Cremona batte Olbia e torna al secondo posto

CREMONA - La CremonaUfficio Cremona torna momentaneamente al secondo posto della classifica del girone B grazie alla vittoria in quattro set contro la Volley Hermaea Olbia. Partenza da incorniciare nel primo set (25-14), poi le ospiti strappano con grinta il secondo periodo. Le tigri gialloblù dimostrano le loro qualità superando il momento di empasse per chiudere negli altri due periodi. L’MVP di giornata è Sofia Turlà, autrice di 7 punti, abile a ispirare i 25 punti di Taborelli (top scorer del match) e i 19 di Piovesan. In doppia cifra anche capitan Rossini, con 12 punti e l’82% di ricezione positiva, senza errori. Dodici punti anche per la coppia di centrali Ferrarini e Munarini, Nicole Gamba è solida in ricezione (62%) e tempestiva in difesa. Per Olbia sugli scudi Virginia Adriano con 19 punti, Orlandi con 10 e Gannar con 8. Nel prossimo turno Olbia ospiterà Costa Volpino, Cremona sarà di scena a Marignano.

I PROTAGONISTI-

Sofia Turlà (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Sono molto felice perché veniamo da un periodo molto pesante, in cui abbiamo giocato diverse gare in pochi giorni. Sono davvero contenta perché la gara di oggi non era assolutamente scontata, loro danno sempre il massimo, come ognuna delle squadre che è passata di qua. Sono fiera di ognuna di noi, ora riposiamo un po’ e poi penseremo alla prossima sfida ».

Melissa Marku (Volley Hermaea Olbia)- « Oggi abbiamo affrontato un avversario non facile, sono state molto brave ad imporre il loro gioco. Nel primo set è stato difficile per noi ambientarci, per cercare di gestire gli errori e mettere in difficoltà l’avversario. Nel secondo siamo riuscite in questo intento, ci siamo stabilizzate, trovando anche più soluzioni in attacco. Nel terzo e nel quarto Cremona è stata brava a smontare le sicurezze che ci eravamo create nel set precedente ».



IL TABELLINO-

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (25-14 20-25 25-18 25-12)

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Turla' 7, Piovesan 19, Munarini 6, Taborelli 25, Rossini 12, Ferrarini 6, Gamba (L), Zorzetto 1, Coveccia. Non entrate: Felappi, Balconati, Landucci. All. Zanelli.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Imamura 5, Marku 2, Adriano 19, Orlandi 10, Gannar 8, Schmit 1, Blasi (L), Fontemaggi 2, Partenio 2, Parise. Non entrate: Civetta, Anello. All. Guadalupi. ARBITRI: Marani, Papapietro.

NOTE - Durata set: 21', 22', 24', 21'; Tot: 88'.

MVP: Sofia Turlà (CremonaUfficio Esperia Cremona)

Spettatori: 119