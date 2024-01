Albese-Talmassons è l'anticipo della 7a di ritorno

Nel Girone A, gli occhi degli appassionati saranno divisi tra il lago di Como e lo Stretto di Messina. La Tecnoteam Albese Volley Como, dopo il sorpasso effettuato nel Boxing Day, proverà ad aumentare il vantaggio di due punti sulla Valsabbina Millenium Brescia ospitando la Cda Volley Talmassons FVG (unico anticipo del sabato), quarta in classifica, mentre le stesse leonesse voleranno in Sicilia per far visita alla Città di Messina.

Con il big match tra Busto Arsizio e Perugia già disputato a metà dicembre, due le altre partite in programma, fondamentali per conquistare punti preziosi utili a evitare la retrocessione: la Nuvolì Altafratte Padova sfiderà la Volley Soverato, la Sirdeco Volley Pescara accoglierà la VTB Fcredil Bologna.

Nel Girone B doppio impegno in trasferta per le due capolista: la CBF Balducci Hr Macerata giocherà contro il fanalino di coda Pallavolo C.B.L. Costa Volpino, mentre la CremonaUfficio Esperia Cremona sarà impegnata nel derby contro l’Orocash Picco Lecco.

Il quadro delle qualificate alla Pool Promozione potrebbe già delinearsi (pur senza l’ufficialità matematica) nel fine settimana: dopo la bella rimonta di dicembre, la Trasporti Bressan Offanengo è tornata a -3 dal quinto posto della LPM Bam Mondovì e troverà sulla sua strada l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio terza in classifica, mentre le pumine saranno ospiti dell’Omag-MT San Giovanni in M.no. Ultima gara del weekend quella tra la Narconon Volley Melendugno e la Volley Hermaea Olbia.

GIRONE A-

CITTÀ DI MESSINA - VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA-

Dopo la pausa per la festività di Capodanno, torna il campionato di serie A2 femminile. Domenica 7 Gennaio - ore 16, al "PalaRescifina", Akademia Città Di Messina si troverà di fronte una delle big del girone A, la Valsabbina Millenium Brescia, gara valida per il 16° turno (7° di ritorno) del torneo. Sarà un nuovo inizio quello che attende Akademia Città Di Messina in questo primo scorcio del 2024. Acquisiti gli obiettivi prefissati dalla società ad inizio stagione (qualificazione in Coppa Italia, salvezza e accesso alla Poole Promozione), le ragazze di coach Bonafede dovranno essere abili e leste a scordare in fretta quanto bene fatto nel 2023, per ripartire all'insegna della massima concentrazione e della fame di risultati; solo questa strada potrà consentire al gruppo di superare nel migliore dei modi un mese denso di impegni di alta classifica in Campionato e di prestigio come i quarti ed eventuale semifinale di Coppa. Intanto, nel weekend, toccherà alle leonesse bresciane saggiare lo stato di salute delle messinesi. La formazione lombarda ha sin qui raccolto 22 punti, 7 successi e 8 sconfitte, 27 set vinti, 29 quelli persi; attualmente, occupa la sesta posizione in classifica a due lunghezze dalla Tecnoteam Albese Volley Como; quest'ultima, proprio nel precedente turno, grazie al successo del "PalaMarani" di Bologna e alla contestuale sconfitta interna di Brescia con Busto Arsizio, ha conquistato l'ultima posizione utile che potrebbe consentirle di disputare la Poole Promozione, evitando la bagarre della successiva fase riservata alla lotta per non retrocedere. Ancora tre turni a disposizione per definire le griglie definitive ed in cui le ragazze allenate da coach Alessandro Beltrami cercheranno di recuperare il terreno perduto nelle ultime gare dove hanno raccolto meno di quanto preventivato; basti pensare che dodici degli attuali ventidue punti in graduatoria sono arrivati nelle prime cinque giornate di campionato e gli altri nelle restanti dieci, con una media di un punto a partita. Il confronto di Messina costituisce, pertanto, un'occasione da non perdere, visto anche il contestuale impegno di Como con Talmassons. Dal canto suo, Messina ha tutta la voglia e le carte in regola per proseguire il percorso netto del proprio girone di ritorno (sei successi in sei gare, un solo set perso con Talmassons), corredato da prestazioni e numeri in crescita esponenziale. Una vittoria con Brescia la proietterebbe con grande entusiasmo e maggiori certezze verso il turno di Coppa di mercoledì prossimo a Macerata e gli ultimi due turni di regular season con Perugia fuori e Busto in casa. Da difendere il terzo posto (Talmassons, attualmente a distanza di sicurezza, a meno cinque) e la speranza di rosicchiare ancora qualcosa alle prime due della classe, in vista della Poole Promozione. Nella gara di andata del "PalaGeorge" di Montichiari, successo netto (0-3) per Messina, dopo un inizio di primo set nel segno delle padrone di casa e la rimonta delle ospiti nel turno al servizio di un'efficace Jessica Joly. Proprio l'attaccante valdostana risulterà poi la migliore realizzatrice e Top Acer del match con 13 punti (8 in fase break) dei quali 7 in attacco, con una percentuale del 33 %, 2 a muro e 4 ace. Ad essere eletta MVP l'altra attaccante laterale, la posto 4 Valeria Battista con 11 punti (tutti in attacco, corredati da una percentuale del 50 %) ed una positività in ricezione del 60 %, mentre Top Blocker la centrale Dalila Modestino a quota 4. Ex dell'incontro di domenica, il capitano e centrale di Messina, Melissa Martinelli, a Brescia nella stagione 2016/17. Un solo precedente tra le due formazioni; quello della gara di andata terminata con la vittoria di Messina (0-3).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Città Di Messina)

