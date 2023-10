La Futura aspetta Talmassons, Montecchio e Omag in casa

ROMA- Primo infrasettimanale per il Campionato di Serie A2, che si appresta ad affrontare la quinta giornata d'andata tra domani, mercoledì 1 novembre, e giovedì 2 novembre. Nel Girone A la capolista Futura Giovani Busto Arsizio scenderà in campo nel posticipo del giovedì in un confronto d'alto livello con la Cda Volley Talmassons FVG, distante quattro punti. Alle spalle delle cocche, partita casalinga per la Valsabbina Millenium Brescia contro la Tecnoteam Albese Volley Como, e trasferta in Calabria in casa della Volley Soverato per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Aprirà il mercoledì di gare, alle ore 16, la Città di Messina contro la neopromossa Sirdeco Volley Pescara mentre completa il programma l'incontro tra Nuvolì AltaFratte Padova e VTB Fcredil Bologna. Le due capolista del Girone B giocheranno entrambe in casa. L'Ipag S.lle Ramonda Montecchio, ancora imbattuta, affronterà l'ostica Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, fin qui la migliore tra le formazioni salite dalla B1. L'Omag-MT San Giovanni in M.no ospiterà invece la Narconon Volley Melendugno, alla seconda trasferta consecutiva. Match sicuramente affascinante quello tra la LPM Bam Mondovì e la CremonaUfficio Esperia Cremona, due squadre cadute negli scontri diretti del weekend, mentre la Volley Hermaea Olbia cercherà il primo successo in campionato contro la Trasporti Bressan Offanengo. Infine, la CBF Balducci Hr Macerata darà il benvenuto all'Orocash Picco Lecco per proseguire la scalata verso la vetta.

TUTTE LE SFIDE DEL GIRONE A-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

A tre giorni dall'ultimo match giocato, si riaccende il campionato di Serie A2. Per la quinta giornata di regular season, al PalaGeorge arriva la Tecnoteam Albese Volley Como. Un percorso in crescendo per entrambe le formazioni: Brescia con tre vittorie e una sconfitta in avvio di campionato, due sconfitte e il successivo doppio riscatto per Como. Mercoledì 1 novembre, alle 17, sarà il terzo incontro in Serie A per le due società che al momento hanno collezionato una vittoria a testa. Fino a qui le top scorer delle due squadre sono Pamio (55 punti) per la Valsabbina e Longobardi (48) per Albese. A muro testa a testa tra Torcolacci (11 blocks) - Babatunde (9) e Meli (10) - Veneriano (8), mentre al servizio Malik continua ad essere la più letale del campionato. Ripartenza oggi dopo la sosta di ieri concessa dallo staff. La Tecnoteam Albese Volley Como torna oggi ad allenarsi ed a preparare la sfida di domani a Brescia: poco tempo per preparare la gara per coach Chiappafreddo e i suoi asisstenti. Oggi (doppia seduta) e poi la rifinitura di domani. Nel pomeriggio in campo alle 17 nella "tana" delle Leonesse della Millennium, una delle squadra più accreditate per vincere questo girone A. La Tecnoteam arriva dopo due vittorie di fila: Soverato in casa e domenica a Pescara. Qualche giorno di riposo in più - dopo il viaggio in Cile per gli impegni della sua nazionale - per l'argentina Bulaich, tenuta a riposo domenica a Pescara e pronta per domani a Montichiari. Le altre tutte presenti, desiderose di confrontarsi in questo derby valevole per la quinta giornata di andata.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno



