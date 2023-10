Futura in fuga, Montecchio vince la partitissima con a Mondovì

ROMA- Con la fine della quarta giornata il Campionato di Serie A2 scavalca praticamente la metà del girone d'andata, che tra soli cinque turni decreterà le squadre che parteciperanno alla Coppa Italia (le prime quattro di ogni gruppo).



Nel Girone A resta in vetta e aumenta il suo vantaggio sulle inseguitrici (+2) la Futura Giovani Busto Arsizio, che vince una partita equilibratissima contro la VTB Fcredil Bologna. Le bolognesi giocano fino alla fine tutti i parziali, mandando quattro giocatrici in doppia cifra (la migliore è sempre capitan Fiore con 15 punti), ma dall'altra parte trovano un muro solidissimo (16 muri di squadra, 8 di Furlan) e una Cvetnicin giornata, top scorer e MVP con 18 punti. A ottenere i tre punti anche le altre squadre di vertice, con la Bartoccini-Fortinfissi Perugiache fa 3-0 in poco più di un'ora con laNuvolì Altafratte Padova (Viscioni MVP con 8 punti) e la Valsabbina Millenium Bresciache non lascia set alla Volley Soverato in un match in cui Chiara Scacchetti, migliore giocatrice, orchestra le sue compagne nel migliore dei modi (Babatunde con 14 punti, Malik, Pamio e Fiorio con 13). Vittoria senza set persi anche per la Tecnoteam Albese Volley Como, che con i 17 punti diZanotto regola laSirdeco Volley Pescara.



Nel Girone B, vanno all'Ipag S.lle Ramonda Montecchioe all'Omag-MT San Giovanni in M.no, in coppia al primo posto, i big match di giornata. Le venete, ancora imbattute, espugnano il PalaManera della LPM Bam Mondovìcon una bella prestazione di squadra, culminata con i 17 punti dell'MVPBelliae i 16 di Botezat (5 muri), nonostante la solita verve della top scorer Decortes (21 punti). Le romagnole vincono invece lo scontro diretto con la CremonaUfficio Esperia Cremonaguidate dai 25 punti di capitan Serena Ortolani (MVP) e dai 16 di Consoli (6 muri).



Dietro di loro, appaiate a 7 punti, la neopromossa Pallavolo C.B.L. Costa Volpino e la CBF Balducci Hr Macerata. Le orobiche hanno la meglio sulla Volley Hermaea Olbiadella top scorerAdriano (17) grazie a un muro granitico (12 di squadra), con Ghezzi che da sola realizza 6 blocks e firma 15 punti. Le marchigiane invece, sorrette da uno dei migliori liberi della Serie A2, Giulia Bresciani (MVP), strappano i tre punti allaTrasporti Bressan Offanengo grazie anche ai 17 palloni messi a terra da Mazzon. Più in basso, l'Orocash Picco Lecco rimanda a casa con zero punti la Narconon Volley Melendugno, in vantaggio 0-1 dopo il primo set: Conti e Badalamenti combinano per 34 punti e, dopo una seconda frazione vinta 29-27, la squadra di coach Milano si prende l'intera posta in palio.