Nel sabato di Natale va in scena la 5a di ritorno

Proseguirà lo scontro a distanza in vetta al Girone A tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Bartoccini-Fortinfissi Perugia: cocche attese a Lignano Sabbiadoro dalla sfida contro la Cda Volley Talmassons FVG, quarta in classifica, mentre le umbre accoglieranno in caso la Volley Soverato.

Partita pesantissima al PalaFrancescucci, dove la Tecnoteam Albese Volley Como, sesta con 18 punti, aprirà le porte alla Valsabbina Millenium Brescia, quinta con 22. Tre punti in palio che potrebbero riaprire clamorosamente la corsa alla Pool Promozione o chiudere ogni discorso, per un match che già all’andata aveva regalato spettacolo per cinque set. A completare il programma, Sirdeco Volley Pescara contro Città di Messina e VTB Fcredil Bologna contro Nuvolì Altafratte Padova.

Un punto di distanza anche in cima al Girone B, con la CBF Balducci Hr Macerata in vantaggio sulla CremonaUfficio Esperia Cremona. Le arancionere saranno chiamate a cancellare l’incredibile 0-3 casalingo subìto da Offanengo lo scorso weekend affrontando un’altra lombarda, l’Orocash Picco Lecco, mentre le gialloblu saranno impegnate al PalaRadi contro l’ostica LPM Bam Mondovì.

Proprio le pumine sono l’obiettivo principale della Trasporti Bressan Offanengo, sesta a -3 dalle avversarie: per provare a coltivare il sogno Pool Promozione sarà fondamentale ottenere il massimo dal confronto con la Volley Hermaea Olbia. Doppia trasferta infine per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio e l’Omag-MT San Giovanni in M.no, che saranno ospiti della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino e della Narconon Volley Melendugno.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Gara prenatalizia sabato pomeriggio per la Tecnoteam Albese Volley Como che ospita (ore 17) la Valsabbina Millenium Brescia. Un derby che vale doppio per entrambe le formazioni: per Albese che punta, con un successo, ad accorciare la distanza che attualmente la separa dalle "leonesse" (quattro lunghezze) ed anche per Brescia che, con una affermazione, metterebbe un divario quasi incolmabile prorio con la Tecnoteam, "blindando" il quinto posto, ultimo utile per i play-off. Dunque, gara attesa e ricca di spunti di interesse quella di domani. Un derby che, si spera, avrà anche una bella cornice di pubblico visto che il presidente di Albese, Graziano Crimella, ha deciso l'accesso gratuito per portare - a due giorni dal Natale - il maggior numero di tifosi possibile sugli apalti per dare la carica alle sue ragazze. Dunque, niente ticket da staccare, ma porte aperte al Palafrancescucci di Casnate. Si gioca dalle 17. All'andata, a Montichiari, affermazione della Millenium per 3-2. Lo scorso anno, a Casnate, esaltante vittoria della Tecnoteam che punta a ripetere quella prestazione fatta di carattere e tanto orgoglio.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno



Graziano Crimella (Presidente Tecnoteam Albese Volley Como)- « Le ragazze ci credono, noi dirigenti pure. Possiamo fare bene contro Brescia e portare a casa un risultato importante. Con una vittoria si riaprirebbe il discorso in vista dei play-off. La mia speranza è di avere il nostro palazzetto di Casnate bello pieno, almeno in questa occasione. Siamo il punto di riferimento della pallavolo femminile del territorio ed avere spesso pochi tifosi sugli spalti non è gratifcante per me e per la squadra. Contro Brescia, che peralto sta attraversando un periodo difficile, abbiamo deciso di fare l'ingresso gratuito per avere tanta gente con noi: speriamo in una bella risposta dei nostri tifosi a poco dal Natale ».

