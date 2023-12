Cremona-Olbia apre al 3a di ritorno

Ad aprire il Girone A l’anticipo di domenica 10 dicembre alle 15 tra la VTB Fcredil Bologna e la Città di Messina. Poi, tra le sfide delle 17, occhi puntati sul big match tra la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Cda Volley Talmassons FVG, che all’andata regalarono spettacolo per cinque set con le friulane vicinissime ad infliggere quella che sarebbe stata l’unica sconfitta del girone d’andata delle umbre.

Al PalaGeorge, la Valsabbina Millenium Brescia ospita il fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara, mentre al PalaScoppa si disputa l’incontro più equilibrato della giornata guardando i punti in classifica, con la Volley Soverato che accoglie la Tecnoteam Albese Volley Como, avanti di due lunghezze. Lunedì 11 dicembre, alle 20, l’unico posticipo del turno, che vede scendere in campo la Futura Giovani Busto Arsizio e la Nuvolì Altafratte Padova.

Comincia sabato 9 dicembre il Girone B, con la sfida tra la CremonaUfficio Esperia Cremona e la Volley Hermaea Olbia. Domenica, la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino prova a rialzarsi dopo due derby persi ospitando la Narconon Volley Melendugno, mentre a pochi chilometri di distanza l’Orocash Picco Lecco dà il benvenuto alle cugine della Trasporti Bressan Offanengo per uno scontro sentitissimo dalle rispettive tifoserie.

Ma saranno due gli incontri ad attirare l’attenzione degli appassionati, entrambi terminati al tie-break nel girone d’andata. La LPM Bam Mondovì, in cerca di riscatto dopo il periodo no che ha portato all’esonero di coach Marco Gazzotti, con la squadra affidata al vice Claudio Basso, trova sulla sua strada la capolista CBF Balducci Hr Macerata, in un remake della Finale Playoff Promozione della stagione 2021-22. Parallelamente, in Romagna va in scena il big match tra l’Omag-MT San Giovanni in M.no, seconda a 25 punti, e l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, terza a 24.

GIRONE A-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

Il cammino della Bartoccini Fortinfissi Perugia nel campionato di Serie A2 Tigotà prosegue con la terza giornata del girone di ritorno. Le Black Angels, reduci dall’ennesimo successo di questa stagione ottenuto al Palabarton contro Bologna, torneranno a calcare il taraflex di casa contro l’attuale terza forza del torneo. Domenica 10 dicembre, a Pian di Massiano, arriva infatti a far visita Cda Volley Talmassons.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

EX: Asia Cogliandro a Volley Talmassons nel 2021/2022



Irene Maria Ricci (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Affrontiamo una squadra che non molla mai, molto grintosa. Hanno degli ottimi riferimenti in attacco e dovremo prestare massima concentrazione. La partita d'andata sta lì a ricordarci le insidie nell’affrontare questo avversario. Sopra 2-1, nel quarto set ci recuperarono qualcosa come 5 punti di vantaggio e, da un possibile trionfo da 3 punti, ci portarono al tie-break. Lì siamo state brave a rimanere sul pezzo e a portare a casa lo stesso la vittoria. Non è stato affatto semplice e non lo sarà nemmeno domenica ».

Alessia Populini (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Questa partita è molto importante per noi perché ci metterà molto alla prova dato l’alto livello che Perugia ha fatto vedere nelle ultime partite. Potremo capire se stiamo lavorando nel modo corretto sia tecnicamente durante gli allenamenti che caratterialmente giorno dopo giorno. La squadra è molto carica perché come ci diciamo durante gli allenamenti non vogliamo avere un atteggiamento da “prime 4/5”, ma almeno per quanto riguarda l’atteggiamento vogliamo provare a lavorare come le più forti. Ovviamente non basta per vincere, ma ci permetterà di crescere e costruire un pezzo di “noi” a ogni partita data la nostra giovane età. Non vedo l’ora di vederci in campo perché sento che qualcosa di bello lo faremo vedere.. e poi, che vinca il migliore ».



