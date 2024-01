Johanna Alcantara secondo rinforzo per Soverato

SOVERATO (CATANZARO)- Il presidente Matozzo lo aveva promesso ed ha mantenuto. Dopo quello di Emma Malinov la società calabrese ha ufficializzato oggi l’ingaggio dell’opposta portoricana, con passaporto comunitario, Johanna Alcantara. Ventitre anni, 187 cm di altezza, proviene dalla formazione serba del Leskovac 98. Nel suo curriculum una notevole esperienza in Ncaa e nella Liga de Voleibol Superior al Guerreras Volleyball Club. Dal suo braccio potente la squadra di Guidetti si aspetta punti pesanti per la lotta alla permanenza in A2.