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

Dopo due sconfitte consecutive la CDA Talmassons vuole assolutamente rialzare la testa e l’occasione per farlo arriverà sabato pomeriggio alle ore 17, quando a Lignano Sabbiadoro arriverà la Futura Giovani Busto Arsizio, nuova capolista del Girone A dopo aver inflitto nella scorsa settimana la prima sconfitta stagionale a Perugia. Per le friulane c’è grande voglia di rivalsa, non solo per gli ultimi due risultati ma anche visto il risultato della gara d’andata, unica sconfitta stagionale per 3-0 subita finora dalle Pink Panthers. La CDA proverà a ripercorrere le orme delle precedenti stagioni, dove i confronti diretti con la Futura Giovani Busto Arsizio avevano portato maggiore fortuna: in quelle circostanze infatti, la sfida tra le due compagini fu decisiva per il passaggio in semifinale playoff promozione e in entrambe le occasione a spuntarla fu la squadra friulana, che si ritagliò uno spazio prestigioso nella lotta alla promozione.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Lana Silva Conceicao a Volley Talmassons nel 2021/2022



Elisa Bole (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Per questa partita stiamo lavorando sodo cercando di migliorare gli aspetti che sono un po' mancati nelle ultime partite, in quanto sarà una gara molto tosta considerato l'avversario che già ci ha messo in difficoltà all'andata. Riguardo la partita di sabato scorso non ci soffermiamo sulla sconfitta ma impariamo dagli errori che abbiamo commesso per migliorarci e affrontare le prossime sfide a testa alta ».

Viola Tonello (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Arriviamo a questa sfida con il morale alto, molto motivate, con tanta voglia di fare e continuare nel filotto di risultati positivi portando a casa di nuovo tre punti importanti. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare le avversarie basandoci sul risultato dell’andata o sulle ultime due sconfitte. Sono una squadra molto forte con delle bande efficaci, il palleggio veloce, un ottimo muro ed inoltre è un campo sul quale non è mai facile andare a giocare. Noi siamo pronte a dare il massimo per conquistare il risultato ».



BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - VOLLEY SOVERATO-

Dopo le due trasferte consecutive della scorsa settimana, la Bartoccini Fortinfissi Perugia ritorna davanti al pubblico di casa del Palabarton. Lo fa nell’antivigilia di sabato 23 dicembre per sfidare la formazione calabrese del Volley Soverato (fischio d’inizio alle ore 17.00). La formazione calabrese, allenata da coach Guidetti, è assolutamente da prendere con le molle, in quanto è riuscita a mettere a dura prova più di una big di questo torneo. Basti pensare al match d’andata, quando la Bartoccini Fortinfissi dovette sudare per ottenere una vittoria piena, o al fatto che Busto ha lasciato un punto in Calabria prevalendo solo al tie-break. Senza poi dimenticare che, nell’ultima giornata di campionato, Soverato ha piegato la resistenza di Brescia al quinto set. L’altro lato della medaglia vede però Barbazeni e compagne ancora a secco in trasferta se non si considera il successo in casa del fanalino di coda Pescara. Sarà quasi certamente formazione tipo per Perugia con Ricci e Montano in diagonale, Bartolini e Cogliandro al centro e Kosareva e Traballi in banda. Il libero e capitano è Sirressi. Soverato risponderà con Romanin al palleggio, Okenwa opposto, Barbazeni e Guzin al centro e Frangipane e Buffo in posto 4. Il libero è Vittorio.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 2 successi Volley Soverato)

EX: Nessuno



Ivonne Montano (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Sono un avversario con il quale abbiamo già giocato e ne siamo uscite vittoriose. Adesso dobbiamo però giocare come se non le avessimo mai affrontate, perché sono una squadra abituata a lottare in ogni partita. Dobbiamo mantenere il nostro ritmo e continuare a giocare bene e unite come sempre ».