VOLLEY SOVERATO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

Scontro diretto al Pala Scoppa per il Volley Soverato che affronterà la Tecnoteam Albese Como. Le calabresi arrivano dallo stop subito in trasferta contro Cda Talmassons e vogliono riscattarsi davanti ai propri tifosi. É statabuna settimana intensa per Barbazeni e compagne che anche oggi è domani prepareranno questa sfida dove ci sono in palio punti importanti.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Volley Soverato, 2 successi Tecnoteam Albese Volley Como)



EX: Denise Meli a Soverato nel 2020/2021; Carlotta Zanotto a Soverato nel 2016/2017 - Allenatori: Mauro Chiappafreddo a Soverato nel 2014/2015



Gaia Tolotti (Volley Soverato)- « Stiamo preparando bene questa partita come del resto facciamo sempre. Ci sono punti importanti da conquistare contro una squadra che nella gara di andata ci ha superato nel punteggio. Il pubblico sarà dalla nostra parte e per noi questa é un'arma in più ».

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Ci siamo allenate bene in questa settimana: cariche e deterinate. Veniamo da un periodo intenso dove abbiamo incontrato le “prime della classe” senza riuscire a raccogliere punti. Lo sapevamo che erano gare complicate e il campo lo ha confermato in pieno. L’impegno di tutte le ragazze e il gioco espresso in queste partite è stato però un crescendo; questo sarà il punto da cui ripartire! Avanti ragazze, a testa alta e con determinazione a Soverato ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - CITTÀ DI MESSINA-

Ancora una trasferta per Akademia Città Di Messina che, domenica 10 dicembre con inizio alle ore 15, farà visita al “PalaMarani” di Budrio (BO) nella gara con la Fcredil Bologna. La formazione guidata da coach Fabio Bonafede è reduce dal doppio successo maturato con la Nuvolì Padova al “PalaRescifina” e in trasferta con la Tecnoteam Albese Volley Como. In entrambi i casi, Messina ha dimostrato di essere una squadra ancora più quadrata rispetto a quella di inizio campionato; basta attenzionare il percorso netto compiuto nel girone di ritorno (6 set vinti, zero persi), così come le prestazioni di altissimo livello da parte di una rosa capace di conquistare, in maniera crescente, consensi e l’apprezzamento degli addetti ai lavori, come di un pubblico sempre più vicino e incuriosito da questa realtà sportiva. Nella gara di andata, successo (3-0) per le ragazze messinesi, in sofferenza soltanto nel secondo set chiuso ai vantaggi e caratterizzato da grande equilibrio durante tutto lo sviluppo del parziale, eccezion fatta per lo strappo iniziale delle padrone di casa, subito recuperato dalle felsinee. Nonostante la sconfitta, migliore realizzatrice del match l’opposto Emanuela Fiore con 18 punti di cui 15 in attacco con una percentuale del 44 % e 3 ace (top acer di giornata); a quota 16 la schiacciatrice Irene Bovolo (15 in attacco con una percentuale del 34 % e 1 muro) in compagnia di Kelsie Payne (tutti in attacco). 5 i punti di Giulia Galletti, nominata MVP dell’incontro, di cui 4 in attacco e 1 ace. In classifica, Akademia Città Di Messina mantiene la quarta posizione con 24 punti, sempre alle spalle di Talmassons a quota 25. La Fcredil Bologna occupa, invece, la settima posizione con 11 punti frutto di 3 vittorie e 8 sconfitte, 16 set vinti, 26 quelli persi; i tre successi maturati contro Padova (0-3), Pescara (3-1) e Soverato (3-1), mentre due i punti raccolti nelle sconfitte al tie-break contro Talmassons alla prima giornata di campionato e Como alla sesta. Distante otto lunghezze dalla zona poole promozione, la formazione emiliana punta a raccogliere più punti possibili per piazzarsi in una posizione ottimale, al termine della regular season, in vista della parte conclusiva della stagione. Nessuna ex del match ed un solo precedente tra le due formazioni, quello dell’andata terminato con il successo di Messina. Ad aprire la terza giornata di ritorno di Serie A2 Femminile Tigotà sarà la sfida tra la VTB FCRedil Bologna e l’Akademia Città di Messina, formazione che si presenta al Pala Marani dopo aver conquistato, nell’ultimo turno di campionato, bottino pieno contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Se le siciliane vorranno replicare il risultato dell’andata, quando al PalaRescifina il match terminò sul 3-0 a loro favore, le rossoblù cercheranno, con il carattere e la caparbietà già mostrati in diverse occasioni, di invertire tale verdetto provando a conquistare punti in classifica che potrebbero permettere, alla formazione guidata da coach Zappaterra, di scavalcare Albese, impegnata a sua volta in trasferta a Soverato e di staccarsi dalle inseguitrici: Volley Soverato, Nuvolì AltaFratte Padova e Sirdeco Volley Pescara. Direzione di gara affidata a Marco Pazzaglini e Maurina Sessolo con fischio d’inizio fissato, eccezionalmente, alle ore 15:00.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Città Di Messina)

