Impresa Olbia: battuta la capolista

Partita un pizzico contratta, la squadra sarda è stata in grado di portare, così come accaduto contro Melendugno, il primo parziale ai vantaggi con le ospiti che l’hanno portato a casa alla sesta palla set (26-28). Da lì in poi, nessuna sbavatura per Olbia che domina la seconda frazione, iniziata nel migliore dei modi anche grazie agli errori in battuta delle venete (25-17). Il copione del terzo set è uguale per metà: le galluresi partono alla grande toccando anche il +6, poi la reazione di Montecchio che, da grande squadra quale è si porta avanti di due (20-22). Il timeout di Guadalupi è decisivo, l’Hermaea, con Adriano a servizio, piazza il controbreak e si porta sul 2-1.

Nel parziale che chiuderà la partita, le aquile tavolarine si conferma in giornata decisamente “si”, controllano, scappano via, gestiscono il vantaggio e, nonostante il tentativo di colpo di coda di Ipag, portano a casa meritatamente set e partita.

I PROTAGONISTI-

Dino Guadalupi (Hermaea Olbia)- « La miglior Hermaea della stagione? Assolutamente sì, abbiamo giocato una grande partita riuscendo a mettere il nostro avversario sotto pressione riuscendo a limitarne il loro enorme potenziale. Grandi uscite dal timeout merito del coach? Il merito è sempre di tutti, in campo e fuori, i demeriti sono solo dell’allenatore (ride, ndr). Sono molto contento del percorso che stiamo facendo, stiamo affrontando tanti step da squadra nuova, oggi si è vista fiducia, attenzione e aggressività da parte di chiunque e con continuità. Per noi è importante mettere in cascina consapevolezza, così come giocare subito contro un avversario, qual è Macerata, forte come quello odierno ».

Eraldo Buonavita (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)-«Prima o poi la sconfitta doveva arrivare. Oggi abbiamo sbagliato troppo, specie in battuta, cedendo a una squadra che ha giocato una grande partita: bisogna riconoscerne i meriti. Dobbiamo perfezionare le soluzioni che siamo andati a cercare dopo l’infortunio di Mazzon per proseguire il nostro cammino in un campionato che è estremamente equilibrato. Ora pensiamo alla sfida contro Cremona».

IL TABELLINO-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 3-1 (27-29 25-17 25-22 25-23)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Adriano 26, Orlandi 13, Gannar 10, Schmit 1, Imamura 16, Anello 6, Blasi (L), Marku, Parise, Fontemaggi. Non entrate: Floris, Civetta. All. Guadalupi.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 16, Botezat 12, Mangani 12, Bellia 16, Caruso 9, Napodano (L), Gabrielli 1, Gueli, Malvicini, Pandolfi. All. Buonavita.

ARBITRI: Faia, Mannarino

Durata set: 30′, 23′, 25′, 28′; Tot: 106′.

MVP: Bianca Orlandi (Volley Hermaea Olbia)