SIRDECO VOLLEY PESCARA - CITTÀ DI MESSINA-

Quattordicesima giornata di campionato per la Sirdeco Volley che dopo la Sconfitta di Como cerca riscatto in casa contro Akademia Città di Messina. Esordio casalingo per coach Pupi che cercherà insieme alle sue ragazze una prestazione di spessore. Per l'occasione e per augurarsi tutti assieme buone feste, ci sarà l'ingresso libero. Quattordicesimo turno di campionato per Akademia Città Di Messina che, a cavallo dell'ormai prossima festività natalizia, affronterà, dopo quella con Como e Bologna, un'altra doppia trasferta consecutiva. La prima, sabato 23 dicembre con inizio alle ore 17, al "PalaRoma" di Montesilvano (PE); di fronte, la Sirdeco Volley Pescara. Giorno 26, invece, la squadra sarà di scena a Soverato. Le ragazze di coach Bonafede sono reduci dal successo (3-1) sulla Cda Talmassons Fvg dello scorso weekend che ha consentito di consolidare il terzo posto in classifica, allungando a +5 il vantaggio proprio sulle friulane. La seconda posizione, attualmente occupata da Perugia, dista sette lunghezze; le umbre, però, hanno disputato una gara in più, avendo già giocato la gara prevista dal tabellone del 7° turno di ritorno contro la capolista Busto. La formazione abruzzese, prossimo avversario, occupa invece l'ultimo gradino della graduatoria con un solo punto, conquistato nel tie-break perso al "PalaGeorge" di Montichiari (BS) con la Valsabbina Millenium; 5 i set vinti, 39 quelli persi. Nella gara di andata, unico precedente tra le due squadre, successo (3-0) per Messina più faticoso di quanto il risultato finale stesso possa suggerire; ne costituisce prova evidente il primo set chiuso solo ai vantaggi (27-25), dopo aver sprecato tre palle set e rischiato di capitolare (24-25). Nei numeri, a fare la differenza, una maggiore efficacia al servizio (11 ace contro 4 di Pescara, 9 gli errori di Messina, 12 quelli delle ospiti), il fondamentale del muro (9 per le padrone di casa, 2 per Pescara) e la percentuale in attacco del 47 % delle messinesi (39 punti su 83 attacchi), nettamente superiore al 34 % delle avversarie (32 punti su 93). Anche in ricezione, numeri superiori per Messina: 55% contro il 41 % (in evidenza il 67 % di positività di Marianna Maggipinto). MVP dell'incontro Valeria Battista, mentre migliore realizzatrice con 19 punti (13 in attacco, 4 muri, 2 ace) l'americana Kelsie Payne. Nessuna ex nelle due squadre.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Città Di Messina)

EX: Nessuno



Emma Falcone (Sirdeco Volley Pescara)- « Vogliamo fare una grande gara, stiamo lavorando bene e vogliamo fare punti contro una squadra sicuramente di valore ma contro cui sicuramente possiamo dire la nostra ».

Marco Maressa (Team manager Città Di Messina)- « Abbiamo iniziato bene. La squadra si sta plasmando sotto la guida del tecnico Bonafede; il mister sta tirando fuori tutto il potenziale di questa rosa, anche se sono convinto che ci siano ancora ampi margini di crescita. Ci piace portare in giro per l'Italia il nome di Messina, una città che si merita il lustro che società e squadra in questo momento stanno dando. Non ci poniamo limiti, ma restiamo sempre con i piedi per terra". PalaRescifina teatro capace di realizzare grande coinvolgimento nei confronti della gente e dell'imprenditoria sempre più parte attiva dei successi di Akademia: "Di questo va dato merito al presidente che si spende quotidianamente per avvicinare potenziali sponsor e aziende che credano nel progetto di Akademia in modo che questa realtà possa crescere ancora. E' un piacere vedere il pubblico al palazzetto; come detto da mister Bonafede nel post-partita con Talmassons, speriamo di trovare sempre più pubblico per caricare maggiormente le nostre atlete". Si chiude una anno solare in cui sono arrivate una salvezza strepitosa, una qualificazione in Coppa Italia e l'attuale terzo posto in classifica; al netto delle due trasferte immediate con Pescara e Soverato, costituiscono degli obiettivi finestra sull'attuale programmazione societaria: "Vanno bene i risultati ma a noi piace rimanere con i piedi per terra. Affrontiamo, partita dopo partita, avendo sempre il massimo rispetto per l'avversario. Naturalmente fa piacere vedere la squadra così in alto in classifica; se pensiamo alla scorsa stagione, c'è un evidente miglioramento. Questo è dovuto sia all'esperienza maturata da noi dirigenti, dallo staff, unito all'innesto di giocatrici di un certo livello. Preferiamo mantenere i piedi per terra, lottando per i tre punti, passo dopo passo, senza porci limiti ma tenendo a mente il nostro obiettivo di inizio stagione ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