EX: Nessuno



Nicol Del Federico (Vtb Fcredil Bologna)- « Rispetto all’andata, affronteremo la partita con maggiore consapevolezza dei nostri punti di forza e di debolezza. Insieme all’allenamento fisico, che non manca mai, stiamo inserendo anche una componente psicologica che darà alla squadra un’energia diversa in campo. Il nostro obiettivo è sicuramente capovolgere il risultato della prima parte del campionato o comunque toglierci qualche soddisfazione in più ».



Giulia Galletti (Città Di Messina)- « Nel girone di ritorno siamo partite bene guadagnandoci i sei punti in palio. Siamo contente e stiamo continuando a lavorare in palestra focalizzandoci, settimana per settimana, sull'avversario della domenica. Non potevamo chiedere di meglio".

Contro Como prestazione incredibile soprattutto in quel terzo set in cui la squadra avversaria ha giocato forse al limite delle proprie possibilità e voi con la solita quadratura aggressiva con cui poi avete vinto ai vantaggi:

« Il terzo è stato un set più equilibrato rispetto ai primi due. Como ha dimostrato di essere una squadra che non molla e noi siamo state brave a rimanere attaccate a loro fino alla fine e poi chiudere ai vantaggi senza lasciare nessun set ».

Alla vigilia del match di Como abbiamo ascoltato Jessica Joly, nominata MVP nella gara di andata giocata con le lariane; oggi Giulia Galletti, da bolognese, ci presenta la trasferta di Bologna ricordando che, nella gara del "PalaRescifina, il titolo di migliore in campo lo ha portato a casa proprio lei.

Per me sarà una trasferta un pò particolare perché sarò a casa. Anche Bologna è una squadra che non molla mai e lo ha dimostrato anche domenica scorsa andando a vincere un set in casa di Perugia. Sarà una partita difficile e ci stiamo allenando per studiare e contrastare al meglio le avversarie, provando a prenderci i tre punti come all'andata ».

Tra gli elementi nell'organico delle avversarie, in questo momento chi fa più paura:

« Hanno giocatrici esperte; una su tutte Fiore. Però, sappiamo che si vince e si perde tutte insieme; servirà una prova corale da una parte e dall'altra per poterla spuntare. Non mi sento di indicare qualche giocatrice che ci spaventi più delle altre". Coach Bonafede, nel post-gara di domenica scorsa, ha detto di non porsi limiti: "Condivido. Pensiamo gara dopo gara, ma non poniamoci limiti ».