EX: Melissa Martinelli a Millenium Brescia nel 2016/2017



Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Quello del 2023 è stato un percorso che dobbiamo lasciarci alle spalle e guardare avanti. Giocheremo subito con Brescia, un avversario ostico e per noi molto difficile. Questa gara arriva dopo una pausa e noi siamo una squadra che ha bisogno di lavorare tanto per prepararsi agli impegni ed essere al massimo. L'incognita delle vacanze, in realtà strameritate per tutti, si porta dietro il dover ricominciare il lavoro con rinnovata ambizione ed impegno ».

Il gioco della pallavolo, soprattutto a certi livelli, è considerato difficile da praticare dal punto di vista tecnico/tattico. Ma c'è anche l'aspetto gestionale del gruppo; la società ha puntato forte su coach Fabio Bonafede anche per questa sua capacità e per l'importanza che riesce a dare ad ogni elemento dello staff e della squadra, al di là delle prestazioni individuali:

« Questi sono bilanci che verranno fatti alla fine. Sicuramente sono parole lusinghiere, ma in questo momento frutto di una valutazione, e non potrebbe essere diversamente, parziale. Occorre restare attenti al percorso che dobbiamo fare, anche se abbiamo già adesso raggiunto gli obiettivi fissati nel programma societario. Però, non si può e non si deve mollare; dobbiamo riuscire a fare ancora tutta una serie di passi avanti ».

E' iniziato un mese denso di eventi di alto profilo e che ci vedrà, intanto, affrontare Brescia, una big che recentemente sta raccogliendo meno di quanto ci si aspettasse alla vigilia del campionato:

« Ci attende una gara completamente diversa perché sono state vacanze per tutti, anche per le nostre prossime avversarie. Si tratta di una delle favorite per la vittoria del campionato che, nell'ultimo periodo, ha accusato forse un pò di fatica. Le vacanze saranno state rigeneranti anche per loro e questo farà si che, con il 2024, inizi un campionato nuovo, in attesa della Poole Promozione cui prenderemo parte insieme anche a squadre dell'altro girone ».



Cristina Fiorio (Valsabbina Millenium Brescia)- « Siamo tornate in palestra con la consapevolezza che ci aspetta una trasferta impegnativa. Sappiamo di giocare contro una squadra competitiva, con attaccanti potenti che dovremo cercare di limitare il più possibile per riscattare il risultato dell’andata ».



TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG-

Riparte la Tecnoteam Albese Volley Como. Dopo la sosta di fine anno la squadra di coach Mauro Chiappafreddo torna a giocare davanti al pubblico di casa del Palafrancescucci di Casnate: si gioca già sabato pomeriggio (giorno dell'Epifania) alle 17. Ed è, per Albese, la prima di tre gare che potranno portare la squadra del presidente Crimella a giocarsi i play-off promozione, obiettivo dichiarato di inizio stagione: lo scontro a distanza è con la Millenium Brescia, staccata di due punti in classifica. Attualmente Albese quinta e Brescia sesta e fuori dalla zona playoff. Per la Tecnoteam la gara di sabato è di quelle da prendere con le molle: arriva la formazione della Cda Talmassons della comasca Negretti, compagine molto ostica e che all'andata non ha lasciato scampo a Veneriano e compagne vincendo per 3-0. Tra le comasche tanta voglia di riscatto anche per tenere Brescia a distanza. La gara alle 17 di sabato, nessuna prevendita dei bigietti come al solito, ma acquisto diretto al botteghino del palazzetto a Casnate: i prezzi sono invariati (8 euro intero e 5 ridotto). Il presidente Crimella, dopo aver concesso l'ingresso gratuito nella precedente gara pre-natalizia con Brescia, punta ad avere ancora un palazzetto bello pieno per poter spingere le sue ragazze contro una squadra molto pericolosa ed agguerrita.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Cecilia Nicolini a Volley Talmassons nel 2021/2022



Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Andiamo ad incontrare Talmassons alla ripresa del campionato, e si tratta di una delle squadra candidate al salto di categoria. Sono una formazione molto efficace a muro e in attacco, dobbiamo stare molto attenti. Da parte nostra metteremo in gioco quanto di concreto fatto fino ad ora consapevoli dei nostri valori e delle nostre certezze ».



Camilla Grazia (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sabato saremo in casa di Albese per disputare quella che è la prima gara di questo 2024. Non sarà una sfida facile e dato che in questo momento il loro obiettivo è rimanere nella pool promozione, sicuramente saranno agguerrite e ce la metteranno tutta per portarsi a casa dei punti. Consapevoli di questo, noi dobbiamo essere forti soprattutto mentalmente per affrontare al meglio questa gara, anche in vista della partita di Coppa Italia che ci aspetta mercoledì prossimo contro Montecchio ».

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA - VOLLEY SOVERATO-

Domenica prossima a Trebaseleghe (PD) le locali della Nuvolí AltaFratte Padova e le ospiti del Volley Soverato si affronteranno in quello che sarà senza dubbio un match vitale per le speranze delle locali di diminuire il gap nei confronti della squadra che le precede in classifica, proprio le calabresi da Soverato. I due team arriveranno al match dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre gare, il Volley Soverato non avrà la USA Okenwua (opposta) e la lettone Jurdza (schiacciatrice), la seconda dovrebbe essere sostituita dalla portoricana Alcantara, atlete che da qualche settimana hanno lasciato la squadra calabrese, altro nuovo arrivo e ritorno invece a Soverato è quello della palleggiatrice Emma Malinov, gemella di Michela ed entrambe sorelle della più grande e nota Ofelia (Lia). Una squadra quella soveratese alla ricerca di un nuovo assetto quindi e una situazione della quale la Nuvolí AltaFratte Padova dovrà cercare di approfittare dando seguito ad un periodo fatto di tante belle prove, quelle che hanno chiuso il 2023. Da parte sua invece la Nuvolí AltaFratte Padova potrà contare su tutto il roster, a partire dalla rientrante centrale Ilaria Fanelli, assente a Lignano Sabbiadoro. Una parte importante la giocherà anche il solito appassionato e rumoroso pubblico padovano che la società AltaFratte invita ad essere presente in forze per sospingere le “bimbe” di coach Rondinelli. Curiosità: si ritroveranno da avversarie Alice Trampus e Bibiana Guzin, giovani passate entrambe dal giovanile del Pool Piave San Donà, vincitrici dello scudetto U18 nell’anno in cui erano compagne d’appartamento.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Soverato)

EX: Nessuno



Ilaria Fanelli (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica ci aspetta una partita davvero molto importante. Sono contenta di poter essere di nuovo a disposizione del coach dopo essermi ripresa da una brutta influenza che mi ha allontanato dal campo per qualche giorno. Stiamo lavorando tanto, il gruppo è sempre più coeso e determinato ed inoltre sappiamo di poter contare su un magnifico pubblico che non ha mai smesso di tifare per noi! ».

