La Futura si riprende il primato

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Solo un giorno in vetta per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia: nel posticipo della quinta giornata del Campionato di Serie A2 la Futura Giovani Busto Arsizio si riprende il primo posto e mantiene l’imbattibilità superando 3-0 la Cda Volley Talmassons FVG. Una gara non facile sulla carta gestita molto bene dalle cocche, sempre in controllo e in grado di non scomporsi anche nel terzo set quando, dopo un vantaggio di sette punti sul 16-9, le friulane si rifanno sotto pareggiando sul 20-20.

Una situazione che poteva creare qualche problema alla formazione di coach Amadio, risolta brillantemente dalle accelerate di Zanette, 16 punti, e Cvetnic, 15 punti, ben innescate dall’MVP Sofia Monza. Per la squadra di coach Barbieri da segnalare la solita Hardeman con 14 punti (3 muri) e la reazione della terza frazione, a riprova del carattere delle friulane che sarà sicuramente utile durante il corso della stagione.

I PROTAGONISTI-

Sofia Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Talmassons è una squadra fortissima, noi siamo state molto brave a preparala bene a video e partire subito determinate. Sono felicissima per noi anche se è solo l’inizio ma bene così. Sicuramente con delle attaccanti così forti per me è un aiuto gestire la regia. Domenica ci aspetta un’altra bellissima partita dunque da domani torniamo subito in palestra per lavorare. Non si poteva iniziare meglio con questo 5 su 5 dunque sono felicissima di far parte di questo gruppo ».

Beatrice Negretti (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sicuramente abbiamo pagato tanto in avvio di set dove noi non abbiamo aggredito abbastanza, invece loro lo hanno fatto fin da subito e lo scarto iniziale lo abbiamo pagato poi per tutta la partita. Questo campionato sarà una lotta fino all’ultimo, noi sicuramente non abbiamo mostrato la nostra migliore pallavolo oggi, possiamo crescere tanto e sono sicura che lo faremo. Sono contenta di essere il capitano di questo gruppo perché sento che siamo una squadra molto unita, io cerco di dare il mio sempre in tutte le situazioni ».

IL TABELLINO-



FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-0 (25-18 25-21 25-22) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Furlan 9, Zanette 15, Silva Conceicao 6, Rebora 6, Monza 4, Cvetnic 16, Bonvicini (L). Non entrate: Tonello, Del Core, Citterio, Bosso, Bresciani, Osana, Pomili (L). All. Amadio.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Hardeman 14, Costantini 5, Kavalenka 4, Populini 6, Eckl 5, Eze Blessing 1, Negretti (L), Piomboni 4, Bole 1, Bagnoli. Non entrate: Monaco (L), Gulich, Grazia. All. Barbieri.

ARBITRI: Manzoni, Di Lorenzo

Durata set: 23', 27', 29'; Tot: 79'.

MVP: Monza (Futura Giovani Busto Arsizio)

LA CLASSIFICA-



Futura Giovani Busto Arsizio 15, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13, Valsabbina Millenium Brescia 12, Città Di Messina 12, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Tecnoteam Albese Volley Como 7, Vtb Fcredil Bologna 4, Volley Soverato 3, Nuvolì Altafratte Padova 1, Sirdeco Volley Pescara 0.