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

Inedito monday night per la Futura Volley, che dopo la lunga trasferta di Pescara, torna tra le mura amiche del PalaBorsani per la sfida contro la Nuvolí AltaFratte Padova. Le neo promosse di coach Rondinelli, infatti, faranno tappa a Castellanza per il posticipo della terza giornata del girone di ritorno. Trasferta di altissimo livello per il team guidato da coach Vincenzo Rondinelli che dovrà cercare di utilizzarla almeno per affilare le proprie lame in vista delle gare più alla portata delle padovane. Le cocche, attese dal doppio appuntamento settimanale di altissimo livello ed in particolare dall’anticipo della sfida di ritorno con la capolista Perugia (giovedì 14 Dicembre), hanno il morale alto e vogliono continuare, senza sosta, nella loro corsa e risolvere la pratica limitando al massimo le fatiche. Coach Amadio, lato infermeria, può dormire ancora sonni tranquilli con tutte le atlete a sua disposizione e un ampio ventaglio di alternative tra cui poter scegliere per gestire al meglio gli impegni ravvicinati. La Nuvolí AltaFratte Padova arriverà alla gara di Castellanza (VA) cercando in primis una continuità da quelle atlete apparse maggiormente in forma contro la Banca Valsabbina Brescia, le prove del duo di “Alessie”, Cicolini e Pasa in attacco e della coppia di seconda linea Marta Masiero e Giulia Pavei fanno ben sperare i tifosi padovani che confidano poi che tutte le altafrattine possano crescere ed essere altre e più frecce nella faretra delle palleggiatrici della Nuvolí AltaFratte Padova. Il fischio d’inizio del match, è fissato per le ore 20 di lunedì 11 Dicembre al PalaBorsani di Castellanza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Alessia Cicolini a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2019/2020

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Siamo in un momento molto positivo, abbiamo iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi e quindi c’è molta carica e voglia di fare bene in tutto l’ambiente. Abbiamo avuto due giorni liberi questa settimana in modo da recuperare un po' le forze in vista della settimana molto impegnativa che ci attende. Rispetto alla gara di andata, mi aspetto una sfida in cui loro proveranno fin da subito a metterci in difficoltà, senza timori e con la mente sgombra da pensieri. Noi dovremo concentrarci tanto sul nostro gioco e partire subito con il piede sull’acceleratore in modo da riuscire a portare a casa i tre punti e presentarci alla sfida con la capolista nel modo migliore possibile. Nonostante il giorno inusuale, mi aspetto una buona presenza di pubblico pronto a sostenerci e che ci dia la spinta in più che non guasta mai ».

Alessia Cicolini (Nuvolì Altafratte Padova)- «Conosciamo benissimo le nostre capacità, le nostre qualità e i nostri punti di forza ed è proprio su quelli che dobbiamo puntare anche contro squadre come Busto Arsizio ed in seguito Perugia, dimostrando maggior aggressività in campo. Sicuramente sappiamo che ogni punto può valere tanto per noi ed è per questo che sarà importante riuscire a strapparne qualcuno qua e là contro chiunque, per prepararci al meglio agli incontri contro squadre più alla nostra portata ».



VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

Terza giornata di ritorno del Girone A di Serie A2. La Banca Valsabbina Millenium ospita, al PalaGeorge, la Sirdeco Volley Pescara. Le ospiti, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dovranno vedersela con le Leonesse rinvigorite dalla vittoria con Padova. Le avversarie però non sono da sottovalutare: nella gara di andata, unico incrocio tra le due formazioni nella loro storia, le ragazze di Bosica hanno conquistato uno dei tre set messi a segno in tutto il campionato. Fischio d'inizio alle ore 17.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno



Francesca Pinetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Arriviamo alla partita sicuramente con un tassello in più del nostro percorso di crescita, dopo la vittoria con Padova della settimana scorsa – dichiara -. Durante la gara, si è visto il gioco di squadra, abbiamo superato le difficoltà aiutandoci anche dalla panchina. Non sempre, quest’anno, siamo riuscite a rimanere unite nei momenti difficili. Pescara non è una squadra da sottovalutare: all’andata hanno saputo approfittare del nostro calo per provare a ribaltare la situazione, ma poi siamo state capaci di portare i tre punti a casa. Abbiamo il vantaggio di giocare al PalaGeorge, con la carica del pubblico che ogni volta ci sostiene. Dovremo essere compatte e aiutarci ad andare nella stessa direzione ».

