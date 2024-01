Bologna vince il posticipo a Pescara

BOLOGNA- Nel posticipo della sedicesima giornata del Girone A di Serie A2 Tigotà, terzultima di Regular Season, è la VTB Fcredil Bologna a conquistare i tre punti ai danni della Sirdeco Volley Pescara . Bella partita al Palazzetto Corrado Roma, che vede le abruzzesi partire a spron battuto e conquistare con merito la prima frazione. I successivi due parziali sono molto intensi e terminano entrambi ai vantaggi che premiano le emiliane, più lucide e concentrate nei momenti salienti e in grado di imporsi 25-27 per due volte consecutive.

La doppia delusione spegne Pescara, che nel quarto gioco lascia il campo a Bologna che porta a casa l’intera posta. Emozionante la sfida nella sfida tra Tosic e Fiore, conclusasi con 29 punti a testa. Buone anche le prestazioni di Bassi (16 punti con 2 ace e 2 muri) per le padrone di casa e di Lotti (17 punti, 1 ace e 2 muri) per le ospiti. Prima del ritorno del campionato, con la penultima giornata, in programma mercoledì 10 gennaio i Quarti di Coppa Italia Frecciarossa.

I PROTAGONISTI-

Emma Falcone (Sirdeco Volley Pescara)- « Peccato, abbiamo avuto parecchie opportunità per portare a casa la partita ma le abbiamo sciupate. Il momento rimane difficile ma possiamo solo continuare a lavorare per uscire dal questa situazione ».

Silvia Lotti (Vtb Fcredil Bologna)- « Sono veramente orgogliosa di tutte le ragazze perché siamo state una vera squadra, con un’energia e un’unione che ho sentito per la prima volta. Mi è piaciuto l’atteggiamento di ognuna di noi, desideravamo vincere e siamo riuscite ad ottenere questi preziosissimi punti che abbiamo veramente voluto a tutti i costi. Abbiamo fatto un’ottima prova di squadra, complimenti a tutte. »

IL TABELLINO-



SIRDECO VOLLEY PESCARA - VTB FCREDIL BOLOGNA 1-3 (25-21 25-27 25-27 18-25)

SIRDECO VOLLEY PESCARA: Formenti 2, Bisegna 5, Casarotti 1, Bassi 16, Stellati 7, Tosic 29, Falcone (L), Martinez Volskis 2, De Fabritiis. Non entrate: El Mahi, Cherepova, Mantovani (L). All. Pupi.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 7, Neriotti 8, Fiore 29, Lotti 17, Tresoldi 13, Saccani, Laporta (L), Rossi 2. Non entrate: Bovolo (L), Taiani, Tellaroli, Del Federico, Bongiovanni. All. Zappaterra. ARBITRI: Morgillo, D'Argenio.

Durata set: 25', 31', 31', 26'; Tot: 113'.

MVP: Milica Tosic (Sirdeco Volley Pescara)