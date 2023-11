Futura inarrestabile, Montecchio sola al comando

ROMA- Sesta di andata che sancisce una volta di più lo strapotere della Futura Giovani Busto Arsizio, assoluta padrona del Girone A. Le ragazze di Amadio stasera hanno travolto la temibile Valsabbina Brescia, battendola con un largo 3-0 e parziali nettissimi. Sesta vittoria in altrettante partite per le bustocche che sembrano non avere rivali. Tiene botta la Bartoccini-Fortinfissi Perugia corsara sul campo di Sirdeco Volley Pescara sempre più ultima in classifica a 0 punti. In alta quota anche Citta’ Di Messina che vince il derby del sud contro il Volley Soverato. Colpo esterno per la CDA Talmassons sl campo della Nuvoli’ Altafratte Padova. Vittoria di grinta per la Tecnoteam Albese Volley Como che doma dopo cinque tiratissimi set la Vtb Fcredil Bologna. Prima fuga stagionale nel Girone B guidato ora in solitaria dall’ Ipag S.Lle Ramonda Montecchio corsara sul campo del Narconon Volley Melendugno. Cade infatti in casa l’altra capolista Omag-Mt San Giovanni In M.No che deve arrendersi tra le mura amiche alla corazzata Cbf Balducci Hr Macerata che sale al secondo posto al pari delle riminesi e della Cremonaufficio Esperia Cremona che ha vinto in casa della Trasporti Bressan Offanengo. Vittoria in volata al quinto set della Orocash Picco Lecco contro alla Volley Hermaea Olbia a cui non bastano i 40 punti di Adriano. Lpm Bam Mondovi’ si prende due punti importanti sul campo di Costa Volpino.