GIRONE B-

LPM BAM MONDOVÌ - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

A pochi giorni dall'esonero di Marco Gazzotti, l'LPM BAM Mondovì è pronta a tornare in campo, agli ordini di Claudio Basso. La sconfitta subita in Puglia è stata un duro colpo per la classifica, con le pumine ferme a 17 punti, ma con il quinto posto momentaneamente "blindato". Dall'altra parte della rete, domenica arriverà la capolista Macerata che, dopo aver ceduto al Montecchio nella prima giornata di campionato ha sempre macinato vittorie. Quella tra Mondovì e Macerata è una sfida "calda", merito anche del ricordo della finale promozione di due anni fa, dove a festeggiare furono le marchigiane. Nella sfida di andata, disputata a fine ottobre, le rossoblu sfiorano l'impresa, vincendo i primi due set, ma nulla poterono poi alla reazione delle padrone di casa che, lottando fino alla fine, si aggiudicarono il match. Al PalaManera scenderanno quindi in campo due formazioni vogliose di conquistare i punti in palio: chi per volare sempre più in alto e chi per riscattarsi e allungare il passo. Alla vigilia si prospetta una gara ad alta intensità, ed il supporto del pubblico sarà fondamentale.

PRECEDENTI: 10 (8 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 2 successi Lpm Bam Mondovì)

EX: Valeria Pizzolato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022; Alessia Mazzon a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2020/2021



Claudio Basso (Allenatore Lpm Bam Mondovì)- « Dobbiamo invertire la rotta e gli infortuni non devono essere una scusante. Bisogna cercare di fare punti con tutti. Credo che si possano ancora fare cose buone, altrimenti non avrei accettato questo incarico che mi onora. Bisogna lavorare, lamentarsi poco e cercare di tirare fuori il meglio. Sarà il campo a dirci quanto margine di crescita possiamo avere ».

Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo pronte ad affrontare un'altra lunga trasferta di questa Regular Season con l'obiettivo di prolungare la nostra striscia di vittorie. Sappiamo che i punti accumulati in questa prima fase contano molto in chiave Poule promozione e proveremo a fare del nostro meglio anche in un campo complicato come Mondovì, che conosco bene per le tante sfide giocate lì, e contro una formazione che avrà voglia di riscatto. Dovremo quindi scendere in campo con grande concentrazione e determinazione per cercare di portare a casa altri punti fondamentali ».



OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

Match di cartello al Palamarignano Domenica 10 dicembre alle 17.00 (arbitri Toni e Stellato) le Zie affronteranno la Union volley Montecchio Maggiore, per la terza giornata di ritorno di Serie A2 femminile. Di fronte al proprio pubblico, dopo la lunga e trionfale trasferta sarda, le ragazze di Coach Bertini vorranno sfruttare l’occasione per allungare sulle dirette rivali in classifica e ottenere la nona vittoria. Non sarà facile contro una squadra solida come Montecchio, reduce dal successo al tie break contro Lecco e, fra l’altro, ad un solo punto di distanza dalla Omag-MT. In casa Marignanese, dunque, massima concentrazione sull’obiettivo, per confermare i segnali di crescita messi in luce negli ultimi match. Le Biancazzurre saranno chiamate a due sfide consecutive con un peso determinante per la classifica finale di questa regular season. Dopo la gara contro Montecchio, infatti, Saguatti e compagne scenderanno di nuovo in campo al Palamarignano domenica 17 dicembre contro Cremona. Nel frattempo, torna ad essere una Zia Alice Urbinati. Alice andrà a coprire il ruolo di secondo libero durante l’assenza di Giorgia Caforio. Montecchio: la squadra di coach Buonavita si prepara per la trasferta in terra romagnola conscia della grande stagione che sta facendo. Infatti l'UVMM, nella sua storia in A2, non aveva mai raggiunto quota 24 punti dopo 11 giornate. A dare ulteriore carica l'ultima confortante vittoria contro Picco Lecco (1-3 in trasferta) e le sue certezze in fase offensiva (Bellia con 187 punti e Arciprete con 154), difensiva (il libero Napodano è la miglior ricevitrice del campionato con 159 ricezione perfette) e di muro (Botezat è seconda per muri vincenti eseguiti, a quota 38, ben supportata da Caruso, che ne ha realizzati 24).

PRECEDENTI: 9 (6 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No, 3 successi Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Nessuno



Matteo Bertini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Partita molto importante non solo per la classifica, ma per confermare i progressi delle ultime partite che ci hanno portato a ottenere 4 vittorie consecutive. Stiamo piano piano recuperando a livello fisico e questo è un ottimo segnale. Incontriamo una squadra che sta facendo molto bene e che ha acquisito sicurezze e che hanno permesso loro di avere una posizione stabile in testa alla classifica. Arriviamo alla partita molto motivati perché sappiamo che sono punti decisivi per la classifica e per cercare di sfruttare al massimo il turno casalingo. Giocare davanti ai nostri tifosi ci dà una carica particolare e spero di vedere il Palamarignano pieno ».