Cristina Fiorio (Valsabbina Millenium Brescia)- « Il percorso della squadra sta andando bene, si vedono di partita in partita i passi avanti. Ci stiamo impegnando per crescere ogni allenamento e dalla prima di campionato a questa domenica gli aspetti su cui stiamo lavorando sono migliorati visibilmente. C'è stato poco tempo per preparare la gara di domani, sicuramente la priorità è recuperare le energie velocemente, perché ci aspetta una partita importante, Albese è una buona squadra, che difende tanto e che da quando è in Serie A2 si è sempre fatta valere. Dovremo mettercela tutta per provare a raggiungere il bottino pieno e proseguire con la serie positiva delle ultime settimane. Mi piace molto giocare al PalaGeorge, è un ambiente dove si riesce a sentire il calore del tifo nonostante le dimensioni del palazzetto. L'intesa con la squadra è buona e sono contenta, spero di poter dare sempre il mio apporto - e supporto - in ogni gara. Ci vediamo domani in campo! ».

Cecilia Nicolini (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Per noi è una partita molto importante contro una formazione di assoluto livello e con un rooster di spessore. Ci aspettiamo una gara tosta, impegnativa. Noi arriviamo da due belle vittiorie, morale alto e buona sicurezza. Arriviamo a Brescia con la voglia di continuare a muovere la classifica, ben sapendo il valore delle avversarie. Daremo il massimo per un risultato positivo in questa sfida di Montichiari ».



VOLLEY SOVERATO - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Primo turno infrasettimanale della stagione in serie A2 femminile. Domani, giorno di Ognissanti, il Volley Soverato ritornerà a giocare al Pala Scoppa dove riceverà la visita della Bartoccini Perugia. Si tratta, dunque, di un'altra sfida difficile per le calabresi del presidente Matozzo che sono reduci da tre battute di arresto consecutive. Domani ci sarà nuovamente da affrontare una compagine che lotta per risalire in A1 dopo la retrocessione della scorsa stagione; sono quattordici i punti in classifica per le umbre di coach Giovi. Al Pala Scoppa servirà tanta grinta e determinazione da parte delle padrone di casa che vogliono a tutti i costi conquistare punti preziosi per muovere la classsifica. Fischio di inizio alle ore 17.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Volley Soverato)

EX: Nessuno



Gaia Tolotti (Volley Soverato)- « Vogliamo fare bene domani contro Perugia. Sicuramente troveremo di fronte una squadra forte, costruita per vincere ma noi non partiamo di certo già sconfitte. Al Pala Scoppa possiamo contare sui nostri tifosi e puntiamo a fare una bella partita ».

Benedetta Bartolini (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Siamo molto contente di come è andata l’ultima partita con Padova. Ci siamo concentrate più su noi stesse e sul nostro gioco che sull’avversario. Sono felice anche del fatto che sono entrate in campo tutte le mie compagne. Ora devono arrivare delle paste visti gli esordi in A2 di Lillacci e Turini, senza contare che Atamah, che doveva portarle già da qualche settimana, ancora non l’ha fatto (ride, ndr). Ora arriva una trasferta tosta, non solo per la lunghezza del viaggio, ma anche per il fatto che giochiamo in un palazzetto difficile come quello di Soverato. Sono però tranquilla perché abbiamo già affrontato una trasferta molto impegnativa come quella in Friuli con Talmassons ed è andato tutto bene. Tutto sta comunque procedendo al meglio, lavoriamo molto bene con lo staff tecnico. C’è grande unione di intenti. A livello personale sono contenta. Io, che sono l’unica reduce della passata stagione, percepisco un entusiasmo rinnovato nell’ambiente della Bartoccini. C’è stata una ventata di novità che ha sicuramente fatto bene. Poi sento di aver recuperato bene dall’infortunio della passata stagione e non era scontato. ».



