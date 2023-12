Messina fa la voce grossa contro Talmassons

La squadra di Bonafede si è imposta per 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-21) prendendo decisamente in mano le redini della partita a partire dal terzo set dopo un inizio di gara giocata con le due squadre che hanno lottato alla pari conquistando un parziale per uno.

Partenza a ritmi elevati per le due formazioni. Il primo break che rompe gli equilibri è di Messina. Il muro di capitan Martinelli costringe coach Barbieri a chiamare time-out. Al rientro, Talmassons riesce a ridurre al minimo lo svantaggio grazie a Kavalenka, Populini e Eckl in fast, ma Messina alza la linea difensiva e prima Battista con un muro a uno e poi Modestino in fast allargata riportano Messina a +4. Joly e Modestino calano due block in successione. A chiudere il set, un errore di Eze Blessing dai nove metri. Nel secondo set, avvio nel segno di un paio di difese di Maggipinto. Joly e un ace di Martinelli riportano la parità. Messina prende fiducia, ma un invasione a rete di Messina manda ad un pallone del set le ospiti: ancora Hardeman con un ace chiude la contesa. Talmassons piazza un + 4 grazie soprattutto con due block della Hardeman. Catania rileva Martinelli e le padrone di casa risalgono un passo alla volta. Battista regala il doppio vantaggio, ma il capolavoro è di Payne che in diagonale strettissimo passa sopra il muro e lancia un preciso segnale: l’americana di Messina mette a terra quattro palloni dei successivi otto punti giocati. Kavalenka fallisce incredibilmente da seconda linea, ma a Catania a mettere giù il block che vale sei palle set. Ancora Payne chiude il parziale. Nel quarto set, Messina stacca Talmassons grazie a Payne, Joly e Modestino. Le friulane sbagliano tre battute a stretto giro. La formazione di Bonafede sugli scudi con Modestino, autrice di due attacchi vincenti e Battista ovunque. Kavalenka tira out il pallone che poteva riaprire le sorti del match. La match-ball capita sul piano a muro di Joly che non sbaglia.



I PROTAGONISTI-

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « La partita era molto difficile perché Talmassons è una signora squadra. Ha ottime individualità e più o meno esprime gli stessi nostri valori. Non è un caso che la classifica ci ponga l'una accanto all'altra. Squadre molto motivate e livello di gioco elevato. Pochi sono stati gli errori rispetto ad uno standard di serie A2 abituale". "A livello di intensità è carattere una delle nostre migliori partite - prosegue coach Bonafede - forse perché una delle più difficili. A Talmassons avevamo buttato via il primo set e poi l'avevano meritatamente vinta loro. A noi il rammarico di come sarebbe potuta andare. Stasera abbiamo dato delle risposte importanti rispetto alla partita di andata". "Complessivamente - conclude il coach di Messina - abbiamo difeso abbastanza bene, anche se non sono contento perché nel secondo e terzo set, in seconda linea, eravamo molto confusionari. Se vogliamo trovare un punto da cui ripartire per lavorare, la lucidità; dobbiamo rimanere più lucidi in seconda linea. Ci ha aiutato tanto il nostro muro perché, nel terzo e quarto set, sporcavamo tanti palloni; questo ci permetteva di rigiocarli. Bene così; questa è la strada giusta. Adesso non bisogna mollare. Sono molto contento perché questa era un'altra prova di maturità ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « E' stata una gran bella partita. Dobbiamo fare i complimenti a Messina perché oggi ha messo in campo una grande prestazione. Ha fatto solo cinque errori in battuta, noi dodici. In attacco, loro sei errori, noi undici. Questa la chiave statistica. In più, nonostante il nostro buon muro, oggi sulla pipe di Payne non abbiamo lavorato bene. Questo l'unico rammarico che ho. Per il resto, davvero bella partita ».

IL TABELLINO-

AKADEMIA CITTÀ DI MESSINA 3-1 CDA TALMASSONS FVG (25-20, 22-25, 25-18, 25-21)

AKADEMIA CITTÀ DI MESSINA: Modestino 9, Ciancio, Catania 5, Martinelli 3, Payne 25, Joly 14, Rossetto 1, Galletti 2, Battista 13, Felappi, Mearini, Michelini, Caselli All.Bonafede

CDA TALMASSONS FVG:Bagnoli, Hardeman 24, Populini 5, Grazia, Monaco, Piomboni 1, Bole, Eze 4, Kavalenka 22, Gulich, Negretti, Eckl 8, Costantini 6. All.Barbieri

Arbitri: Di Lorenzo, Pecoraro

MVP: Kelsie Payne (Akademia Città Di Messina)