SIRDECO VOLLEY PESCARA - VTB FCREDIL BOLOGNA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Vtb Fcredil Bologna)

EX: Nessuno



Federica Saccani (Vtb Fcredil Bologna)- « È una gara molto importante sia per noi che per loro, anche in vista della prossima pool. Sarà sicuramente una partita difficile, essendo anche in trasferta, ma in questo momento sono molto positiva e fiduciosa su ciò che possiamo fare, credo in noi e non vedo l’ora di giocare. Loro sono una squadra che ci farà sudare così com'è stato anche all'andata, hanno diverse giocatrici che macinano punti e dotate di grande fisicità ».

GIRONE B-

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO - CBF BALDUCCI HR MACERATA-

Dopo il weekend di pausa, la squadra di Cominetti in cerca di punti fondamentali per il proseguo della stagione,affronterà tra le mura amiche,la forte squadra marchigiana dell’HR Balducci Macerata . La squadra allenata da Coach Saja ,milita nelle alte posizioni di classifica da inizio stagione. Federica Stroppa opposto di Macerata ,unica ex dell’incontro. Mister Cominetti avrà l’intero organico a disposizione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Martina Ghezzi a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022



Francesca Dell’Orto (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Domenica affronteremo Macerata, la prima della classe, ma non per questo dobbiamo avere meno aspettative ed entusiasmo rispetto al solito. Nella prima parte di stagione abbiamo dimostrato che lottando si possono ottenere prestazioni e risultati importanti anche contro squadre più quotate. Il nostro 2023 non si è concluso nel migliore dei modi, ma siamo tutti fiduciosi che con l'anno nuovo potremo toglierci grandi soddisfazioni ».



Giada Civitico (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta una trasferta complicata perché come sappiamo tutte le squadre sono difficili da affrontare. Soprattutto Costa Volpino, in casa loro, ci darà molto fastidio perché anche le squadre che sono nella parte più bassa della classifica lottano, ognuno ci mette tutto il suo impegno ed è un campionato molto tosto. Ci aspetta un mese di gennaio bello intenso tra le partite di campionato e Coppa Italia, sarà un test importante per trovare il nostro equilibrio e la nostra continuità. Quindi dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo, trasformare quello che facciamo bene in palestra anche in campo in ogni partita ».



TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO-

Punti pesanti in palio domenica al PalaCoim di Offanengo, dove la Trasporti Pietro Bressan ospiterà le vicentine dell'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Le padrone di casa cremasche proveranno a reagire dopo il derby perso a Santo Stefano contro Cremona che ha interrotto la striscia di quattro vittorie consecutive, con le neroverdi a caccia di risultato per provare a inseguire uno storico quinto posto (e di conseguenza evitare la pool salvezza). Montecchio, però, non sta a guardare: la squadra di Eraldo Buonavita ha chiuso il 2023 festeggiando la quinta vittoria consecutiva e in classifica è terza, determinata a non perdere terreno dalla coppia di testa Cremona-Macerata.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Francesca Trevisan a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2018/2019, 2019/2020



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « All'andata contro Montecchio nonostante la sconfitta in tre set la squadra ha lottato fino alla fine ed è stata la partita che ci ha dato un po' la svolta, perché abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e poi sono arrivate le 4 vittorie consecutive. L'Ipag Sorelle Ramonda sulla carta è una formazione con giocatrici di fascia alta e a mio avviso dovrebbe essere un po' più in alto in classifica, ma ogni tanto è incappata in qualche passo falso, ma del resto è una caratteristica di questo girone che ha coinvolto per esempio anche Macerata. Ci aspetta una gara difficile, Montecchio ha un bel gioco, con una palleggiatrice che ha una palla veloce e può contare su buone attaccanti; quando funziona, il gioco al centro gira molto bene. Per puntare al quinto posto bisogna fare diversi punti in queste ultime tre partite, per noi è importante esprimere una pallavolo di un certo tipo che possa contrastare l'avversario. Giocando come contro Cremona pensare a un risultato positivo domenica è difficile ».