CITTÀ DI MESSINA - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

Turno infrasettimanale per Akademia Città Di Messina che torna ad esibirsi innanzi al pubblico del “PalaRescifina”. Si gioca mercoledì, 1° novembre alle ore 16. Di fronte la Sirdeco Volley Pescara, ammessa in A2 al termine della scorsa stagione. Coach Bonafede: “Contro Pescara gara insidiosa”. Archiviato il match di Lignano Sabbiadoro, l’Akademia Città Di Messina è già al lavoro per preparare il primo turno infrasettimanale della stagione. Nella festività del 1° novembre, le ragazze di coach Bonafede torneranno sul taraflex del “PalaRescifina per affrontare la Sirdeco Volley Pescara, società ammessa in A2, dopo la rinuncia dell’avente diritto Volta Mantovana, avendone rilevato il titolo. Le abbruzzesi occupano l’ultima posizione in classifica, conseguenza delle sconfitte interne con Soverato, Brescia e Como e, in trasferta, a Busto Arsizio. Un solo set vinto, al momento, nel confronto casalingo con le lombarde della Valsabbina Millennium. Non si registrano precedenti tra i due team. In classifica, Akademia Città Di Messina occupa la quarta posizione ad una sola lunghezza dalle corazzate Perugia e Brescia e tre dalla sin qui indiscussa capolista, ancora imbattuta, Busto Arsizio. Una vittoria con Pescara consentirebbe alle messinesi di riprendere la corsa a pieno regime verso le primissime posizioni, complice anche il confronto nel posticipo del giovedì tra Busto Arsizio e Talmassons e gli incroci, con possibili sorprese, tra Soverato e Perugia (il “PalaScoppa” resta un campo difficile per tutte le contendenti), e tra Brescia e Como, nel derby tutto lombardo (le lariane sono in netta ripresa dopo le vittorie arrivate in successione con Soverato e Pescara). Infine, sfida che suscita interesse anche quella nelle zone basse della graduatoria tra le neopromosse Padova e Bologna, entrambe ferme a quota un punto.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Ci aspetta una partita molto insidiosa – ha dichiarato coach Fabio Bonafede – sia per il valore dell’avversario, sia perchè tornare da Lignano Sabbiadoro, dopo la partita con Talmassons, è stato impegnativo, considerate le distanze geografiche esistenti tra le località interessate. Dovremo valutare i tempi di recupero delle ragazze che, in ogni caso, saranno in palestra già nel pomeriggio di lunedì. Prepareremo al meglio una gara piena di difficoltà ».



Emma Falcone (Sirdeco Volley Pescara)- « Veniamo da una brutta prestazione ed abbiamo sicuramente voglia di rivalsa. Andiamo a Messina cercando di fare il massimo, abbiamo voglia di punti. Per tutti i comuni mortali potrebbe essere un’impresa impossibile, per noi impossibile non è un’unità di misura ma un obiettivo da raggiungere ».

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - VTB FCREDIL BOLOGNA-

Quello che andrà in scena mercoledì a Trebaseleghe sarà un match dai grandi ricordi sportivi legati alla scorsa stagione con le due squadre prima a partecipare alla FinalFour di Coppa Italia di B1 (organizzata e vinta dalla VTB) e pochi mesi dopo a festeggiare l’approdo in A2. Due team oggi con un solo punto in graduatoria che dovranno quindi approfittare dello scontro diretto per compiere più passi avanti possibili nelle loro classifiche deficitarie. Le venete potranno fare affidamento sui muri di Ilaria Fanelli (appena fuori dalla top ten di questo fondamentale) sui servizi velenosi di Francesca Volpin e Alice Trampus (rispettivamente al nono e quindicesimo posto) e con la ricezione affidata ad una Marta Masiero ventesima nel fondamentale. Da parte loro le emiliane potranno rispondere con una Emanuela Fiore in grande spolvero, addirittura quarta tra le bomber di categoria e al numero 17 nel servizio.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Vincenzo Rondinelli (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)-"Sono sicuro del fatto che contro Bologna vedremo una Nuvolí AltaFratte Padova diversa rispetto a quella vista a Perugia, dovremo essere bravi a voltare pagina e sfruttare le occasioni che il match ci darà, comprendendo quando potremo tirare un attacco o quando dovremo gestirlo, cosa che non abbiamo saputo fare a Perugia. La VTB è una squadra buona, lo sappiamo, l’abbiamo già incontrata un paio di volte in estate, vincendo ma pure prendendo una sonora lezione, mercoledì dovremo essere bravi a mettere in campo quello che sappiamo fare che, sono sicuro, ci permetterà di giocare le nostre carte ».



