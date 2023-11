Per Cremona un successo che vale il primo posto

CREMONA- La CremonaUfficio Cremona prosegue il proprio cammino e vive almeno per una notte da capolista del girone B a pari punti con Montecchio. Nell'anticipo della settima giornata di andata, contro una Orocash Lecco falcidiata dalle assenze e colpita dall’infortunio di Gaia Badalamenti all’inizio del secondo periodo, le tigri gialloblù si prendono altri tre punti grazie alla prova da MVP di Veronica Taborelli, a referto con 24 punti ed il 43% in attacco. Sugli scudi per Cremona anche Sofia Ferrarini, autrice di 15 punti di cui 5 a muro. Spicca anche la ricezione gialloblù che si attesta sul 65% di positiva di squadra (Gamba e Rossini all’80%, Piovesan al 60%). Per la stoica Lecco, da incorniciare le prove di Zojzi (21 punti), Salinas (15), Piacentini e Caneva con 12 punti, ben orchestrate da Rimoldi in regia. Cremona ora attende Costa Volpino, Lecco sarà impegnata domenica in quel di San Giovanni in Marignano.