Giulia Malvicini (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Marignano è sicuramente una squadra costruita per fare bene e vincere. Domenica sarà uno scontro al vertice difficile e quindi dovremo mettere in campo tutta l'attenzione e la determinazione che ci contraddistinguono. Per creare difficoltà alle nostre avversarie servirà essere incisive già dalla battuta ».

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

È tempo di tornare nella propria tana per le ragazze di coach Marco Zanelli, reduci dalla vittoria contro Melendugno e dalla più recente sconfitta contro Macerata. Lo sguardo volge alla prossima avversaria, la Volley Hermaea Olbia, che cercherà a sua volta di riscattare le ultime tre partite, terminate senza punti contro avversarie di alta classifica come Marignano, Mondovì e la stessa capolista Macerata. Statistiche alla mano, Cremona si distingue nei confronti delle galluresi per punti fatti (988-852), punti subiti (924-971) e muri vincenti (93-60, con Matilde Munarini autrice di 37 muri personali che la inseriscono al terzo posto della classifica generale). L’Hermaea, dal canto suo, vanta un miglior numero di attacchi vincenti (458-499), in buona parte realizzati da Virginia Adriano, opposto classe 2004, capace sino ad ora di mettere a referto 186 attacchi punto (207 totali in stagione). In questo senso, sarà tutto da seguire il confronto con la pari ruolo Veronica Taborelli, che risponde con 155 punti (180 il suo totale). All’andata le tigri gialloblù espugnarono il sempre ostico GeoPalace in tre parziali, conquistando tre punti con grinta e determinazione.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Cremonaufficio Esperia Cremona, 1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Nessuno



Chiara Landucci (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Come ci aspettavamo, domenica è stata una partita difficile, a tratti anche molto equilibrata, sebbene sia stata Macerata a emergere nei finali dei set. Nei momenti chiave non siamo riuscite a esprimerci al meglio, ma stiamo lavorando in palestra con l’obiettivo di migliorarci e avremo già occasione di rifarci sabato contro Olbia. Dovremo essere brave a mettere in difficoltà le avversarie partendo dal servizio e sfruttando il fattore campo. Olbia è una squadra giovane e combattiva che è molto cresciuta nell’ultimo periodo. Un’attenzione particolare merita anche il nuovo innesto, Laura Partenio, che porta sicuramente esperienza al gruppo. Noi vi aspettiamo come sempre al PalaRadi per sostenerci ed essere il settimo giocatore in campo! ».

Dana Schmit (Volley Hermaea Olbia)- « Dobbiamo trovare maggior compattezza, sia in partita che in allenamento. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti, ma allo stesso tempo ci manca la costanza. Abbiamo necessità di lavorare su questo aspetto, ma ho comunque notato dei progressi e mi sento orgogliosa di far parte di questa squadra. Sono sicura che troveremo la strada giusta, perché vedo che tutte e dodici remiamo sempre dalla stessa parte. Dobbiamo proseguire con l’atteggiamento mostrato domenica scorsa contro Marignano. Cremona è l’esempio perfetto di squadra costante. Sono sempre cresciuti fin dall’inizio della stagione. Arrivano da una sconfitta (contro Macerata, ndr) ma sono in fiducia, e affrontarli a casa loro non sarà semplice. Se riusciremo a esprimerci al massimo con tutto il collettivo, avremo senz’altro delle chance di vittoria ».