Eraldo Buonavita (Allenatore Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Andiamo a giocare contro la squadra forse più in forma del momento, vista la vittoria per 3-0 su Macerata. Vorrà sicuramente occupare quel quinto posto che significa pool promozione. Personalmente ritorno sempre con piacere ad Offanengo, ma anche noi abbiamo degli obiettivi e vogliamo raggiungerli. Quindi affronteremo la partita, come abbiamo sempre fatto finora, senza sottovalutare nessuno, ma consapevoli di quello che siamo ».

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - LPM BAM MONDOVÌ-

La Omag-Mt, vicina al secondo obiettivo stagionale, incontra Mondovì. Inizia l’ultimo mese di regular season per la Omag-Mt. Ad attenderla subito un match importante: Lpm Bam Mondovì, valida proprio per la terzultima gara. Domenica 7 gennaio 2024, come di consueto alle ore 17, bella sfida al Palamarignano con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Obiettivo stimolante che consentirebbe alle marignanesi di tenere lontane in classifica le pumine, attualmente staccate di sei punti. Il periodo natalizio è stato un po’ magro di risultati per la Omag-Mt, con soli tre punti conquistati negli ultimi 4 match disputati. Complice anche l’assenza di atlete fondamentali, la squadra si è dovuta “arrangiare” al meglio con le poche giocatrici disponibili. Mondovì, storicamente avversaria difficile da affrontare, si presenta a San Giovanni in Marignano per la settima volta, rinnovando un confronto avviato nel 2016 con l'esordio della Consolini in A2. 14 sono stati gli scontri diretti, dei quali 10 vinti proprio dalle pumine. Ma delle sole 4 vittorie della Consolini è doveroso ricordare quella più significativa, il trionfo per 3-1 al PalaDozza di Bologna, che ha visto Le Zie alzare la Coppa Italia. Dunque, la partita di domenica si preannuncia impegnativa e richiederà la massima concentrazione e determinazione. Per la Lpm Bam due ex Consolini, Salimatou Coulibaly e Clara Decortes ed un nuovo coach, Claudio Basso, entrato a far parte del team in seguito all’uscita di Marco Gazzotti dopo una prima parte di campionato un po’ sotto le aspettative.

EX: Salimatou Coulibaly a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022; Clara Decortes a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020.



Alessandro Zanchi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La partita di domenica sarà per noi fondamentale, se dovessimo andare a punti potremmo ipotecare l’ambita pool promozione. Mondovì é una squadra equilibrata, dotata di individualità importanti (tra tutte Decortes, Grigolo e Coulibaly), che gioca bene ed é solida in tutti i fondamentali. Sarà necessario trovare un buon ritmo da subito, stiamo ancora recuperando alcuni infortuni ma sono fiducioso. Giocare nella cornice di casa ci darà anche un elemento in più, il calore del pubblico, sempre numeroso e presente. Ce la metteremo tutta. ».



Claudio Basso (Allenatore Lpm Bam Mondovì)- «Dopo Marignano, giocheremo di nuovo in trasferta ad Offanengo e poi in casa contro Lecco. Marignano, come noi, non sta vivendo un momento esaltante dal punto di vista dei risultati, ma come noi ha affrontato le formazioni più forti. Archiviata la trasferta romagnola ci sarà la sfida con Offanengo, decisiva per l’accesso ai playoff promozione: prima di questa partita dobbiamo cercare di arrivare con il maggior numero di punti di vantaggio. Note positive? In queste ultime settimane abbiamo preso coscienza di come dobbiamo lavorare in palestra e come affrontare le singole partite. Dobbiamo però crescere nella continuità: è vero che abbiamo lottato sempre, un po’ meno a Cremona, ma se riusciamo ad essere più costanti possiamo portare a casa qualche punto in più. Ora questa pausa nel calendario ci può aiutare a recuperare energie sia fisiche che mentali ».