Rebecca Laporta (Vtb Fcredil Bologna)- « La partita contro la Nuvolì AltaFratte Padova sarà, per noi, un’altra prova di carattere: scenderemo in campo con l’intento di invertire l’inerzia del nostro inizio di campionato. Mi aspetto una partita combattuta da entrambe le parti poiché l’obiettivo è lo stesso. Stiamo lavorando per arrivare al match con la piena consapevolezza delle nostre forze e di ciò che possiamo fare ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

PRECEDENTI: 5 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Lana Silva Conceicao a Volley Talmassons nel 2021/2022

Si gioca giovedì 2 novembre ore 19.45

TUTTE LE SFIDE DEL GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - OROCASH PICCO LECCO-

Le arancionere scendono in campo nel quinto turno di andata di Serie A2, terzo match stagionale al Banca Macerata Forum, per cercare il quarto successo di fila e continuare a risalire la classifica dopo le vittorie con Cremona, Mondovì e Offanengo. Dall’altra parte della rete ci sarà una combattiva Orocash Picco Lecco, reduce dal primo successo in campionato ottenuto con Melendugno e che vorrà provare a confermare i progressi in terra maceratese. Massima concentrazione in casa CBF Balducci HR per affrontare al meglio l’impegno odierno con la formazione lombarda e proseguire la striscia positiva, in vista del big match di domenica prossima sul campo di San Giovanni in Marignano.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sicuramente la Picco Lecco è una bella squadra, siamo consapevoli che sarà una partita tosta. Un turno infrasettimanale che ci porta poi verso la sfida di domenica prossima a San Giovanni, ancora più dura. Ripartiamo dai tre punti ottenuti ad Offanengo con il giusto entusiasmo per affrontare i prossimi impegni a partire da quello di domani ».

Gaia Badalamenti (Orocash Picco Lecco)- « Siamo felicissime che sia arrivata la prima vittoria stagionale da 3 punti. Siamo partite bene poi nella fase break point nel primo set ci siamo perse un pochino e abbiamo perso il set. Dal secondo set in poi è scattato qualcosa in più, che va aldilà del lato tecnico, perché tutte volevamo questa vittoria. Sapevamo che era una partita fattibilissima e che era fondamentale per noi portare a casa il risultato dopo le prime tre gare non giocate sempre al meglio. Abbiamo lavorato tantissimo questa settimana e penso che si sia veramente visto. C’è stato uno switch dal secondo set in poi, secondo me dalla momento in cui abbiamo vinto ai vantaggi, che ci ha dato la carica per il terzo e quarto set dove non c'è stata praticamente storia. Sono felicissima, che sia un punto di partenza. Adesso ci aspetta una trasferta bella tosta a Macerata e poi di nuovo in casa domenica contro Olbia quando cercheremo di ripetere il risultato ottenuto ieri ».