Primo di due impegni esterni in rapida sequenza per le “bimbe” di coach Rondinelli e test dall’esito importante per stabilire se veramente la Nuvolí AltaFratte Padova abbia fatto reali passi avanti dall’inizio del campionato sino ad oggi. Passate le prime quattro corazzate del girone A di serie A2 Femminile Tigotà, la squadra padovana affronterà la VTB FCREdil Bologna, team neo promosso come quello padovano ma in grado sinora di procedere ad un’andatura più spedita di quella delle venete, la squadra bolognese parteciperà pure lei alla Pool Salvezza ma potrà partire con un monte punti più alto di quello delle altafrattine e questo proprio in virtù di una prima fase più positiva. La compagine padovana dovrà partire dalle belle prove con le big Busto Arsizio e Perugia consapevole del fatto che giocando con la stessa intensità, grinta e determinazione, potrà giocarsi tutte le proprie carte. Considerando la vicinissima festività del Natale, la gara di Budrio non sarà importante solo per ottenere una vittoria in più o per una classifica più positiva, ma darà modo alla squadra capace di uscirne vincitrice di trascorrere un sereno Natale in vista poi dell’ultimo impegno del 2023. Quinto turno del girone di ritorno in casa per la VTB FCRedil Bologna che domani incontrerà, nel primo dei due ultimi impegni ravvicinati dell’anno, la Nuvolì AltaFratte Padova in quello che si prospetta come un match di fondamentale importanza per entrambe le formazioni in vista dell’ultima parte del campionato di Serie A2 Femminile Tigotà. Le due compagini sono alla ricerca di rivalsa dopo un inizio di girone di ritorno non propriamente positivo e contraddistinto da gare contro formazioni che attualmente sono in zona promozione. Nell’ultimo turno nette sconfitte per entrambe le neopromosse, in casa contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia per le ragazze di coach Rondinelli e al Palaborsani per le bolognesi contro la prima della classe, Futura Giovani Busto Arsizio. Coppia arbitrale composta da Dell’Orso e Lambertini con fischio d’inizio fissato, come di consueto, alle ore 17:00.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Vtb Fcredil Bologna)

EX: Nessuno



Emanuela Fiore (Vtb Fcredil Bologna)- « La Nuvolì AltaFratte Padova sta lottando per la salvezza come noi, la differenza in classifica potrebbe screditare la gara ma non è così. Sono una squadra che sa dimostrare animo e coesione quindi sarà fondamentale aggredirla subito, avere molta pazienza e lottare ».



Vincenzo Rondinelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « Purtroppo incontrando nelle prime quattro giornate quattro assolute protagoniste del girone, abbiamo preso uno schiaffo all’andata che ci ha fatto ballare per un pò, più preoccupate delle avversarie che di quello che potevamo mettere noi in campo. Adesso siamo alla quinta di ritorno e finalmente abbiamo passato lo scoglio, stiamo mettendo ogni gara qualcosa in più e quella contro Bologna, pur essendo anch’essa molto complicata, ci dirà a che punto siamo nel nostro percorso di crescita ».

OROCASH PICCO LECCO - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

Orocash Picco Lecco sfida Macerata sul campo di casa in occasione della 14esima giornata del campionato di serie A2. L’antivigilia si preannuncia infuocata per le biancorosse impegnate nella partita contro la capolista. Le ospiti arrivano al Bione con solo due sconfitte stagionali e ben 11 successi. L’ultimo KO proprio domenica contro Offanengo per 3-0. La voglia di rivalsa sarà al massimo, così pure la necessità di aumentare il gap punti contro le dirette avversarie, Cremona e Montecchio, che ora seguono molto da vicino. Per Lecco, invece, questo finale d’anno non sta raccogliendo i risultati previsti e desiderati. Complici alcuni infortuni di troppo e assenze, Picco ha collezionato tre sconfitte consecutive (l’ultima contro Melendugno), continuando a proporre un buon gioco complessivo e voglia di fare bene. Fondamentale però tornare presto a far punti.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Nessuno



Rebecca Rimoldi (Orocash Picco Lecco)- « Sabato ci aspetta una sfida impegnativa, contro una squadra che ha ampiamente dimostrato il proprio valore. Dal canto nostro sarà importante continuare a ricercare in partita la stabilità e la concretezza che stiamo allenando in settimana. Nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo il lavoro e la voglia di mettersi in gioco non sono mai mancate e questo sono sicura che ci ripagherà. Quindi testa a questa nuova possibilità ».