OROCASH PICCO LECCO - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Scontro diretto tra Orocasch Picco Lecco e Offanengo impegnate domenica alle 17 al Bione. Picco si presenta con 12 punti realizzati in 4 vittorie stagionali, mentre Offanengo 10 con 3 successi, l’ultimo proprio con Costa Volpino la scorsa domenica. Fondamentale vincere per entrambe le formazioni: Picco tenta di agguantare Mondovì a 5 lunghezze di vantaggio per approdare nella pool promozione, mentre Offanengo mira a consolidare la sua posizione e conquistare punti essenziali.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno



Martina Morandi (Orocash Picco Lecco)- « La partita contro Offanengo sarà molto interessante. In casa loro non è andata come ci aspettavamo ma con la giusta determinazione, grinta e unione possiamo arrivare al nostro obbiettivo: la vittoria. Offanengo è una squadra compatta e molto grintosa. Sarà una battaglia punto a punto è per questo serve anche molta pazienza e tanta volontà su ogni pallone ».



Giorgio Bolzoni ( Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Lecco è una formazione che ruota molto l'organico con scelte che dipendono da vari fattori, tra cui anche quelli legati agli infortuni. Nelle ultime partite è una squadra che ha fatto bene e ha mostrato più continuità nei risultati rispetto alla prima parte di campionato. Nel match d'andata non c'era l'argentina Salinas, impegnata con la nazionale, una giocatrice che fa la differenza. Per il resto, è una formazione che esprime una bella pallavolo, con un gioco veloce impostato da Rimoldi. Per quanto ci riguarda, non ci siamo focalizzati su un aspetto particolare in settimana; stiamo cercando di imparare a spingere molto anche in allenamento, favoriti dall'umore positivo dopo la vittoria contro Costa Volpino. La squadra sta prendendo più consapevolezza, rispetto a un mese fa lo si nota in allenamento, poi le partite sono una cosa a parte, ma le ragazze stanno dando tanto a livello individuale e di squadra. Speriamo che questo ci possa permettere anche di avere continuità di risultati che fin qui ci è un po' mancata, ma ritengo che la strada sia quella giusta ».

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Una serie di 7 sconfitte consecutive ha minato ogni singola certezza, la pallavolo Cbl, fra le mura amiche, troverà la compagine pugliese di Melendugno. Una gara fondamentale per ritornare alla vittoria dopo 2 brutte prestazioni oltre che sconfitte. La compagine lecceee arriva a Costa Volpino dopo la bella vittoria casalinga contro LPM Mondovì. La squadra di Coach Cominetti avrà l’intero organico a disposizione. All’andata la gara era terminata 3/1 in favore di Melendugno .

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Nessuno



Elizabeth Campos (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Siamo pronte per la prossima partita, il nostro avversario è una buona squadra ma dobbiamo essere unite e combattere su ogni punto ,senza mai mollare ,su ogni singola palla. Dobbiamo dimostrare ogni punto il lavoro fatto in palestra e superare insieme questo brutto momento ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO SERIE A2 GIRONE A-



Domenica 10 dicembre 2023, ore 15.00



Vtb Fcredil Bologna - Città Di Messina Arbitri: Pazzaglini, Sessolo

Domenica 10 dicembre 2023, ore 17.00



Valsabbina Millenium Brescia - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: Lambertini, Licchelli

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Angelucci, Polenta

Volley Soverato - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Stancati, Di Bari



Lunedì: 11 dicembre 2023, ore 20.00



Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Magnino, Scotti



LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 31, Futura Giovani Busto Arsizio 29, Cda Volley Talmassons Fvg 25, Città Di Messina 24, Valsabbina Millenium Brescia 19, Tecnoteam Albese Volley Como 12, Vtb Fcredil Bologna 11, Volley Soverato 10, Nuvolì Altafratte Padova 4, Sirdeco Volley Pescara 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO SERIE A2 GIRONE B-

Sabato 9 dicembre 2023, ore 17.00



Cremonaufficio Esperia Cremona - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Marani, Papapietro

Domenica 10 dicembre 2023, ore 17.00



Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Lorenzin, Pristerà

Orocash Picco Lecco - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Guarneri, Pernpruner

Lpm Bam Mondovì - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Viterbo, Russo



Omag-Mt San Giovanni In M.No - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Toni, Stellato

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 28, Omag-Mt San Giovanni In M.No 25, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 24, Cremonaufficio Esperia Cremona 23, Lpm Bam Mondovì 17, Orocash Picco Lecco 12, Trasporti Bressan Offanengo 10, Volley Hermaea Olbia 10, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8, Narconon Volley Melendugno 8.