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Al Palamarignano arriva la neopromossa Narconon Melendugno Prosegue il tour de force della OMAG-MT pronta a vivere un doppio appuntamento tra le mura amiche. E il Palamarignano è pronto a riabbracciare le Zie che puntano a proseguire il trend positivo di questo inizio di campionato. Dopo il blitz in terra lombarda di domenica scorsa con una formazione rimaneggiata, la OMAG-MT ospiterà, tra mercoledì 1° novembre e domenica 5 novembre, prima la neopromossa Melendugno di coach Bruno Napolitano e poi la Cbf Balducci di Macerata di Coach Stefano Saja. A commentare il match contro le Salentine è Claudia Consoli centrale della Omag-MT “Per noi è un momento delicato, veniamo da 4 partite impegnative che però stanno facendo emergere la nostra identità di squadra. È un percorso che stiamo facendo in crescita e nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando tra i diversi “doloretti fisici” ce la stiamo mettendo tutta a partire dall’allenamento alla partita. La gara contro Melendugno sarà un’altra sfida, servirà un alto livello di attenzione, dobbiamo riuscire ad imporre il nostro gioco senza farci influenzare da chi abbiamo dall’altra parte della rete. In un campionato come questo ogni game day è una battaglia indipendentemente dalla classifica. Vi aspettiamo tutti al palazzetto mercoledì alle 17, il vostro tifo e il vostro supporto sono fondamentali per noi!” I Riflettori si accenderanno mercoledì 1° novembre alle ore 17 agli ordini degli arbitri Luca Pescatore e Dario Grossi. Ed ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo: Coach Bertini ripartirà dalla formazione di domenica con Turco in regia e Ortolani opposta, Parini e Consoli al centro, Meliffi e Nardo di banda e Caforio libero. Mentre Coach Napolitano molto probabilmente si affiderà a Caracuta in regia e Rastelli opposta, Biesso e Antignano centrali, Santiago e Campana in posto 4 e Oggioni libero. Nessun precedente tra le due formazioni.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno



Claudia Consoli (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Per noi è un momento delicato, veniamo da 4 partite impegnative che però stanno facendo emergere la nostra identità di squadra. È un percorso che stiamo facendo in crescita e nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando tra i diversi “doloretti fisici” ce la stiamo mettendo tutta a partire dall’allenamento alla partita. La gara contro Melendugno sarà un’altra sfida, servirà un alto livello di attenzione, dobbiamo riuscire ad imporre il nostro gioco senza farci influenzare da chi abbiamo dall’altra parte della rete. In un campionato come questo ogni game day è una battaglia indipendentemente dalla classifica. Vi aspettiamo tutti al palazzetto mercoledì alle 17, il vostro tifo e il vostro supporto sono fondamentali per noi! ».



Gaetano Prisco (Direttore Generale Narconon Volley Melendugno)- « In questa quinta giornata di campionato giocheremo in casa del Marignano. Vedo la squadra molto concentrata, c’è voglia di ottenere un risultato positivo che ci darebbe maggiore entusiasmo e consapevolezza. Siamo consapevoli che questo è un campionato molto difficile, ma possiamo contare su un organico competitivo che ha ottimi margini di crescita ».

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

Scontro inedito quello tra Montecchio e Costa Volpino (in scena alle 18.30 al Palaferroli). L’UVMM arriva all’appuntamento dopo la vittoria per 1-3 sul campo di Mondovì (la quarta consecutiva), che significa mantenimento del primato in classifica, alla pari con Omag Marignano. Unica squadra ancora imbattuta del girone, può contare sulla vena realizzativa delle sue schiacciatrici Linda Mangani (63 punti, 7 ace) e Sara Bellia (56 punti, MVP nell’ultimo match, prima nella classifica degli ace a quota 10), nonché sulla solidità a muro della sua centrale Alexandra Botezat (15 muri vincenti sin qui). Costa Volpino, alla prima stagione della sua storia in A2, si trova al terzo posto in classifica, grazie alle tre vittorie ottenute finora (l’ultima 3-0 su Olbia). Da tenere d’occhio i muri delle due compagini: sono quelle che ne hanno messi a punto di più nel girone B (46 Montecchio, 42 Costa Volpino).

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Lucia Imperiali a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2020/2021; Francesca Magazza a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2021/2022



Francesca Napodano (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Siamo chiaramente soddisfatte per le quattro vittorie consecutive, ma il campionato è ancora lunghissimo e può succedere di tutto. Mercoledì ospitiamo Costa Volpino, si preannuncia una partita difficile. Lo abbiamo già affrontato in un allenamento congiunto, dove ci ha creato diversi grattacapi con la sua combattività. Servirà tutta la nostra aggressività per portare il a casa il risultati ».