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Abbiamo lavorato molto in settimana per analizzare bene cosa non è andato nel match perso con Offanengo e per farci trovare pronte nella gara di Lecco, per provare a riscattarci immediatamente e riprendere la nostra corsa. Siamo consapevoli che dovremo tenere molto alto il nostro livello di gioco in ogni fondamentale, perché Lecco allo stesso modo vorrà riscattarsi dopo un periodo difficile: dunque massima attenzione su ogni particolare e mettere in campo la pallavolo che abbiamo dimostrato di saper esprimere ».

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-

Il rush conclusivo del 2023 vede la Omag-Mt impegnata nella preparazione di due gare ravvicinate e difficili. Dopo l’imprevisto scivolone casalingo contro Cremona, che le ha portate al quarto posto in classifica, Ortolani e compagne sono tornate a lavorare alacremente al Palamarignano con l’obiettivo immediato di riscatto. La prima sfida sarà la lunga trasferta a Lecce, contro la Narconon Melendugno in programma sabato 23 dicembre alle ore 17, seguita dal big match al Banca Macerata Forum, martedì 26 dicembre (sempre alle ore 17) contro la capolista CBF Balducci. Queste saranno le ultime due partite del 2023, con il campionato di Serie A2 che osserverà una pausa nel weekend di Capodanno.Il match di sabato 23 sarà diretto dagli arbitri Danilo Domenico De Sensi e Fabio Sumeraro.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno



Sofia Cangini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- «La partita di sabato non sarà una partita facile, Melendugno ha trovato il suo equilibrio e sarà una trasferta impegnativa. Le sfortune e gli acciacchi sicuramente non aiutano, ma dobbiamo affrontarli nel modo migliore senza abbatterci e focalizzandoci sui nostri punti di forza. Le sensazioni devono essere positive, noi siamo cariche e pronte ad imporre il nostro gioco. Dobbiamo ritrovare la nostra sicurezza e la coesione che ci contraddistingue. Sono molto fiduciosa! ».



PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

Dopo il ritorno alla vittoria nella difficile trasferta sarda,la squadra di Luciano Cominetti torna a giocare fra le mura amiche ,contro la forte squadra veneta dell’Unione Volley Montecchio maggiore. Nella gara d’andata le venete ebbero la meglio per 3-1 . Unica ex dell’incontro e’ la schiacciatrice Sara Gabrielli ,che militó nella CBL nella stagione 2017/2018 e nella stagione 2020/2021. Per la gara di Sabato ,Coach Luciano Cominetti avrà a disposizione l’intero organico. Montecchio arriva alla trasferta bergamasca dopo tre vittorie consecutive: l'ultima quella ottenuta domenica scorsa in rimonta, al tie-break, contro Mondovì. L'obiettivo della squadra di coach Buonavita sarà arginare il temibile muro avversario, sfruttando il proprio potenziale offensivo (con il 42,1%, ha la miglior percentuale di attacchi vincenti del girone B del campionato) e la sua efficacia al servizio (con 91 ace, l'Ipag è la compagine che ha realizzato più battute vincenti di tutto il campionato).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Lucia Imperiali a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2020/2021; Francesca Magazza a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2021/2022



Alice Gay (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Ci aspetta un avversario davvero molto tosto, conosciamo tutti il valore di Montecchio! Ma data l’importanza dell’avversario faremo di tutto per aggredirle, per tirare fuori il meglio di noi e per lottare su tutti i palloni, fino alla fine! alla partita di sabato ci arriviamo consapevoli che il duro lavoro paga, consapevoli che la forza del gruppo e del lavorare di squadra porta, con il tempo, ai risultati e lo abbiamo dimostrato domenica scorsa in campo ad olbia! Non vediamo l’ora di tornare in campo, aggressive..davanti al nostro fantastico pubblico! sarà una vera e propria battaglia e per questo vi aspettiamo numerosi! ci vediamo sabato al palazzetto ».

