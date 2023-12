MONDOVI' (CUNEO)- Marco Gazzotti non è più il tecnico della LPM Bam Mondovì. L'allenatore modenese, giunto in estate sulla panchina della societa monregalese, è stato rimosso dal suo incarico. Lo ha comunicato oggi la società piemontese che ha affidato la panchina al secondo Claudio Basso. Gazzotti ha pagato un avvio di campionato non in linea con i programmi della vigilia e l'esclusione dai Quarti di Coppa Italia. Ultima goccia la pesante sconfitta a Melendugno nell'ultimo turno di campionato.