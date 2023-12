Per Offanengo colpo grosso a Macerata

MACERATA- Al Banca Macerata Forum, nell'anticipo della 4a di ritorno , impresa sportiva per la Trasporti Bressan Offanengo che esce dalla casa della capolista CBF Balducci Hr Macerata con tre punti e un secco 0-3 (19-25 22-25 24-26). Una notte da ricordare per coach Bolzoni e le sue ragazze, che hanno il merito di mettere in difficoltà la squadra più forte del Girone B dai nove metri, mettendo a segno 7 ace e lasciando le avversarie ad un 20% di ricezioni perfette, che condiziona inevitabilmente la fase offensiva che non supera il 13% di efficienza. Se la partenza fulminante delle neroverdi sorprende certamente le padrone di casa nel primo set, negli altri due è la grinta e la concentrazione delle ospiti a fare la differenza, sia nel punto a punto del secondo parziale che nella rimonta del terzo. MVP dell'incontro Ulrike Bridi, che oltre a gestire al meglio il gioco firma anche 7 punti (con 2 muri). Chiudono a 12 punti le due capitane, Trevisan da un lato e Fiesoli dall'altro, fanno 16 punti e 6 muri in due le centrali di Offanengo Modesti-Tajé. La squadra lombarda, grazie ai tre punti ottenuti, accorcia a -2 dal quinto posto di Mondovì, in una rincorsa alla Pool Promozione sempre più credibile, invece si ferma in casa a quota 11 la serie di vittorie consecutive della CBF Balducci HR che ora attende i risultati della domenica per capire se si ridurrà il margine di quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici Montecchio, San Giovanni e Cremona.

I PROTAGONISTI-

Alessia Fiesoli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sapevamo che Offanengo sarebbe scesa in campo col coltello tra i denti perché non aveva niente da perdere contro la capolista. Tutti giocano così e purtroppo non siamo partite col giusto approccio. Loro ci hanno messo tanto in difficoltà, soprattutto in cambio palla. Hanno battuto molto bene, noi abbiamo fatto fatica in ricezione. Obiettivamente siamo andati in difficoltà su tanti aspetti e non siamo riusciti a uscirne fuori. È stata una serata sbagliata. Dobbiamo tornare subito in palestra per migliorarci su quegli aspetti che non sono andati oggi ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Veniamo da un bel periodo, le due vittorie precedenti ci hanno permesso di lavorare con tranquillità; sapevamo di avere un compito difficile a Macerata, dovevamo preparare bene a livello tattico alcune cose e lo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo spinto in battuta tenendo un po' più staccata la loro ricezione e facendo diventare meno efficace il loro gioco al centro. Chiaramente ci aspettavamo la loro reazione nel terzo set, ma senza nulla togliere all'avversario nei primi due set ci sono tanti meriti nostri; nel terzo c'è un po' di demerito loro, ma siamo stati bravi a rimanere aggrappati e a star dentro nelle difficoltà. In quel parziale ho detto alle ragazze che Macerata non è abituata a essere sotto due set a zero, noi ci siamo già passati diverse volte e siamo un po' più abituati a uscirne. Complimenti a tutta la squadra ».

IL TABELLINO-



CBF BALDUCCI HR MACERATA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 0-3 (19-25 22-25 24-26)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Korhonen 1, Fiesoli 12, Mazzon 5, Bonelli 3, Bolzonetti 9, Civitico 6, Bresciani (L), Stroppa 8, Vittorini 6, Busolini. Non entrate: Morandini, Masciullo. All. Saja.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 8, Modesti 9, Martinelli 8, Trevisan 12, Taje' 7, Bridi 7, Pelloni (L), Sironi 5. Non entrate: Sassolini, Compagnin, Tommasini, D'este, Cantaluppi, Viviani (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Candeloro, De Orchi.

Durata set: 29', 29', 32'; Tot: 90'.

MVP: Ulrike Bridi (Trasporti Bressan Offanengo)

Spettatori: 370