Sara Gabrielli (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Costa Volpino ha dimostrato, la scorsa settimana, di saper reagire e di pensare a giocare set dopo set. Lo affronteremo, come facciamo in ogni partita, con il massimo impegno. Da avversaria, ho ritrovato la mia ex squadra anche in altre occasioni, ma quest'anno è la prima stagione per entrambe in A2 e sarà sicuramente un'emozione diversa. Torno al Pala Cbl con un bagaglio più ampio e maggiori consapevolezze: a Montecchio ho trovato un contesto generale che mi ha permesso di ambientarmi nella categoria e raggiungere un equilibrio. Ci alleniamo e giochiamo tutte unite dallo stesso obiettivo: in campo si sente molto l'influenza positiva di questo fattore ».

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - LPM BAM MONDOVÌ-

È una settimana di rinnovato entusiasmo quella che vive la CremonaUfficio Esperia, che termina con la sfida a domicilio contro la LPM BAM Mondovì. La vittoria corsara di domenica contro San Giovanni in Marignano e il contemporaneo tie break tra Montecchio e le monregalesi issano Cremona al secondo posto in solitaria, ad una sola lunghezza dalla capolista Macerata ma soprattutto a 13 punti dalla sesta in classifica, la Volley Offanengo, attesa al PalaRadi per il big match di Santo Stefano. A questo punto, in caso di vittoria da tre punti, sia di Cremona, sia di Offanengo, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare, il vantaggio resterebbe di 13 punti, quantità sufficiente per assicurare alle tigri gialloblù la matematica certezza della permanenza in A2 per la prossima annata sportiva e la possibilità di misurarsi con le altre nove migliori squadre della cadetteria nella post season. La gara dell’andata terminò con un bellissimo 3-0 cremonese, una delle migliori partite messe in mostra fino a quel punto dal gruppo di coach Zanelli.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Cremonaufficio Esperia Cremona, 2 successi Lpm Bam Mondovì

EX: Sofia Ferrarini a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2021/2022; Veronica Taborelli a Lpm Pallavolo Mondovì nel 2020/2021, 2021/2022



Sofia Ferrarini (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La partita di domenica scorsa è stata emozionante e gratificante. Siamo state molto ordinate e concentrate fin da subito, battuto in maniera incisiva e commesso pochi errori in attacco. Direi un'ottima prestazione di squadra, che con tre punti pieni ci ha regalato un meraviglioso secondo posto. Ma per tenercelo stretto fino a fine anno, c'è da sudare ancora molto: il calendario ci vede impegnate contro due squadre molto ostiche, in due giornate ravvicinate. Mondovì viene da due tie break giocati con squadre d'alta classifica e ben attrezzate, dimostrazione del fatto che non troveremo la stessa squadra della partita d'andata. Stanno giocando molto bene e starà a noi entrare in campo fin dal primo servizio con il miglior atteggiamento e la massima concentrazione. In questa partita ci servirà anche tutto il calore del pubblico, dunque vi invitiamo e vi aspettiamo sabato al PalaRadi alle ore 17 per questo primo turno natalizio ».



TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

Il quarto duello della storia tra Offanengo e Olbia mette di fronte due formazioni dallo stato d'animo contrapposto: la Trasporti Pietro Bressan ha il morale alto dopo il tris di vittorie piene (l'ultima sabato sul campo della capolista Macerata) e ora prova anche la rincorsa al quinto posto occupato da Mondovì. Le sarde, invece, affrontano un periodo delicato, caratterizzato da cinque sconfitte a fila, tornando a muovere la classifica nell'ultimo turno con il punto amaro (da 2-0 a 2-3) in casa contro Costa Volpino. In campo statistico, a confortare Olbia dell'ex Dino Guadalupi la casella precedenti: l'Hermaea ha sempre vinto nei tre precedenti scontri.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Ulrike Bridi a Hermaea Olbia nel 2022/2023; Sara Tajè a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2022/2023; Francesca Trevisan a Hermaea Olbia nel 2016/2017; Letizia Anello a Volley Offanengo nel 2022/2023



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Nelle ultime giornate di regular season tutti sono alla ricerca di punti per vari motivi: chi vuole restare nella zona alta della classifica, chi deve incrementare il bottino per portarsi punti nella seconda fase e questo va al di là di quanto è stato fatto finora. Noi veniamo da tre vittorie consecutive ma non significa nulla, è un'altra gara da ricominciare da capo, anche perché non vinci pensando a ciò che hai fatto prima. Olbia è una formazione con una giocatrice di ottimo livello come l'opposta Adriano, inoltre si è rinforzata in banda con Partenio, un'atleta che da un po' di tempo non giocava, ma che è sempre stata ad alti livelli e dà tanto equilibrio, un profilo di cui Olbia aveva un po' bisogno. Da parte nostra c'è la voglia di affrontare questo match in modo diverso dall'andata, è stata una partita non bella da parte nostra, non giocata se non a tratti e dove non si è vista la nostra pallavolo. Il mio augurio è che non risucceda ».

Dino Guadalupi (Volley Hermaea Olbia)- « L’importante sarà dare continuità tecnica e mentale alle nostre prestazioni, cosa che fin qui siamo riusciti ottenere solo a sprazzi. Cercheremo di sopperire con le caratteristiche di tutto il roster a nostra disposizione. In questo momento valutando la possibilità di sfruttare diverse variabili che dipendono dall’ingresso di Partenio. È tutto ancora “work in progress”, ma con la sua ritrovata condizione fisica stiamo cercando di trovare un assetto più stabile, che esalti le nostre caratteristiche e che nasconda un po’ i nostri difetti. Nell’ultimo periodo non siamo andati bene sulla fase di muro difesa. Sarà importante sistemarla per riuscire a lottare con tutte le nostre armi a disposizione. Siamo vogliosi di una reazione: la partita di domenica scorsa non è piaciuta alle ragazze. il fatto di aver quasi chiuso la partita nel terzo set per poi essere rimontate di sicuro ha lasciato a tutti l’amaro in bocca. L’obiettivo è quanto meno quello di vendere cara pelle palla su palla e di non lasciare nulla di intentato per avere ragione di un avversario in fiducia, ma che sappiamo di poter contrastare con le nostre armi ».

Sabato 23 dicembre 2023, ore 17.00



Vtb Fcredil Bologna - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Dell'Orso, Lambertini

Sirdeco Volley Pescara - Città Di Messina Arbitri: Giulietti, Villano

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Volley Soverato Arbitri: Pasquali, Galletti

Cda Volley Talmassons Fvg - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Pernpruner, Cecconato

Tecnoteam Albese Volley Como - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Polenta, Angelucci



LA CLASSIFICA

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 37, Futura Giovani Busto Arsizio 35, Città Di Messina 30, Cda Volley Talmassons Fvg 25, Valsabbina Millenium Brescia 22, Tecnoteam Albese Volley Como 18, Volley Soverato 12, Vtb Fcredil Bologna 11, Nuvolì Altafratte Padova 4, Sirdeco Volley Pescara 1.

Sabato 23 dicembre 2023, ore 17.00



Trasporti Bressan Offanengo - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Russo, Mannarino

Cremonaufficio Esperia Cremona - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Stellato, Lentini

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Bonomo, Guarneri

Narconon Volley Melendugno - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: De Sensi, Sumeraro

Orocash Picco Lecco - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: D'Argenio, Kronaj



LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 30, Cremonaufficio Esperia Cremona 29, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 28, Omag-Mt San Giovanni In M.No 26, Lpm Bam Mondovì 19, Trasporti Bressan Offanengo 16, Narconon Volley Melendugno 14, Orocash Picco Lecco 12, Volley Hermaea Olbia 11, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10.