Anna Green (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Affrontiamo Montecchio, squadra che fino ad ora non ha ancora perso una partita, dimostrando che sono una formazione completa e sicuramente una delle più temibili del nostro girone! Noi arriviamo da una bella vittoria contro Olbia. Abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi e sicuramente avremo delle certezze in più per affrontare questa gara. È la prima partita infrasettimanale che faremo quindi dovremo essere brave a riprendere le energie in questi due giorni e focalizzarci su un incontro che sarà tutt’altro che facile! Cercheremo di arrivare cariche e portare in campo quello che stiamo allenando in palestra, prepareremo la gara sapendo che sarà una battaglia ma ce la metteremo tutta per strappare dei punti! ».

LPM BAM MONDOVÌ - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

Non c’è tempo di rifiatare per le squadre di serie A2, coinvolte nel primo turno infrasettimanale della stagione 2023-2024. Per Rossini e compagne l’impegno fuori casa previsto per mercoledì 1 novembre alle ore 20, al PalaManera contro la LPM BAM Mondovì, sarà occasione di riscatto rispetto all’ultimo impegno di campionato, ovvero la sconfitta subita contro Marignano. Le piemontesi rincorrono in classifica le tigri gialloblù ad un solo punto di distanza ed a loro volta cercheranno di riscattare la sconfitta interna di domenica, patita contro Montecchio in quattro set.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Sofia Ferrarini a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2021/2022; Veronica Taborelli a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2020/2021, 2021/2022



Marco Gazzotti, (Allenatore Lpm Bam Mondovì)- « Mercoledì avremo di fronte un avversario tosto, pochi giorni dopo la sconfitta con Montecchio. Dovremo essere più lucidi e più qualitativi in alcune situazioni, sopratutto quando i set si stabiliscono punto a punto. C'è poco tempo per leccarci le ferite, dobbiamo sgomberare la testa e scendere subito in campo con la giusta determinazione. Il supporto del nostro pubblico sarà importante per darci la carica giusta per affrontare questo turno infrasettimanale e riscattare l'ultima prestazione, tra le mura amiche del PalaManera. ».



Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « I due anni trascorsi a Mondovì sono un qualcosa di indelebile, sono stati anni diversi, ho tantissimi ricordi, vissuto emozioni che porterò con me. Ci sono molti tifosi, amici che ancora mi seguono, ho davvero lasciato un pezzo di cuore. Sicuramente per me sarà particolare e strano tornare al ‘PalaManera’. La LPM è una squadra in gran parte rinnovata, con giocatori di livello e hanno cambiato anche allenatore. In questo momento sono delle nostre dirette concorrenti, in quanto molto vicine in classifica: dovremo essere brave a portare a casa più punti possibili per cercare di restare in alto fin da subito. Sarà un campo difficile, il loro tifo ed il loro pubblico sono molto calorosi, gran parte delle volte è il settimo giocatore in campo, sarà importante isolarsi e pensare solo a noi. ».

VOLLEY HERMAEA OLBIA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Prova a rialzarsi l'Hermaea Olbia, che nel 5° turno del Girone B di Serie A2 Femminile riceve la Trasporti Bressan Offanengo capitanata delle ex Trevisa, Bridi e Tajè. Ultime con un solo punto raccolto nelle prime quattro sfide, le aquile tavolarine cercano conforto nel pubblico amico del Geopalace per sbloccarsi. La sfida, però, non è certo delle più semplici: Offanengo è infatti squadra combattiva, come dimostrano i 4 punti conquistati fin qui (vittoria su Lecco in 4 set e sconfitta al tie bresk sul taraflex di Costa Volpino).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Letizia Anello a Volley Offanengo nel 2022/2023; Ulrike Bridi a Hermaea Olbia nel 2022/2023; Sara Tajè a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2022/2023; Francesca Trevisan a Hermaea Olbia nel 2016/2017



Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « Il turno infrasettimanale ci obbliga a voltare pagina velocemente dopo la sconfitta di Costa Volpino. Dobbiamo cancellare la gara di domenica da un punto di vista emotivo, tenendo però bene in considerazione gli insegnamenti che ci ha portato. Deve cambiare l'atteggiamento: se ci presenteremo alla gara timorosi o con la speranza che l'avversario ci regali qualcosa, non riusciremo a invertire il trend. Offanengo è piuttosto fisica in tutti i ruoli. Abbiamo incontrato altri avversari con queste caratteristiche, e il nostro muro difesa ha tenuto bene. A questo dovremo aggiungere dei miglioramenti nella qualità del servizio. Abbiamo studiato a fondo l'avversario, ma il focus è principalmente sul nostro gioco. Siamo ancora alla ricerca della nostra identità, e in questo momento ancora non abbiamo la cattiveria necessaria per cogliere il risultato. Cerchiamo una reazione mentale attiva: troppe volte rinunciamo a fare ciò che serve per vincere, abbandonandoci a soluzioni poco efficaci che ci fanno perdere continuità. Abbiamo una società che nutre parecchia fiducia nei confronti di questo gruppo, e abbiamo il dovere di ripagarla con un atteggiamento più determinato, coerente e basato sul collettivo. C'è bisogno di tutti, panchina compresa, per sollevare il livello di agonismo ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « In questo momento è importante fare punti in classifica per non perdere terreno da chi ambisce a stare in una certa posizione. Olbia sta facendo un po' fatica ad avere continuità nel gioco; ha buone giocatrici come l'opposta Adriano, la banda Orlandi e le centrali, tra cui Letizia Anello che conosciamo. E' una formazione che a tratti gioca bene, poi ha momenti in cui sbaglia. Sicuramente le sarde vanno a caccia di punti venendo da prestazioni non positive, quindi dall'altra parte della rete troveremo una squadra desiderosa di far meglio e invertire il trend di questo inizio campionato. Noi arriviamo da una buona prestazione contro Macerata e dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro, continuando a cercare sicurezze nel nostro gioco. Anche noi abbiamo i nostri punti di forza, mentre per alcune situazioni da migliorare serve più tempo per avere maggiore continuità nel gioco. Le ultime prestazioni offerte sono positive, andiamo a Olbia senza temere l'avversario e cercando di fare il possibile per portare a casa punti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DEL GIRONE A-



Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 17.00



Nuvolì Altafratte Padova - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Kronaj, Giulietti

Città Di Messina - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: De Sensi, Palumbo

Volley Soverato - Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Lanza, Stellato

Valsabbina Millenium Brescia - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Pernpruner, Galteri



Giovedì: 2 novembre 2023, ore 19.45



Futura Giovani Busto Arsizio - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Manzoni, Di Lorenzo

LA CLASSIFICA GIRONE A-

Futura Giovani Busto Arsizio 12, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 10, Valsabbina Millenium Brescia 10, Città Di Messina 9, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Tecnoteam Albese Volley Como 6, Volley Soverato 3, Vtb Fcredil Bologna 1, Nuvolì Altafratte Padova 1, Sirdeco Volley Pescara 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DEL GIRONE B-

Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 17.00



Cbf Balducci Hr Macerata - Orocash Picco Lecco Arbitri: Candeloro, Proietti

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Pescatore, Grossi

Volley Hermaea Olbia - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Mazzarà, Lentini

Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 18.30



Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Laghi, Sabia



Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 20.00



Lpm Bam Mondovì - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Guarneri, Russo



LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 10, Omag-Mt San Giovanni In M.No 10, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 7, Cbf Balducci Hr Macerata 7, Cremonaufficio Esperia Cremona 7, Lpm Bam Mondovì 6, Orocash Picco Lecco 5, Trasporti Bressan Offanengo 4, Narconon Volley Melendugno 3, Volley Hermaea Olbia 1.