci Hr Macerata-Lpm Bam Mondovì 3-2 (20-25, 21-25, 25-18, 25-22, 17-15)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-2 (25-21, 21-25, 26-24, 15-25, 15-10)

Volley Hermaea Olbia-Cremonaufficio Esperia Cremona 0-3 (23-25, 20-25, 22-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Orocash Picco Lecco 3-0 (25-19, 26-24, 25-20)

Narconon Volley Melendugno-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 3-1 (20-25, 25-18, 25-19, 25-16) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 7 (3 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 7 (2 – 1); Cremonaufficio Esperia Cremona 7 (2 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 6 (2 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 4 (2 – 1); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 4 (2 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 4 (1 – 2); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 2); Orocash Picco Lecco 2 (0 – 3); Volley Hermaea Olbia 1 (0 – 3).

IL PROSSIMO TURNO- 29/10/2023 Ore 17.00

Lpm Bam Mondovi’ – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Cremonaufficio Esperia Cremona – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Orocash Picco Lecco – Narconon Volley Melendugno

Trasporti Bressan Offanengo – Cbf Balducci Hr Macerata

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Volley Hermaea Olbia