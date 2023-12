La Futura batte Padova nel posticipo

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Nel posticipo della terza di ritorno la sfida che metteva di fronte la seconda e la penultima in classifica si è rivelata più impegnativa del previsto per la Futura Giovani Busto Arsizio, che ha dovuto faticare quattro set per avere la meglio su un’ottima Nuvolì Altafratte Padova.

Nell’inedito posticipo del lunedì sera, la squadra di coach Amadio viaggia a vele spiegate nel primo e nel secondo set, lasciando immaginare un esito rapido. Tutt’altro, perché le padovane non demordono e nonostante lo svantaggio di cinque punti sul 19-14 si rifanno sotto e allungano il confronto grazie al 23-25 finale. Le cocche chiudono poi senza problemi nel quarto set, con Cvetnic nominata MVP grazie ai suoi 14 punti con 3 ace e Zanette a quota 19. Per le ospiti bene Pasa con 10 punti e Volpin, 9 con 4 muri.

Nel primo parziale sul turno in battuta di Zanette le cocche provano subito la fuga a +6 che “stordisce” le avversarie. Il set prosegue totalmente a senso unico con le biancorosse che prendono il largo e non concedono neanche le briciole. Da segnalare sul finale l’esordio stagionale per Valentina Pomili, che dopo tanto tempo ritrova finalmente il campo.

Più combattuta la seconda frazione in cui Padova tira fuori le unghie e prova a rimanere incollata fino al 15-11 poi sono ancora le padrone di casa a mettere il piede sull’acceleratore e volare via.

Coach Amadio concede spazio anche a Bresciani e Bosso che rispondono presente alla chiamata e trascinano le cocche al doppio vantaggio nel conto dei set. Nel terzo parziale la Futura continua a fare la voce grossa e mette le cose in chiaro subito nelle prime battute in cui costruisce il break di 5-0 con Furlan al servizio. Le cocche non mollano più le redini, nonostante la reazione d’orgoglio di Padova che fa correre il brivido fino alle ultime battute riconquistando il pareggio sul 22-22. Brivido che diventa realtà quando Trampus affonda il pallone del 23-25 alla prima chance.

La quarta e ultima frazione si riapre nel segno della Futura, ma le padovane non mollano e si gioca il lungo e inedito punto a punto fino al 11-10 quando Cvetnic picchia fortissimo dai 9 metri e lancia l’allungo decisivo (5-0). Con il pallino del gioco nuovamente saldo, Tonello e compagne gestiscono e si prendono la vittoria finale.

Busto Arsizio mantiene così i due punti di distacco dalla capolista Perugia in attesa del big match che potrebbe decidere l’esito del Girone A.

I PROTAGONISTI-

Francesca Bresciani (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Tre punti fondamentali, siamo contentissime di aver vinto. Loro sono cresciute nel terzo set in cui siamo calate anche noi soprattutto nell’attenzione ma ci stava. In settimana lavoriamo veramente tanto tutte e si è visto anche oggi quanto impegno ci mettiamo. Ci stanno queste occasioni per poter giocare di più e abbiamo dimostrato di essere una squadra. E’ un’ emozione incredibile ogni volta per me, siamo un gruppo davvero di alto livello e me la godo sempre e quando ho il mio spazio cerco di dare il meglio per la squadra ».



Alessia Nicolini (Nuvolì Altafratte Padova)- « Sempre bello tornare qui e ritrovare persone che conosco. È stato fantastico giocare in questo palazzetto, io ci tengo a fare i complimenti a loro perché sono un’ottima squadra con un tifo caloroso che prende tanto anche da avversari. Noi stiamo provando a mettere qualcosa in più giorno dopo giorno per migliorare e penso che lo stiamo facendo vedere. Si sente il salto di categoria però piano piano ci siamo, siamo molto unite e vogliamo provarci fino in fondo. Cerchiamo di stare super concentrate anche in allenamento e dobbiamo avere tanto carattere e tenere alto il morale ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-1 (25-13 25-18 23-25 25-19)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 14, Rebora 5, Zanette 19, Silva Conceicao 10, Tonello 10, Monza 2, Bonvicini (L), Furlan 12, Bosso 7, Del Core 1, Osana (L), Bresciani, Citterio, Pomili. All. Amadio.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Bortolot 3, Pasa 10, Fanelli 4, Cicolini 7, Trampus 7, Volpin 9, Masiero (L), Wabersich 5, Rizzo 4, Magnabosco 1, Menegaldo, Pavei. All. Rondinelli.

ARBITRI: Magnino, Scotti.

Durata set: 21′, 25′, 28′, 25′; Tot: 99′.

MVP: Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)