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - VOLLEY HERMAEA OLBIA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Hermaea Olbia)

EX: Ilaria Maruotti a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022



Laura Partenio (Volley Hermaea Olbia)- « Purtroppo le sconfitte portano lo spirito leggermente al negativo e quelle che spesso prima per la squadra erano sicurezze si trasformano in insicurezze, ma è normale fa parte del gioco quando si perde . L’importante è tenere sempre il focus sull’ obiettivo e far di tutto per raggiungerlo: con umiltà, tenacia e perseveranza. Il lavoro paga, bisogna essere costanti. Contro Melendugno mi aspetto una partita combattuta: affrontiamo una buona squadra, ma giocheremo con il coltello tra i denti perché ci servono punti ».

OROCASH PICCO LECCO - CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA-

Orocash Picco Lecco inaugura il nuovo anno con la partita casalinga contro Cremona. Al Bione domenica alle 17 si giocherà la prima partita dell’anno. Da una parte le biancorosse a 15 punti e reduci dalla vittoria a tie break a Olbia, dall’altra Cremona a quota 35 punti e capace di collezionare ben 11 vittorie stagionali, ultima per 3-0 con Offanengo. Le padrone di casa saranno al completo, con l’eccezione di Candela Sol Salinas ancora in Argentina per motivi famigliari.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cremonaufficio Esperia Cremona)

EX: Nessuno

Federica Piacentini (Orocash Picco Lecco)- « Iniziamo il 2024 con tre partite sicuramente toste ma importanti per dimostrare la nostra crescita sul campo. Domenica cominciamo contro Cremona, una delle squadre più concrete in questo girone. Noi siamo già in palestra come sempre per preparare la partita al meglio ».



Giorgia Coveccia (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « La prossima partita che ci attende sarà in trasferta questa domenica in casa della Picco Lecco. Come al solito sarà una partita delicata, perché giochiamo fuori casa e loro sono in un periodo buono. Per noi questo è il primo di tre impegni in otto giorni, settimana in cui si andrà verso il termine del girone di ritorno e in cui comincia la Coppa Italia, però la cosa più importante è che si ricomincia dopo la sosta natalizia. Le mie impressioni su questa stagione finora sono molto positive, siamo riuscite ad ottenere tramite mille sforzi la posizione da prime in classifica a pari punti con Macerata e personalmente ne sono molto felice, anche perché siamo un ottimo gruppo squadra, ma questo non toglie che possiamo continuare a crescere e migliorarci tutti insieme. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto di Lecco ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-

Futura Giovani Busto Arsizio - Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-21; 27-25; 25-18)

Sabato 6 gennaio 2024, ore 17.00-



Tecnoteam Albese Volley Como - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Faia, Guarneri

Domenica 7 gennaio 2024, ore 16.00-



Città Di Messina - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Stancati, Traversa

Domenica 7 gennaio 2024, ore 17.00-



Nuvolì Altafratte Padova - Volley Soverato Arbitri: Papapietro, Marani

Lunedì: 8 gennaio 2024, ore 17.00-



Sirdeco Volley Pescara - Vtb Fcredil Bologna Arbitri: Morgillo, D'Argenio

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43, Futura Giovani Busto Arsizio 41, Città Di Messina 36, Cda Volley Talmassons Fvg 31, Tecnoteam Albese Volley Como 24, Valsabbina Millenium Brescia 22, Vtb Fcredil Bologna 13, Volley Soverato 12, Nuvolì Altafratte Padova 5, Sirdeco Volley Pescara 1.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Domenica 7 gennaio 2024, ore 17.00



Orocash Picco Lecco - Cremonaufficio Esperia Cremona Arbitri: Tundo, Pasquali

Narconon Volley Melendugno - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Giorgianni, Scarfò

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Lpm Bam Mondovì Arbitri: Dell'Orso, Proietti

Trasporti Bressan Offanengo - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Fontini, Galletti

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Licchelli, Erman

LA CLASSIFICA-



Cbf Balducci Hr Macerata 35, Cremonaufficio Esperia Cremona 35, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 33, Omag-Mt San Giovanni In M.No 28, Lpm Bam Mondovì 22, Trasporti Bressan Offanengo 19, Narconon Volley Melendugno 16, Orocash Picco Lecco 15, Volley Hermaea Olbia 12, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10.